Türkiye'nin Mart Ayı İhracatında İmalat Sanayisinin Payı Yüzde 94,6

Türkiye'nin mart ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,6, ithalatta ara mallarının payı yüzde 69,9 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Genel Ticaret Sistemi kapsamında oluşturulan mart ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta martta imalat sanayisinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak-mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 93,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 olarak belirlendi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta martta ara mallarının payı yüzde 69,9, sermaye mallarının payı yüzde 14,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,5 olarak hesaplandı.

İthalatta, bu yılın ocak-mart döneminde ara mallarının payı yüzde 70,6, sermaye mallarının payı yüzde 14,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,5 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Martta ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 749 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 288 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 265 milyon dolarla ABD, 1 milyar 189 milyon dolarla Irak, 1 milyar 172 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,5'ini oluşturdu.

Ocak-mart döneminde de ihracatta ilk sırayı 5 milyar 232 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 804 milyon dolarla ABD, 3 milyar 449 milyon dolarla İtalya, 3 milyar 357 milyon dolarla Irak ve 3 milyar 256 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Bu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30'una tekabül etti.

Martta ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat tutarı 3 milyar 900 milyon dolar olarak hesaplanırken bu ülkeyi 3 milyar 632 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 146 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 902 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 407 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,4'üne karşılık geldi.

Ocak-mart dönemindeki ithalatta ise ilk sırada 11 milyar 984 milyon dolarla Rusya yer aldı. Bu ülkeyi 10 milyar 227 milyon dolarla Çin, 6 milyar 282 milyon dolarla Almanya, 4 milyar 632 milyon dolarla İtalya, 4 milyar 146 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı yüzde 44,4 olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, martta bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 0,8, ithalat yüzde 3,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise martta geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,1, ithalat yüzde 0,8 artış gösterdi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Martta bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,3 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,9'u, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1'i buldu.

Martta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,5 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,3 olarak kaydedildi. Ocak-mart döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı ise yüzde 11,8 olarak kaydedildi.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre martta ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,1 azalarak 20 milyar 663 milyon dolara geriledi. İthalat yüzde 7,6 azalarak 28 milyar 5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Martta dış ticaret açığı yüzde 16,2 azalarak 8 milyar 758 milyon dolardan 7 milyar 341 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mart 2023'te yüzde 71,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 73,8'e yükseldi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 artarak 57 milyar 794 milyon dolar, ithalat yüzde 13,1 azalarak 79 milyar 74 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 39,2 azalarak 34 milyar 998 milyon dolardan 21 milyar 280 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mart 2023 döneminde yüzde 61,6 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 73,1'e yükseldi.

(Bitti)