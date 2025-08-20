Türk Telekom'dan Güneş Enerjisi Yatırımları

Türk Telekom, sürdürülebilir enerji kullanımını artırmak ve kendi enerjisini üretebilme kapasitesini güçlendirmek adına Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarına hız verdi. Türk Telekom, önemli bir yatırım bütçesiyle Sivas, Malatya ve Ağrı'da toplam 530 MWp seviyesinde kurulu güce sahip tesisleri hayata geçiriyor. Yılın ilk çeyreğinde 1.300 dönümlük arazi üzerinde temelleri atılan 128 MWp üretim kapasitesine sahip Türk Telekom Sivas GES, 2025'in sonunda tamamlanarak Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji tesislerinden biri olacak. Sivas'ın ardından Malatya ve Ağrı'da yapacağı yatırımlarla GES sayısını üçe çıkarmayı planlayan şirketin, toplam GES kapasitesi mevcut tüketiminin yaklaşık yüzde 65'ine denk geliyor.

Sürdürülebilir enerji kullanımını artırmayı ve kendi enerjisini üretebilme kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen Türk Telekom, GES yatırımlarına hız verdi. GES projesinin ilk ayağını Sivas'ta hayata geçiren Türk Telekom, yılın ilk çeyreğinde temelleri atılan tesisi 2025'in sonunda tamamlamayı hedefliyor. 1.300 dönümlük arazi üzerine kurulan Türk Telekom Sivas GES, yıllık 128 MWp enerji üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji tesislerinden biri olacak. GES yatırımlarını Malatya ve Ağrı'da sürdürecek olan Türk Telekom, toplam 6 bin dönüm arazi üzerinde 530 MWp seviyesinde kurulu güce sahip üç adet GES'i önümüzdeki yıllarda devreye alarak tam kapasite üretim yapmayı hedefliyor. Üç şehirde yapacağı yatırımlarla yıllık 800 GWh enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefleyen Türk Telekom, yıllık 350 bin ton seviyesinde karbon salımını engelleyecek.

"Yerel istihdama ve ülkemizin enerji bağımsızlığına önemli bir katkı"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle sürdürülebilirlik ilkelerini iş stratejilerimizin merkezine alıyor, iklim kriziyle mücadele ve enerji verimliliği alanlarında öncü adımlar atıyoruz. Karbon ayak izini azaltmak, iklim riski yönetimine katkı sağlamak ve finansal değer oluşturmak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yeni nesil çevreci iletişim teknolojilerini ülkemize kazandırıyor; güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yönelerek yeşil dönüşümü stratejilerimizin merkezine yerleştiriyoruz. 2024 itibarıyla sabit ve mobil şebekede yürüttüğümüz optimizasyon ve dönüşüm projeleriyle birlikte toplamda yıllık 42 GWh enerji tasarrufu sağlamış olduk. Bu stratejik iyileşmeler, çevresel performansımızın sürekli gelişimine önemli katkı sağlıyor. Buna ek olarak, aldığımız her 1 MWh yenilenebilir enerji üretiminin çevresel bütünlüğünü belgeleyen uluslararası bir sertifikalandırma sistemi olan I-REC sertifikaları sayesinde toplam Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızın yüzde 33'ünü dengelemiş olduk. Ayrıca enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen 42GWh seviyesindeki tasarrufun etkisini de dikkate aldığımızda bu oran yüzde 35 seviyesine ulaşıyor. Böylece, 2024 yılında 2020 yılına göre Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı yüzde 29 oranında azaltarak 2030 yılına kadar yüzde 45 azaltma ve 2050 yılına kadar net sıfır hedefimize bir adım daha yaklaştık. Tükettiğimiz enerjiyi yenilenebilir ve çevreci kaynaklardan sağlamak adına önemli bir yatırım bütçesiyle üç farklı şehirde GES kurulumlarını gerçekleştiriyoruz. GES projemizin ilk adımı olan Sivas GES'in temelleri atıldı, tesisimizi 2025 sonunda faaliyete almayı hedefliyoruz. Sivas GES, yıllık yaklaşık 200 milyon KWh enerji üretim kapasitesiyle, 88 bin ton seviyesinde karbon salımını azaltarak çevresel etkimizi önemli ölçüde azaltacak. Ayrıca tüm GES'lerimiz tam kapasite faaliyete başladığında yıllık 350 bin ton seviyesinde karbon salımını azaltacağız. Üç farklı şehirde yapacağımız yatırımlarla yerel istihdama katkı sunarken enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilir bir gelecek yolunda ülkemiz için önemli bir adım atmış olacağız. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmayı, teknolojimizi yaşamın tüm alanlarını iyileştirmek için seferber etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Baz istasyonlarına güneş enerjisi sistemleri kurmayı sürdüren Türk Telekom, 2024 yılında hayata geçirilen

projeler kapsamında, 370 adet baz istasyonuna toplam 1,2 MW gücünde güneş enerjisi sistemi entegre etti. Bu yatırımla birlikte Türk Telekom'un sabit ve mobil altyapıda kullanılan yenilenebilir enerji sistemleri toplam kurulu gücü 5,5 MW'a ulaştı. Sürdürülebilir teknolojileri günlük yaşamda da erişilebilir kılmayı amaçlayan Türk Telekom, girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile E4 Şarj - Elektrikli Araç Şarj Ağı projesini hayata geçirdi. Türkiye'nin dört bir yanında şarj istasyonları kuran Türk Telekom, elektrikli araç kullanıcılarına her anlamda güvenli, çevreci ve kesintisiz bir şarj hizmeti sunuyor. Türkiye'nin 11 ilinde 40 farklı lokasyonda 114 ünite ile hizmet sunan TT Ventures E4 Şarj - Elektrikli Araç Şarj Ağı'nın, 2025 yılı sonunda 33 ilde 90'ı aşkın lokasyonda 200'ün üzerinde üniteyle hizmet vermesi hedefleniyor. Şarj üniteleri kullanımında yerli sermayeyi destekleyen şirket ayrıca, sürdürülebilirlik odaklı girişimlere TT Ventures ile destek sağlıyor. TT Ventures'ın girişim hızlandırma programı PİLOT'a dahil olan Some Carbon, Workybe, Blok-Z, Optiyol girişimleri çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan çözümler sunuyor.

GES yatırımları ve Elektrikli Araç Şarj Ağı hizmetlerinin yanı sıra yapay zeka ve IoT teknolojileriyle akıllı şehircilik, elektrik tüketimi ve sulamada inovatif çözümler sunarak karbon salımını azaltan şirket, veri merkezlerinde de en yeni çevreci sistemleri entegre ediyor. CDP skorlama metodolojisine göre son iki yıl içerisinde dört kademe yükselerek global A Listesi'nde yer alan Türk Telekom, 2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında 2020 baz yılına nispeten yüzde 45'lik bir azaltım yapmayı hedeflerken, 2050 yılında ise Türkiye ve GSMA hedefleri ile uyumlu olacak şekilde Net Sıfır'a ulaşmayı planlıyor. - İSTANBUL