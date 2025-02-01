Türkiye'nin Yerli Mobil Beton Mikseri Dünya Pazarına Açıldı

Türkiye'de ilk kez Trabzon'da üretilen mobil beton mikseri dünya pazarına açıldı. Türkiye'nin yerli malı belgeli ilk mobil beton mikserini her türlü araziye uygun tasarlanırken, üretilen mikserler Kazakistan'dan sonra Filipinler'e de ihraç edildi.

Trabzon'da faaliyet gösteren Oymak Makine, Türkiye'de ilk kez mobil beton mikseri üretti. 2015 yılında başlayan Ar-Ge çalışmalarının ardından üretilmeye başlayan mobil beton mikseri her türlü araziye uygun tasarlandı. 600 litre kapasiteli boşaltma kapağına sahip mikserler yüksek basınçlı hidrostatik şanzıman, planet dişli akslar ile birlikte her türlü arazide tam manevra kabiliyetine sahip şekilde yapıldı. Türkiye'nin yerli malı belgeli ilk mobil beton mikserini üreten firma 3,5 metreküplük beton kapasitesi sahip makineleri ile dünya pazarına açıldı.

Kazakistan'dan sonra Filipinler'e mobil beton mikserini ihraç eden firma yetkilisi Fatih Suat Oyman, "Bu araç kendinden yüklemeli tip dediğimiz bir beton mikseri. Mobil beton mikseri diyoruz. Bunun özelliği bir betonun üretilmesi için gerekli olan tüm malzemeleri kendi kepçesi ile beraber alıyor üzerinde mevcut bulunan su tankları veya kimyasallar ile beraber istediğiniz kalitelideki betonu hazırlıyor. Etrafındaki dökmek istediğiniz yere döküyor" dedi.

"Bu makine istediğiniz kalitedeki betonu istediğiniz anda üretme imkanı sağlar"

Trabzon'dan dünyaya üretim yaptıklarını kaydeden Oyman, "Diğer transmikserlerden ayıran özelliği istediğiniz kalitedeki betonu istediğiniz anda üretilme imkanı sağlar. Arka kısmında bulunan karıştırma kazanlarında ağırlık önceller vardır. Bu da ne kadar malzemeyi yüklemenizi göstererek en verimli karışımı elde etmek için imkan sunar. Bu mobil beton mikserleri firmamızın ikinci sektörüdür. Daha önce fındık başta olmak üzere gıda işlemi makineleri yapıyoruz. Buraya gelmemizdeki asıl temel hedef daha önce şirketin kurucu Ümran Oyman'ın 80'li yıllarda hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonları üreterek kazandığı bir hidrolik tecrübesi var. Bu tecrübeyi kullanarak şirketteki tüm arkadaşlarımızla beraber hidrolik iş makineleri üzerinde çalışmalar yapmak istedik. 2015-2016 yıllarında daha farklı projelerde yaptık. Henüz Türkiye'de üretilmemiş olan bir ürün tercihi ile birlikte mobil beton mikseri makinesine karar verdik. Bu mikserler bizim için ülkenin sınırları içerisinde her bir metrekaresine hissettiğimiz sorumluluktan dolayı yerli malı belgesini de kazandırarak bu ürünleri dünya pazarına sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sloganımızda da yer aldığı üzere Trabzon'da dünyaya üretim yaparak Türk imalatını en iyi şekilde burada üreterek işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bir çok bölgede çalışan makinelerimiz var"

Mobil beton mikserinin üretilmesi aşamasında ciddi bir Ar-Ge sürecinin olduğunu belirten Oyman, "Bu makinelerimiz yaklaşık 2-3 senedir satışa sunuldu. İlk olarak Kazakistan'da gönderdik. Son olarak ise Filipinler'e gönderdiğimiz makineler var. Ciddi bir Ar-Ge süreci oldu. Projelendirme süreci ve en sonda da üretimle beraber ciddi bir çalışma süreci yaşadık. Eksiklikler giderilerek en verimli ürünü ortaya çıkarmaya çalıştık. Uygulama alanında geri dönüşlerde bizim için çok kıymetli. Şuana kadar bir çok bölgede çalışan makinelerimiz var. Güzel geri dönüşler alıyoruz. İyileştirilmesi gereken bir bölüm varsa ona göre de bunları da sağlıyoruz. Dünya pazarında farklı ülkelerin ürünleri var ama Türkiye'de ilk kez üretildi" ifadelerini kullandı. - TRABZON