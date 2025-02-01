ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü, çok sayıda ölü var

ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü
Fitch Türkiye'nin kredi notunu teyit etti! Faiz ve enflasyon tahmini dikkat çekici

Fitch Türkiye'nin kredi notunu teyit etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı

Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
Ailesinden 4 kişiyi öldüren 17 yaşındaki cani tutuklandı

Ailesinden 4 kişiyi öldüren cani tutuklandı

Türkiye'nin Yerli Mobil Beton Mikseri Dünya Pazarına Açıldı

Türkiye'nin Yerli Mobil Beton Mikseri Dünya Pazarına Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da üretilen Türkiye'nin ilk yerli mobil beton mikseri, Kazakistan'dan sonra Filipinler'e ihraç edildi. Yüksek manevra kabiliyetine sahip mikser, her türlü arazide beton üretim imkanı sunuyor.

Türkiye'de ilk kez Trabzon'da üretilen mobil beton mikseri dünya pazarına açıldı. Türkiye'nin yerli malı belgeli ilk mobil beton mikserini her türlü araziye uygun tasarlanırken, üretilen mikserler Kazakistan'dan sonra Filipinler'e de ihraç edildi.

Trabzon'da faaliyet gösteren Oymak Makine, Türkiye'de ilk kez mobil beton mikseri üretti. 2015 yılında başlayan Ar-Ge çalışmalarının ardından üretilmeye başlayan mobil beton mikseri her türlü araziye uygun tasarlandı. 600 litre kapasiteli boşaltma kapağına sahip mikserler yüksek basınçlı hidrostatik şanzıman, planet dişli akslar ile birlikte her türlü arazide tam manevra kabiliyetine sahip şekilde yapıldı. Türkiye'nin yerli malı belgeli ilk mobil beton mikserini üreten firma 3,5 metreküplük beton kapasitesi sahip makineleri ile dünya pazarına açıldı.

Kazakistan'dan sonra Filipinler'e mobil beton mikserini ihraç eden firma yetkilisi Fatih Suat Oyman, "Bu araç kendinden yüklemeli tip dediğimiz bir beton mikseri. Mobil beton mikseri diyoruz. Bunun özelliği bir betonun üretilmesi için gerekli olan tüm malzemeleri kendi kepçesi ile beraber alıyor üzerinde mevcut bulunan su tankları veya kimyasallar ile beraber istediğiniz kalitelideki betonu hazırlıyor. Etrafındaki dökmek istediğiniz yere döküyor" dedi.

"Bu makine istediğiniz kalitedeki betonu istediğiniz anda üretme imkanı sağlar"

Trabzon'dan dünyaya üretim yaptıklarını kaydeden Oyman, "Diğer transmikserlerden ayıran özelliği istediğiniz kalitedeki betonu istediğiniz anda üretilme imkanı sağlar. Arka kısmında bulunan karıştırma kazanlarında ağırlık önceller vardır. Bu da ne kadar malzemeyi yüklemenizi göstererek en verimli karışımı elde etmek için imkan sunar. Bu mobil beton mikserleri firmamızın ikinci sektörüdür. Daha önce fındık başta olmak üzere gıda işlemi makineleri yapıyoruz. Buraya gelmemizdeki asıl temel hedef daha önce şirketin kurucu Ümran Oyman'ın 80'li yıllarda hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonları üreterek kazandığı bir hidrolik tecrübesi var. Bu tecrübeyi kullanarak şirketteki tüm arkadaşlarımızla beraber hidrolik iş makineleri üzerinde çalışmalar yapmak istedik. 2015-2016 yıllarında daha farklı projelerde yaptık. Henüz Türkiye'de üretilmemiş olan bir ürün tercihi ile birlikte mobil beton mikseri makinesine karar verdik. Bu mikserler bizim için ülkenin sınırları içerisinde her bir metrekaresine hissettiğimiz sorumluluktan dolayı yerli malı belgesini de kazandırarak bu ürünleri dünya pazarına sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sloganımızda da yer aldığı üzere Trabzon'da dünyaya üretim yaparak Türk imalatını en iyi şekilde burada üreterek işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bir çok bölgede çalışan makinelerimiz var"

Mobil beton mikserinin üretilmesi aşamasında ciddi bir Ar-Ge sürecinin olduğunu belirten Oyman, "Bu makinelerimiz yaklaşık 2-3 senedir satışa sunuldu. İlk olarak Kazakistan'da gönderdik. Son olarak ise Filipinler'e gönderdiğimiz makineler var. Ciddi bir Ar-Ge süreci oldu. Projelendirme süreci ve en sonda da üretimle beraber ciddi bir çalışma süreci yaşadık. Eksiklikler giderilerek en verimli ürünü ortaya çıkarmaya çalıştık. Uygulama alanında geri dönüşlerde bizim için çok kıymetli. Şuana kadar bir çok bölgede çalışan makinelerimiz var. Güzel geri dönüşler alıyoruz. İyileştirilmesi gereken bir bölüm varsa ona göre de bunları da sağlıyoruz. Dünya pazarında farklı ülkelerin ürünleri var ama Türkiye'de ilk kez üretildi" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

"Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek..."
img

Karadağ'da yakalanan "Ekrem Abi"nin mal varlığında neler yok ki
img

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı

Tam imzayı atacakken hiç beklemediği bir şey oldu
RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi

RTÜK'ten NOW TV'ye 30 gün süre
Ünlü oyuncu Sezai Altekin'in cenaze törenine bir avuç insan katıldı

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki
Fatih Terim'i şoke eden maç: Hayatımda böylesini izlemedim

Terim'e Arabistan'da bir darbe daha
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.