Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, Belçika-Türkiye Ekonomi Forumu'nda konuştu Açıklaması

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, "Avrupa'nın en güzide ülkelerinden biri olan Belçika ile karşılıklı saygı ve ortak menfaatler temelinde şekillenen ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşımaya büyük önem veriyoruz." dedi.

TOBB İkiz Kuleler Kabul Salonu'nda gerçekleştirilen Belçika-Türkiye Ekonomi Forumu'na katılan Heybet, Türkiye ile Belçika arasında çok köklü ilişkiler bulunduğunu söyledi.

Heybet, 2023 yılında Belçika ile ilişkilerin 185'inci, 2024 yılında ise Türkiye-Belçika İş gücü anlaşmasının 60'ıncı yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Tarihi bağlardan güç alan ilişkilerin siyasi, ekonomik, askeri, ticari, kültürel ve teknolojik alanlarda gelişerek yüksek seviyeli işbirliği kazanıldığını söyleyen Heybet, "Avrupa'nın en güzide ülkelerinden biri olan Belçika ile karşılıklı saygı ve ortak menfaatler temelinde şekillenen ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşımaya büyük önem veriyoruz." diye konuştu.

Heybet, son dönemde artan temaslar sonucu ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine önemli katkılar sağlandığını belirtti.

Belçika'nın her yıl başka ülkelerle ekonomik yatırım imkanlarını geliştirmek amacıyla düzenlediği programlar kapsamında bu yıl Türkiye'yi tercih etmesinin Türkiye'ye duyulan güvenin somut göstergesi olduğunu vurgulayan Heybet, "Bu ziyaretin ekonomik ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına, yeni ortaklıklar ve yatırım fırsatlarının önünü açacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Belçika'nın ticari ilişkilerden savunma sanayine kadar geniş bir alanda ciddi bir işbirliği potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Heybet, şunları kaydetti:

"Bunun etkin şekilde değerlendirilmesi ülkelerimizin ekonomik kalkınmasıyla birlikte Avrupa'nın güvenlik ve istikrarına da önemli katkılar sunacaktır. Belçika ile askeri ilişkilerimiz de NATO müttefikliği ve ortak güvenlik anlayışı temelinde güçlü şekilde sürdürülmelidir. Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'in Belçikalı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ikili askeri ilişkiler ile savunma sanayi alanındaki işbirliğinin daha ileri taşınmasına yönelik ortak irade açık biçimde ortaya konulmuştur."

"Ziyaret çok olumlu bir katkı sağlayacaktır"

Heybet, Türkiye'nin NATO'nun kolektif güvenlik anlayışı çerçevesinde Belçika ile yakın koordinasyon içinde olmaya devam edeceklerine işaret etti.

Bölgede yaşanan gelişmelerin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin, jeopolitik önemini açık şekilde ortaya koyduğuna değinen Heybet, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Avrupa'nın güvenliği, enerji arz güvenliği, düzensiz göç, savunma sanayi, kritik teknolojiler ve bölgesel istikrar gibi birçok başlıkta Türkiye ve Avrupa'nın birbirini tamamlayan stratejik ortaklar olduğu görülmektedir. Avrupa'nın savunma ve güvenlik ilişkilerinde Türkiye'nin daha etkin yer alması, ortak güvenliğimiz bakımından stratejik bir gereklilik olduğuna inanıyoruz. Bu ziyaret çok olumlu bir katkı sağlayacaktır. Şu bir gerçektir ki Türkiye stratejik konumu, yatırımcı dostu yaklaşımı, sahip olduğu yüksek üretim kapasitesi, gelişmiş savunma sanayi altyapısı ve kriz yönetim tecrübesiyle Avrupa için pek çok açıdan güçlü ve değerli bir ortaktır."