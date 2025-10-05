Türkiye'nin sigorta potansiyeli 100 milyar doların üstünde

Türk sigorta şirketlerinin sektörde tüm paydaşlarıyla 4. kez buluştuğu 4. Sigorta Fuarı İstanbul'da devam ediyor. Fuarın ilk gününe ilgi beklentilerin üzerine çıkarken, 2025 yılı beklentileri de revize edildi.

İstanbul Yeşilköy'de fuar alanı yanında Wow Hotel'de sektör temsilcilerini buluşturan etkinliğin açılışına, SEDDK Başkanı Davut Menteş, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar ile Türkiye genelinden çok sayıda STK yöneticisi, şirket temsilcileri katıldı.

Türk sigortacılık sektörünün öncü şirketlerinin buluştuğu İstanbul 4. Sigorta Fuarı 2. gününde devam ediyor. 50'den fazla sigorta devinin yer aldığı fuara şirketler, paydaşları, tüketiciler ve öğrenciler de yoğun ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz yılı 838,5 milyar TL'lik bir hacme ulaşan sektörün bu yıl 1,5 trilyon TL'ye ulaşması beklenirken, fuar alanını ziyaret eden STK temsilcileri önemli mesajlar verdi.

2025 yılında sektörün brüt prim üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 73'lük artış göstermesinin önümüzdeki yıllar açısından ümit verici olduğunu belirten şirket temsilcileri hayat sigortası dışı branşlarda toplam üretimin daha fazla olduğunu işaret ediyor.

SEKTÖRÜN PRİM KAZANCI ARTIRILMALI

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, fuarın sigorta sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiğini belirterek sektörün daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğine söyledi.

Türkiye'de 30 milyar dolarlık prim üretildiğine dikkat çeken Avdagiç "Ancak bize benzeyen ülkelerin, özellikle G20 ülkelerinin ortalamasına baktığımız zaman bu rakamın en az 100 milyar dolar olması gerektiğini görüyoruz. Dolayısıyla, sigorta şirketleri, kuruluşlar ve hizmet alanlar olarak hep beraber bu pastayı nasıl büyüteceğimizi, sahip olduğumuz varlıkları ve kıymetleri bu büyüme üzerinden nasıl garanti altına alabileceğimizi konuşmalıyız." dedi.

Sigorta sektöründeki büyümenin son bir sene içerisinde prim oranlarında yüzde 75'lik yükseliş yaşandığını ve bu artışın, enflasyonun üzerinde olduğunu aktardı.

Gelecek 5-10 yıllık periyotta sektörde büyümeye odaklandıklarına işaret eden Şekib Avdagiç, şunları söyledi: "Gayri Safi Milli Hasıla içindeki sigorta sektörünün payını yüzde 2,5'lardan yüzde 6,5-7 seviyelerine çıkarmamız gerekiyor. Dolayısıyla buradaki bütün amaç, deprem bölgesinde ve afetlerin olabildiği bir coğrafyada yaşadığımızı dikkate alarak, sahip olduğumuz varlıkları garanti altına almak olmalı. Oluşturduğumuz ekonomik büyüklükleri sürdürebilmek için bu sektör büyük önem taşıyor."

MİLLİ GELİRİN YÜZDE 7'Sİ DÜZEYİNDE OLMALI

Fuarda konuşan SEDDK Başkanı Davut Menteş, sektörün G20 ülkeleri düzeyine ulaşması için önemli fırsatlara sahip olduğunu belirterek sigortacılığın ekonomideki önemine dikkat çekti. Davut Menteş, "Sektörde Gayri Safi Milli Hasılanın yüzde 2,6 seviyelerinde bir etkisi var. Bu oranın gelişmiş ülkelerde yüzde 7'nin üzerinde, G20 ve OECD kategorilerinde de yüzde 6'ya yakın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, bizim önümüzde değerlendirmesi gereken 2-3 katlık bir büyüme potansiyeli var" dedi.

Kurum olarak bu büyümenin henüz neden gerçekleşmediğine ilişkin önemli tespitlerde bulunduklarını aktaran Menteş, şöyle devam etti:

"Bu sebeplerden ilki ve en önemlisi, tabii ki güven konusu. Sektöre güven sağlamak önemli. Bizim son iki yıldaki en önemli icraatımız, sektör güvenilirliğini ve finansal dayanıklılığını yukarıya çıkaracak tedbirler oldu. Sektörümüz, tüm zamanların en güvenli oranlarına ve sermaye yeterliliği seviyelerine ulaşmış durumda. Bunun, sektör büyümesine, gelişmesine ve sigortalılık oranına önemli katkı sağlanacağına inanıyorum. Bir diğer konu da dağıtım kanallarında etkinliğin arttırılması. Burada acente ve brokerlara çok önemli işler düşüyor. Vatandaşlarımıza ve sigortalılara ulaşılması, yeni ürünlerin tanıtılması ve sigorta bilincinin arttırılması gibi önemli görevleri var. Bir diğer önemli aktör de eksperler. Eksperlerin, sigortalılığın özü olan hasar tazmini sürecinde adil ve bağımsız hareket etmek suretiyle meslek gereklerini yerine getirip, sektör ve müşteri memnuniyetini sağlaması ve artırması gerekiyor. Böylece, sektörün büyüme yönünde önemli ivme kazanacağını düşünüyoruz."

ÖZEL EMEKLİLİKTE 17 MİLYON KATILIMCI VAR

Menteş, sigorta poliçelerinden faydalanan vatandaş sayısının 40 milyonun üzerinde olduğunu, özel emeklilik tarafında 17 milyonu aşkın katılımcının bulunduğunu ve sektörün kişi sayısı bazında çok büyük bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Rakamsal bazda sigortacılık sektörünün uluslararası seviyelere ulaşılması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Menteş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin 5 yıl içerisinde 30 milyar dolarlık prim üretimini 150 milyar dolara çıkaracak potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü gelişmiş ülkelerdeki yüzde 7'lere ulaşmış ortalama rakamlar. Bu oranın yüzde 10-12'lerde olduğu ülkeler var. Bizim hedefimiz, buralar olmalı. Halihazırda, ana akım branşlardan kaskoda her 4 otomobilden 3 tanesinin sigortasının olmadığını değerlendirirsek, bu hedefe gitmenin çok da zor olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz."

SİGORTASIZ OTOMOBİL ORANI ÇOK YÜKSEK

Türkiye'deki dört otomobilden üçünün sigortasız olduğu, sadece bir otomobilin daha sigortalı hale getirilmesi halinde bile sigorta üretimini yüzde 15 artıracağı bir gerçektir. Bu da ancak sigortalılarda risk bilincinin artırılmasıyla mümkün olur" şeklinde konuştu. Genişletilmiş doğal afet sigortası yasası yolda Yeni sigortacılık ürünleri ve mevzuat düzenlemeleri hakkında bilgi veren Menteş, tüm afet unsurlarını kapsayacak genişletilmiş doğal afet sigortasına geçiş için hazırlanan taslağın yakın zamanda yasalaşarak sektörde önemli bir büyüme sağlayacağını söyledi.

Menteş, "2018'de yürürlüğe giren Devlet Destekli Alacak Sigortası, istenilen seviyeye ulaşamadı. 2026, bu ürünün 'yeniden doğuş' yılı olacak. Sigortaya hassas ve mesafeli bakan kesimleri de kapsayacak, uluslararası uygulamaları esas alan yeni bir katılım sigortacılığı modelinin çalışmalarının tamamlandı ve yakın gelecekte yürürlüğe konulacak" dedi.