Türkiye'nin Suudi Arabistan'a Mobilya İhracatı Artıyor

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Suudi Arabistan'a yılın 5 aylık döneminde 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, "Bölge geçtiğimiz yıllarda ilk 5 pazarımız arasında yer alıyordu, şimdi tekrar eski günlerimize dönmek için yoğun çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, dünyada tüm mobilya gruplarında ürün üretebilen 4 ülke arasında yer alan Türkiye'de mobilya sektörü ihracat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye'nin kuzeyden güneye, doğudan batıya üreticilerini tek bir çatı altında toplayarak sektörün sesi olan MOSFED ise yerli üretimin dünyada varlığını artırabilmesi için var gücüyle çalışıyor.

Türkiye son yıllarda geliştirilen pozitif ilişkilerle Suudi Arabistan pazarında varlığını tekrar artırırken, üreticiler de ihracatın aksamaması için yoğun gayret gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, ülke ekonomisi için ihracatın önemine dikkati çekerek, "Ülkemizin ekonomik istikrarını sürdürmesi ve global ticarette gücünü artırması için ihracat oldukça önemli. Biz de bu konuda yoğun şekilde çalışıyoruz. Türk mobilyası keşfedildiği her ülkede seviliyor ve kısa sürede benimseniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede Türk ürünlerinin çok sevildiğine değinen Güleç şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan yabancı olduğumuz bir pazar değil. Kısa süreli ihracatta düşüşler olsa da yıllardır o bölgede varız ve ürünlerimiz o coğrafyada çok seviliyor. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan'ın satın alma gücü de çok yüksek olduğu için ayrı önemi olan bir pazar. Ürünlerimizin tanındığı, bilindiği ve sevildiği bir bölgede tekrar varlığımızı artırmak mutluluk verici.

Gerek bölgedeki nitelikli satış kanalları gerek temsilcilikler gerekse satın alma uzmanları ile şu an güzel bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Ayrıca bir yandan oradaki üreticiler bizim pazarımıza geliyor, mobilya fuarımıza katılıyor diğer yandan da biz orada varlığımızı artırıyoruz. Böylesine pozitif diyalogların arttığı ticaret ortamlarını yaratmak oldukça önemli."

Güleç, hedeflerinin pazarda yerlerini sağlamlaştırmak olduğunu belirterek, "Pazarda güzel bir ilgi var, bundan kaynaklı mutluyuz. Önümüzdeki süreçte Suudi Arabistan'da gerek yapılacak otel yenilemeleri gerek yeni inşa edilecek konutlar gerekse birçok farklı alanda planlanan yeni yapılar için daha birçok mobilya ihtiyacı olacak. Üreticilerimizi hareketli günler bekliyor. Güçlü bayiliklerimiz sayesinde ihracatımızı olabildiğince artırmaya odaklanacağız. Özellikle son yıllarda trend olan akıllı mobilya çözümlerimizin de bu pazarda dikkat çekeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Suudi Arabistan en çok ihracat yapılan ülkeler arasında ilk 10'da

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın pozitif ilişkileri artırmasının ardından Suudi Arabistan Türkiye'nin en çok mobilya ihraç ettiği ülkeler arasında ilk 10'da yerini aldı.

2023 yılının ilk beş ayında mobilya sektörü Suudi Arabistan'a yaklaşık 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Üreticiler yeni satış kanalları ve bayiliklerle pazarda varlıklarını güçlendirmeye çalışırken, yıl sonuna kadar yakalanan rakamın çok daha üzerine çıkması hedefleniyor.

Türkiye, ABD, Çin ve İtalya ile birlikte üretim hacmi ve çeşitliliği açısından dünyadaki dört üretici ülkeden birisi arasında yer alırken Suudi Arabistan piyasasına da ihracatta birçok çeşidi sunuyor. Suudi Arabistan'da özellikle en çok lüks grupların yanı sıra oturma grupları, çalışma grupları, yatak/baza, ofis mobilyaları ve aksesuarlar ilgi görüyor.