Türkiye ve Türkmenistan'dan Ekonomik İşbirliği Adımları

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği, EkoAvrasya Vakfı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) tarafından "Türkiye- Türkmenistan Ekonomik ve Ticari İşbirliği İmkanları" toplantısı düzenlendi.

Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) düzenlenen etkinliğe Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Büyükelçilik 2. Katibi Handurdı Turayev, EkoAvrasya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) Başkanı Feridun Öncel, iş insanları ve çok sayıda yetkili katıldı.

Etkinlik, Türkmenistan'ın ekonomik fırsatlarını anlatan tanıtım filminin gösterilmesiyle başladı.

Büyükelçi İşanguliyev konuşmasına, katılımcılara ve etkinlikte emeği olanlara teşekkürlerini sunarak başladı.

Ülkesinin bağımsız kalkınmanın ilerlemesi yolunda kararlı ve emin adımlar attığına dikkati çeken İşanguliyev, ulusal ekonominin dengeli büyümesine ve dünya ekonomisiyle entegrasyonuna özel önem verdiklerini belirtti.

İşanguliyev, Türkmenistan'ın vatandaşlarının çeşitli alanlarda yaşam standartlarını önemli ölçüde geliştirdiğini vurgulayarak, kültür, eğitim, sağlık ve turizm gibi alanlarda yüksek potansiyele sahip olduklarını söyledi.

Türkiye'nin, Türkmenistan'ın en önemli iş ortaklarından biri olduğuna dikkati çeken İşanguliyev, ülkesindeki politikaların Türk iş insanlarının ilgisine katkı sağladığının altını çizdi.

İşanguliyev, ticari ve ekonomik işbirliğinin, iki ülke arasındaki ilişkilerde temel alanlardan biri olduğunu aktararak, Türk yatırımcıların Türkmenistan'a çekilmesinin önemine değindi.

Türkmenistan'ın doğal gaz ve elektrik enerjisi konusunda önemli bir konumda olduğunu vurgulayan İşanguliyev, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi mesajını verdi.

İşanguliyev, Türkmenistan'ın yenilikçi tarım ve tarımsal verimin artırılması hususunda işbirliğinin genişletilmesiyle yakından ilgilendiğini sözlerine ekledi.

Büyükelçilik 2. Katibi Turayev de, "Türkmenistan- Türkiye Ekonomik İşbirliği İmkanları" isimli bir sunum yaparak ülkesinin sosyoekonomik yapısına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

"5 milyar dolarlık ticaret hacmi, ulaşılması mümkün bir hedeftir"

EkoAvrasya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Eren de, Türkiye ve Türkmenistan birlikteliğinin Avrasya coğrafyası için istikrar ve refah kapısı olduğunu belirtti.

Türk müteahhitlerinin Türkmenistan'da toplam hacmi 54 milyar doları aşan projeler üstlendiğini aktaran Eren, "Savunma sanayisinden tarım teknolojilerine, dijital dönüşümden lojistiğe kadar yeni bir sayfa açmak zorundayız. Ticaret hacmimizdeki artış gurur verici. Cumhurbaşkanlarımızın işaret ettiği 5 milyar dolar seviyesi, ulaşılması gayet mümkün bir hedeftir." diye konuştu.

Eren, Orta Koridor'un artık küresel ticaretin ana damarı olduğunu, Zengezur Koridoru ve Bakü-Tiflis-Kars Hattı ile birleştiğinde, Türkiye ve Türkmenistan'ın bu koridorun en kilit bekçisi olacağını söyledi.

Bu yılın Türk Devletleri Teşkilatı için dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Eren, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız yaklaşan zirve, Türkmenistan'ın tam üye olarak aile meclisindeki yerini resmen alacağı tarihi bir zirveye dönüşecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay Aşkabat'ta, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda verdiği mesajlar çok nettir. Biz Türkmenistan'ı gözlemci olarak değil, masanın asli ve daimi sahibi olarak görüyoruz."

Toplantı, soru-cevap bölümüyle sona erdi.