Türkiye'nin "yeşil OSB" haritası büyüdü, sertifika alan bölge sayısı 27'ye yükseldi

Türkiye'de sanayi bölgeleri çevre dostu üretime geçiş için yenilenebilir enerji, su yönetimi ve atık azaltımı projelerine hız verirken Yeşil Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Sertifikası alan yer sayısı 27'ye ulaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, "yeşil Osb", klasik sanayi ve OSB anlayışını çevresel sürdürülebilirlik, enerji ve kaynak verimliliği, atık yönetimi, su tasarrufu, yeşil altyapı, çevre dostu ulaşım gibi kriterlerle birleştiren model olarak biliniyor.

Küresel çapta artan "yeşil sanayi, sürdürülebilir üretim" beklentisi, firmaların çevresel etkilerini azaltma ihtiyacını ve rekabet avantajını beraberinde getiriyor.

Bu kapsamda özellikle Avrupa pazarında, Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi düzenlemeler nedeniyle sanayiciler için düşük karbonlu, çevre standartlarına uygun üretim kritik hale geliyor. Bu durum, OSB'leri, çevresel sürdürülebilirlik, finansal ve rekabet avantajı ile itibar üçgeninde hareket etmeye itiyor.

Böylelikle OSB'ler yeşil sertifika almak için, teknik altyapı, enerji verimliliği, atık su ve su yönetimi, yenilenebilir enerji ile altyapı yatırımı konularında planlanan projeleri hayata geçirmek için çalışmalar yürütüyor.

Burada amaç sadece çevresel sürdürülebilirlik değil, aynı zamanda firmaların uluslararası rekabet gücünün artması, çevre dostu üretim süreçleriyle "yeşil dönüşüme" uygun hale gelinmesi olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de sanayi bölgeleri çevre dostu üretime geçiş için projelerine hız verirken Yeşil OSB Sertifikası almak için faaliyetlerini artırıyor.

Bu kapsamda Türk Standardları Enstitüsü (TSE) de çalışmalarını eksiksiz tamamlayan ve faaliyetlerini sürdürülebilirlik üzerine yürüten OSB'lere sertifika veriyor. Bugüne kadar Türkiye'de TSE'den Yeşil OSB Sertifikası alan bölge sayısı 27'ye yükseldi.

Bu bölgeler, Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. OSB, Konya OSB, Kocaeli Makine İhtisas OSB, Gebze Güzeller OSB, Demirtaş OSB, Bursa OSB, Düzce 2. OSB, Ankara Başkent OSB, Bursa Nilüfer OSB, Gaziantep OSB, Antalya OSB, Mersin OSB, Adana Hacı Sabancı OSB, Denizli OSB, Kocaeli Gebze Plastikçiler OSB, Tekirdağ Çerkezköy OSB, İzmir Tire OSB, Kayseri Mimarsinan OSB, Bursa Kayapa OSB, Kocaeli Gebze OSB, İzmir Pancar OSB, Kocaeli Gebze V. Kimya İhtisas OSB, İzmir Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB, Ankara OSTİM OSB, Niğde OSB, Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB, Bursa Hasanağa OSB olarak sıralandı.

OSTİM'e Yeşil OSB Gümüş Kategori ödülü

Söz konusu bölgelerden OSTİM OSB, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) dün yapılan 23'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yeşil OSB Sertifikası'nı aldı.

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin'den aldıkları sertifikanın OSTİM açısından çevreye duyarlılık anlamına geldiğini söyledi.

Aydın, dünyanın insanlara emanet olduğuna işaret ederek, "Suyumuzu, toprağımızı, havamızı kaybediyoruz. Bunların tamamı dünyayı hor kullanmamızdan kaynaklanıyor. Dünya bize ait değil, bizden öncekilerden emanet aldık ve bizden sonrakilere daha iyi ve daha yaşanılabilir bir şekilde teslim etmek zorundayız." dedi.

OSTİM ve bölgedeki firmaların yeşil dönüşüme ayak uydurabilmesi için yaptıkları çalışmalara dikkati çeken Aydın, yıllar önce hayata geçirilen yönetim binasının çevre dostu pasif bina uygulaması olarak örnek teşkil ettiğini, binanın kendi enerjisini ve ısısını üretecek şekilde tasarlandığını, atık oluşturmayan ve kirlettiği suyu yeniden temizleyen yapıya sahip olduğunu anlattı.

Aydın, OSTİM OSB'nin kapsamlı sürdürülebilirlik raporunu hazırladıklarını, bölgenin daha yeşil olması için nelere dikkat edilmesi gerektiğini tespit ettiklerini, bölgedeki tüm işletmelerin çevresel etkilerinin düzenli takip edildiğini ve su ile havanın kirletilmemesi için bacalardan kirli duman çıkmasına izin verilmediğini dile getirdi.

OSTİM OSB'nin yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarına da işaret eden Aydın, şöyle konuştu:

"İnsanların refahı için yapılması gereken tüm hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kendimizi daha düzenli, yaşanabilir bir bölge haline getirmek için üstümüze düşen çabayı gösteriyoruz. Bunları zorunluluk olarak kabul etmiyoruz, görevimiz olarak görüyoruz. Bunu Avrupa Birliği için değil, insan ve toplum olarak yapmamız gerekiyor. Dünyayı sürdürülebilir halde bırakmamız için bu çalışmaları yapmalıyız. Bu niyetlerle çaba sarf ettik. Bu da ilgili makamlarımızca değerlendirildi."

Aydın, bölgede yapılan enerji dönüşümü faaliyetlerine ilişkin de bilgi verirken imar planında tüm çatılar için güneş paneli kullanımının zorunlu hale getirildiğini, bölgeye ait binaların tamamında güneş enerjisi sistemlerinin bulunduğunu bildirdi.

Bölgede, güneş enerji santrali yatırımlarının sürdüğünü vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"OSTİM olarak boş alanlarımıza Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle yine bir güneş enerji santrali kurarak burada da temiz enerji tüketmek üzere sanayicilerimizin hizmetine sunacağız. Aynı zamanda yine OSTİM olarak iki güneş enerji santralimiz var. Bütün bunların sonucunda Bakanlığımız ve TSE, OSTİM OSB'mizi 'Yeşil OSB Gümüş Kategori'de ödüllendirdi. Biz altın madalyayı da almak için çalışmalarımızı ve sürdürülebilirlik alanında hassasiyetlerimizi daha da artıracağız."