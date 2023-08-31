Türkiye OECD'de en hızlı büyüyen ikinci, G20'de ise üçüncü ülke oldu

Türkiye, yılın ikinci çeyreğinde kaydettiği yüzde 3,8'lik büyümeyle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkeleri içinde en yüksek oranda büyüyen ikinci, G20 ülkeleri arasında ise üçüncü ülke oldu. OECD ülkeleri arasında en fazla büyüyen yüzde 5,1 ile Kosta Rika olurken, G20'de ise zirve yüzde 6,3 ile Çin'in oldu. Çin'i yüzde 4,9 ile Endonezya takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023'ün Nisan-Haziran dönemine denk gelen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,8 büyüdü. İlk çeyrekte büyüme yüzde 4 olarak gerçekleşmişti. Böylece Türkiye Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde en yüksek oranda büyüyen 2. ülke olurken, G20 ülkeleri arasında da üçüncü ülke oldu.

OECD ÜLKELERİNDE ZİRVE KOSTA RİKA'NIN

OECD ülkeleri arasında Kosta Rika, bu yılın nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 büyümeyle ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 3,8 ile Türkiye, yüzde 3,5 ile Meksika izledi.

OECD ülke ekonomilerinin ikinci çeyrekte ortalama büyümesi yüzde 1,5 olarak tahmin edildi. Söz konusu dönemde ekonomik büyüme Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 0,5 oldu.

OECD'de verisi açıklanan ülkeler arasında Estonya'nın yüzde eksi 3 ile ekonomisi en çok küçülen ülke olduğu görüldü. Bu ülkeyi eksi yüzde 2,3 ile Macaristan, eksi yüzde 2,2 ile İsveç takip etti.

G20'DE EN YÜKSEK BÜYÜME ÇİN'İN



İkinci çeyrek büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de büyüme oranı en yüksek ülke yüzde 6,3 ile Çin olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeyi yüzde 4,9 ile Endonezya, yüzde 3,8 ile Türkiye ve yüzde 3,5 ile Meksika takip etti.

AB ÜLKELERİNDE İLK SIRA İRLANDA'NIN

AB ülkelerinin büyüme oranlarına bakıldığında ise İrlanda ilk sırada yer alırken, Türkiye ve Portekiz sırasıyla bu ülkeyi izlediler.

OECD verilerine göre bazı ülke ve ülke gruplarının açıklanan 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme oranları şöyle (* geçici veri tahmin) :

