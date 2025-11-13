Türkiye ve İngiltere Demiryolu İşbirliği İçin Adım Attı

Türkiye ve İngiltere arasında demir yolları sektöründe işbirliğinin ele alındığı forumda, Türkiye için hidrojenli tren üretimi konusunda bir yol haritasının çıkarılmasının da planlandığı bir mutabakat zaptı imzalandı.

"Türkiye-Birleşik Krallık Demir Yolu Forumu", Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris burada yaptığı konuşmada, forumun Türkiye ile İngiltere arasında demir yolu alanındaki işbirliğinin, somut göstergesi olduğunu söyledi. Söz konusu ortaklığın önemine işaret eden Morris, bunun geleceğe yönelik güçlü bir vizyonu temsil ettiğini vurguladı.

Morris, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve ülkesinin ilgili kurumuna teşekkürlerini sunarak, iki ülke arasındaki iyi ilişkiler hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin NATO müttefiki ve G20 üyesi olduğunu hatırlatan Morris, iki ülke arasında savunma, uluslararası güvenlik, enerji, turizm, ticaret ve ulaştırma gibi geniş alanlarda ortaklık olduğunu anımsattı.

Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ticaret hacminin yaklaşık 28 milyar pound seviyesine ulaştığını aktaran Morris, bu rakamın sürekli arttığını kaydetti. İki ülkenin mevcut ticaret anlaşmasını genişletmek hususunda çalıştığına değinen Morris, bu çerçevede tüm ekonomik sektörlerin kapsanmasının amaçlandığını dile getirdi.

"Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattı 2026'da Bursa'ya kadar açılacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ise demir yolları sektöründe Türkiye'nin uzun bir tarihi olduğunu anlattı.

Türkiye'nin, Çin ve Londra arasında stratejik ve jeopolitik anlamda kritik bir yerde olduğuna dikkati çeken Eyigün, Zengezur Koridoru'nun bunun için iyi bir örnek olduğunu kaydederek, bu hatla Azerbaycan'a ulaşmanın planlandığını belirtti.

Halihazırda inşa halinde 3 demir yolu projesi olduğunu ve bazılarının Birleşik Krallık desteğiyle gerçekleştiğini bildiren Eyigün, "Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattı, gelecek sene Bursa'ya kadar açılacak. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ise 300 kilometrenin üzerinde bir hat, 4 şehri bir araya getiriyor. Sadece yüksek hızlı trenlerin değil ticaret trenlerinin de faaliyet göstereceği bir hattan bahsediyoruz." diye konuştu.

Eyigün, bütün şehirlerin demir yoluyla bağlanması ve bu hatlarla demir yolu kullanımının yaygınlaşmasının hedeflendiğinin altını çizerek, "Bunlar medeniyet projeleri. Burada sadece beton yapmaktan bahsetmiyoruz, burada uygarlık yapmaktan bahsediyoruz. Doğayı koruyoruz, insanları, toplumları bir araya getiriyoruz, hayatı kolaylaştırıyoruz. Burada olmamızın tek sebebi ticaret geliştirmek değil. Elbette ticaret hayatın birçok yönünün parçası, ancak sonuçları sadece bununla kalmıyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile İngiltere'nin demiryolu alanındaki ortaklığı giderek güçleniyor"

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı Demir Yollarından Sorumlu Bakan Peter Hendy yolladığı video mesajda, Türkiye ile İngiltere'nin demiryolu alanındaki ortaklığının giderek güçlendiğini vurgulayarak, demir yolu alanındaki sorunlara karşı ortak çözümler bulmak için yapılan etkinliğin son derece başarılı geçeceğinden emin olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından, forum kapsamında "Birleşik Krallık-Türkiye Hidrojen Treni İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Mutabakat zaptıyla iki ülke arasındaki bütün paydaşları bir araya getirecek, bir diyalog mekanizması kurulacak.

Bu kapsamda Türkiye için hidrojenli tren üretimi konusunda bir yol haritasının çıkarılması planlanırken, zabıt çerçevesinde karşılıklı görüşmeler ve çalışmalar yapılacak.