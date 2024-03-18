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Türkiye'nin Susam İhracatı Hedefi 250 Milyon Dolara Ulaşmak

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Simitten tavuk yemeklerine, salatalardan ekmeklere, tahinden böreklere, kurabiyelerden ramazan pidesine çok geniş yelpazedeki gıda ürünlerine lezzet katan susam Türkiye için önemli bir ihraç kalemi olarak öne çıkıyor. Türkiye, 2022 yılında 77 milyon dolar olan susam ihracatını 2023 yılında yüzde 62'lik artışla 124,5 milyon dolara çıkardı. Türkiye'nin susam ihracatındaki yeni hedefi 250 milyon dolara ulaşmak.

Simitten tavuk yemeklerine, salatalardan ekmeklere, tahinden böreklere, kurabiyelerden ramazan pidesine çok geniş yelpazedeki gıda ürünlerine lezzet katan susam Türkiye için önemli bir ihraç kalemi olarak öne çıkıyor. Türkiye, 2022 yılında 77 milyon dolar olan susam ihracatını 2023 yılında yüzde 62'lik artışla 124,5 milyon dolara çıkardı. Türkiye'nin susam ihracatındaki yeni hedefi 250 milyon dolara ulaşmak.

"Dünya susam ticaretine yön veriyoruz"

Türkiye'de yetişen susamın çok kaliteli olduğunu anlatan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamumleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, "Susamda en büyük ithalatçı 1,6 milyar dolarla Çin. Bizim susamımız kaliteli olduğundan birim fiyatı 2,4 dolardan gidiyor. Çin ise 1,5 dolar bandında ithalat yapıyor. Bizim kaliteli susamımızı seçici bir pazar olan Japonya ve Avrupa ülkeleri alıyor. Japonya'ya 2024 yılının Ocak-Şubat döneminde Türkiye geneli susam ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 170'lik artışla 660 bin dolardan 1,7 milyon dolara ilerledi. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak 5-8 Mart 2024 tarihlerinde Tokyo'da düzenlenen Foodex Fuarı'na info stand ile katıldık. Fuarda tadım etkinliklerimiz kapsamında ziyaretçilere susam paneli tavuk tadımı yaptırdık ve büyük beğeni aldık. Türkiye olarak susamda dünyanın ikinci büyük ithalatçısı konumundayız. Dünya susam ticaretine yön veriyoruz. 2024 yılında susam ihracatımızın 250 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye, 2024 yılının Ocak-Şubat döneminde 19,6 milyon dolarlık susam ihraç etmişken, bu ihracatın 6,6 milyon dolarlık dilimini Egeli ihracatçılar gerçekleştirdi.

Kimyon ve anason susam ihracatındaki artışa eşlik etti

2024 yılının Ocak – Şubat döneminde susam ihracatındaki artışa, kimyon ve anason ihracatı da eşlik etti. Türkiye'nin kimyon ihracatı yüzde 106'lık yükselişle 1 milyon 89 bin dolardan 2 milyon 242 bin dolara, anason ihracatı yüzde 111'lik sıçramayla 357 bin dolardan 754 bin dolara ilerledi. Susam, kimyon ve anason üçlüsünün toplam ihracatı yüzde 180'lik artışla 8 milyon 92 bin dolardan 22 milyon 629 bin dolara tırmandı.

Susam ihracatında Polonya, Irak ve Almanya öne çıktı

Türkiye'den 2023 yılında yapılan susam ihracatında Polonya 9 milyon 164 bin dolarlık tutarla lider olurken, zirvenin ortağı Irak'a 7,7 milyon dolarlık susam ihraç ettik. Almanya Türkiye'den 3,2 milyon dolarlık susam talep ederken, Yunanistan'a 2,6 milyon dolar, Romanya'ya 2,5 milyon dolar, İsrail'e 2,4 milyon dolar, Japonya'ya ise 2,3 milyon dolar susam ihraç ettik. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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