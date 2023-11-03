Türkiye'nin tarım stratejilerine destek amacıyla TARPOL kuruldu

Tarım alanındaki üretici, tüketici veya iklim bazlı problemlerin çözümü odaklı politika ve strateji oluşturulması için eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker başkanlığında TARPOL kuruldu. Ülkesel ve küresel gelişmeleri izleyerek, tarım sektörü paydaşlarının beklenti ve talepleri doğrultusunda projeler hazırlama, raporlar yayımlama ve ihtiyaç duyulan dönüşüme yardımcı olma misyonuyla kurulan TARPOL, tarım, hayvancılık, gıda ve beslenme alanlarında insanlığın karşı karşıya olduğu yetersiz, sağlıksız ve dengesiz beslenme konularında çözüm odaklı politikalar oluşturmayı amaçlıyor.

'SAVAŞLAR GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN SORUN'

TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, genel merkezde basın toplantısı düzenleyerek, çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Eker, gıda güvenliğinin öneminin giderek arttığını, savaşlar ve iklim değişikliğinin etkisiyle gıdanın tedariki ve gıdaya erişimin tehlikeye düştüğünü belirterek, "İsrail'in saldırgan bir şekilde katliamlar yapması insanlık açısından utanılası bir durumdur. Bu tür savaşlar, ucu gıda güveliğine de ulaşabilecek sorunlar üretiyor" dedi.

Tarım, gıda, beslenme, ormancılık, su ürünleri ve bunlarla ilgili girdi ve girdi tedariki için Türkiye'nin birikimini harekete geçirmek istediklerini kaydeden Eker, "Türkiye'nin tarımla ilgili birikimini görünür hale getirmek istiyoruz. Türkiye'de gerek hükümetimize, gerekse bölgesel olarak ilgili coğrafyamızda toplumların hizmetine bir katkı sunabilir miyiz diye düşünüyoruz. Güvenilir gıda üretmek, tedarik etmek ve toplumun bu gıdaya ulaşması üzerinde çalışacağız. Sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri de konularımızdan bir tanesi. Gıda fiyatları erken uyarı sistemi konusunda da üretimi çok öncesinden tahmin edilerek tedbir alınması üzerinde çalışacağız. Suyun çok dikkatli kullanılması bizim önemli çalışma başlıklarımızdan birisi olacak. Yeşil mutabakat bizi ilgilendiriyor. Tohum, damızlık, organik ve iyi tarım uygulamaları çalışacağımız konulardan birisi. Bitki sağlığı, hayvan sağlığı, insan sağlığı; bu üçünü bir arada mütalaa eden sistemlerin geliştirilmesi lazım. Yani bütün canlıların varlığını, sağlığını bir arada düşünmediğimiz, değerlendirmediğimiz sürece sadece içinden birini çekip onun üzerine yoğunlaştığımız sürece iki diğer alan ihmal edilir. Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı çok önemli. Yapay zeka kullanımı tarımda giderek etkili oluyor, bu alanda büyük çalışma yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Biyoçeşitliliğin korunması için genetik hazinenin korunması gerektiğine de vurgu yapan Eker, Türkiye'de bulunan gen bankasının geliştirilmesinin önemini anlattı. Eker, orman varlıklarının geliştirilmesi ve korunması konusunun da üzerinde duracaklarını bildirdi.

TARPOL'un bugün itibarıyla çalışmalarına başladığını belirten Eker, Merkez'in bünyesinde çiftçilerin, akademisyenlerin ve tarım alanındaki eski kamu çalışanlarının olduğunu söyledi.