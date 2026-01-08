Türkiye-İngiltere arasındaki STA'nın genişletilmesi müzakerelerinin dördüncü turu şubatta yapılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve İngiltere arasındaki ekonomik ilişkilerin giderek güçlendiğini belirterek, serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesine yönelik müzakerelerin dördüncü turunun şubatta yapılacağını bildirdi.

Bolat, Türkiye ve İngiltere Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 8. Dönem Toplantısı kapsamında bulunduğu Londra'da, İngiltere'de yerleşik iş insanlarıyla bir araya geldi ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İngiltere ziyareti öncesi Brüksel'de bulunduğunu anımsatan Bolat, bugün de İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Peter Kyle'ın misafiri olarak 8. Dönem JETCO toplantısını gerçekleştirmek üzere Londra'ya geldiğini ve iki görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Bolat, toplantı kapsamında JETCO 8. Eylem Planı ve Yetkilendirilmiş Yükümlülülerin Karşılıklı Tanınması Anlaşması olmak üzere iki anlaşma imzalayacaklarını dile getirerek, ayrıca Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu konusunda İngiltere'nin de sürece katılmasını istediklerini aktardı.

Türkiye ve İngiltere'nin siyasi, diplomatik ve ekonomik alanda "sarsılmaz" bir müttefik ilişkisine sahip olduğunu ve bu alanların hepsinde çok iyi bir diyalog yakalandığını anlatan Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ekimdeki Ankara ziyareti çok önemli bir lokomotif görevi gördü. Türk Hava Yolları 2033'e kadar 800 uçakla dünyanın en büyük filolarından biri hedefi olma doğrultusunda iki büyük uçak üreticisi firmayla tedarik anlaşmaları imzaladı. Rolls-Royce motorları konusunda da bir anlaşma yapıldı. Bu noktada Türkiye'de çok büyük bir bakım merkezi inşası da dahil olmak üzere bu anlaşmalar da karşılıklı ticareti geliştirecek. Yine Eurofighter tedarik konusu da Türkiye-İngiltere ekonomik ilişkilerine büyük bir sıçrama yaptıracak."

İkili ticaret yeni sektörlerle güçleniyor

Bolat, Türkiye-İngiltere arasında 1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasının ikili ticaretin son 4 yılda yaklaşık 5 milyar doların üzerinde artmasını sağladığı bilgisini paylaştı.

Geçen yıl da ikili ticaretin önemli bir artışla 24 milyar dolara ulaştığını kaydeden Bolat, "Sayın Starmer'ın Ankara'daki ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanımızla ilk planda ticaret hacmini 30 milyar dolar ve orta vadede 40 milyar dolara çıkarma hedefi konuldu ve bunlar kesinlikle başarılabilecek hedefler çünkü İngiltere dünya ekonomisinde çok güçlü bir ülke." dedi.

Bolat, Türkiye ekonomisinin 1,5 milyar dolar büyüklüğe yaklaştığını ve bunun 820 milyar dolarını mal ve hizmetler ihracat ve ithalatının oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye ve İngiltere'nin halihazırda serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi için müzakerelerin sürdüğüne dikkati çeken Bolat, anlaşmanın hizmetler sektörü, e-ticaret ve yatırım alanlarını da kapsaması ve bazı tarım sektörü ürünlerinde karşılıklı tarife kontenjanları düzenlemesini genişletme noktasında mutabık kaldığını anımsattı.

Bolat, serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesine yönelik müzakerelerin devam ettiğini ancak ne zaman tamamlanacağı konusunda bir öngörüde bulunmanın doğru olmayacağını kaydederek, "İki taraf da azimli ve pozitif bir diyalog içinde yapıcı bir şekilde müzakereleri sürdürüyor. Müzakerelerin bundan sonraki (dördüncü) turu da şubatta yapılacak." açıklamasında bulundu.

Turizm sektöründe de ikili ilişkilerin oldukça güçlü olduğunu ve İngiliz turistlerin Türkiye'de ilk 5'te yer aldığını dile getiren Bolat, sağlık turizminin de bu ilişkilere katkı sağladığını kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatında 400 milyar dolara ramak kaldı

Bolat, geçen yıl dünyada büyük bir ticaret savaşının başladığını ve gümrük vergilerinin artırıldığını anımsattı.

Ekonomik büyümenin özellikle Batılı ülkelerde zayıf seyrettiğini belirten Bolat, "Bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatçıları 2025'te tarihi rekorlar kırdı. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak onlara politikalarımız, tedbirlerimiz ve desteklerimizle hükümet olarak kaptanlık yaptık. Sonuçta Aralık 2025'te 26 milyar 434 milyon dolarla gerçekten en azından çok yakın vadede zor olan tarihi bir mal ihracatı rekorunu da kırdık." dedi.

Bolat, Türkiye'nin 2025'te mal ve hizmet ihracatının toplam 396,4 milyar dolara ulaştığını dile getirerek, "Yani 400 milyar dolara ramak kaldı. Onu da inşallah önümüzdeki aylarda başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.