LPG ithalatı şubatta yıllık bazda yüzde 0,98 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) şubat ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en fazla LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Rusya, Norveç, Kazakistan ve Gürcistan olarak kayıtlara geçti.

LPG ithalatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,98 artarak 245 bin 958 ton olarak gerçekleşti.

Rapora göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince bu dönemde gerçekleştirilen LPG ihracatı da yüzde 6,20 artarak 62 bin 527 ton oldu.

Türkiye, söz konusu dönemde Suriye, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Bulgaristan, KKTC, Marshall Adaları, Lübnan ve Türkiye Serbest Bölge olmak üzere 9 farklı ülke ve bölgeye LPG ihraç etti.

Satışlarda oto gaz ilk sırada

LPG üretimi ise yüzde 0,84 azalarak 80 bin 409 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince şubatta geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı 269 bin 583 ton olarak hesaplandı.

Satışlarda yüzde 82,82 pazar payıyla oto gaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,63 ile tüplü LPG ve yüzde 3,55 ile dökme LPG satışları izledi.