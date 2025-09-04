Türkiye ve Azerbaycan Enerji İşbirliğini Güçlendiriyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanının İklim Konularından Sorumlu Temsilcisi ve COP29 Başkanı Muhtar Babayev, "Azerbaycan ve Türkiye, küresel enerji sisteminde her zaman sorumlu ortaklar olmuş ve küresel enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynamışlardır." dedi.

İzmir'de bir otelde Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2025) kapsamında Türkiye- Azerbaycan 4. Enerji Forumu düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı forumda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanının İklim Konularından Sorumlu Temsilcisi ve COP29 Başkanı Muhtar Babayev, Türkiye ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının bilgeliği, öngörüsü ve ekonomik potansiyelin doğru şekilde önceliklendirilmesiyle enerji sektöründeki başarılı işbirliğinin bölgesel ve küresel enerji güvenliğinde önemli rol oynadığını söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın iklim değişikliğinin yarattığı riskleri ve enerji dönüşümünün sunduğu fırsatları göz önünde bulundurarak enerji ve iklim alanlarındaki ortaklıklarını genişlettiğini ifade eden Babayev, şunları kaydetti:

"Türkiye, iklim politikası alanında son zamanlarda önemli adım attı. Kabul edilen iklim yasası, ülkenin uzun vadeli karbon nötrlüğü hedefinin temelini oluşturdu. Bu yasa Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki iradesini ve kararlılığını gösteren tarihi karardır. Türkiye'nin ulusal iklim hedefleri, küresel süreçlerde sorumlu ortak olduğunu da kanıtlıyor. Emisyonları azaltmak, temiz enerji kaynaklarını genişletmek ve yeşil yatırımları teşvik etmek için atılan adımlar, Türkiye'nin karbonsuzlaşma yolunu açıkça ortaya koyuyor. Her iki ülke de enerji dönüşümünün yarattığı fırsatların farkında. Azerbaycan ve Türkiye, küresel enerji sisteminde her zaman sorumlu ortaklar olmuş ve küresel enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynamışlardır. Her iki ülke de şu anda yenilenebilir enerji alanında önemli projeler yürütmektedir."

"Enerji ortaklığı stratejik zorunluluktur"

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov da Türkiye'nin yenilenebilir enerji, enerji depolama sistemleri, yeşil hidrojen, karbon yakalama teknolojileri, enerji verimliliği, enerji piyasası ilişkileri ve düzenlemesi alanlarındaki deneyimi ve desteğinin kendileri için özel öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'yi her zaman ve tüm süreçlerde olduğu gibi temiz enerji geleceğine giden hedefinde de büyük müttefiki olarak gördüklerini anlatan Şahbazov, "Güçlü bir Azerbaycan-Türkiye enerji ortaklığı stratejik zorunluluktur çünkü hem ülkelerimiz, bölgemiz hem de uluslararası alanda büyük önem taşımaktadır. Bu birlik, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmanın bir simgesidir." dedi.

Şahbazov, Enerji Forumu kapsamında işbirliği gündemine hidrokarbonlardan madenciliğe, yenilenebilir enerjiden enerji düzenlemesine kadar 6 ana yönün dahil edilmesinin önemine işaret ederek, "Bu forumun sunduğu fırsatlardan yararlanarak yeni projeler ve umut vadeden fırsatlar üzerindeki işbirliğimizin daha da güçleneceğinden, karşılıklı ilişkilerimizin daha da gelişmesine ivme kazandıracağından ve ülkelerimizi stratejik hedeflerine yaklaştıracağından eminiz. Azerbaycan-Türkiye enerji ortaklığı, gelecekte de bölgesel ve küresel ölçekte kalkınma ve enerji güvenliğinin önemli garantörü olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Bayraktar ile mevkidaşı Şahbazov, iki ülkenin enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesini öngören Forum Protokolü'ne imza attı.

Protokol kapsamında taraflar, enerji alanında faaliyet gösteren küresel ve bölgesel organizasyon ve kuruluşlarda işbirliğinin ve koordinasyonun güçlendirilerek sürdürülmesi konusunda mutabakat sağlayacak.

Türkiye ve Azerbaycan'ın ilgili kamu ve özel sektörlerinin katılımıyla oluşturulmuş 6 çalışma grubu ile faaliyet göstereceği forumda, gün boyunca "hidrokarbon ve petrokimya", "yenilenebilir enerji", "elektrik piyasası, elektrik dağıtım ve iletim", "regülasyon", "enerji verimliliği" ve "madencilik" çalışma gruplarının ortaya koyduğu çalışmalar da ele alınacak.