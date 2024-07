Türkiye'nin lider iletişimine odaklanan ilk PR ajansı YOU Thought Leadership kuruldu

Türkiye'nin lider iletişimine odaklanan ilk PR ajansı YOU Thought Leadership, faaliyetlerine başladı. omg! iletişim'in kurum içi girişimi olarak hayata geçen YOU Thought Leadership, CEO'lar, üst düzey yöneticiler, kurucular ve yönetim kurulu üyeleri gibi iş dünyası liderlerini iş dünyası etkileyicilerine dönüştürmeyi hedefleyerek düşünce lideri olmalarını destekleyecek. Cesur liderlerin sesini yükseltmeye adanmış bir iletişim ajansı sloganıyla yola çıkan YOU, PR sektörünün deneyimli isimleri Elmas Nida Baykal Alkan ve Mustafa Boran tarafından kuruldu.

Düşünce Liderleri için 12 Hizmet Başlığı Sunulacak

Düşünce lideri, belirli bir alanda uzmanlaşmış ve o sektördeki diğer kişilerin otorite olarak başvurduğu kişidir. İş dünyası liderlerini iş dünyasını etkileyen düşünce liderlerine dönüştürmeyi hedefleyen YOU Thought Leadership, medya ilişkileri, gölge yazarlık, lider koçluğu, LinkedIn yönetimi, arama motoru görünürlüğü, online reklam yönetimi, kişisel web sitesi, medya eğitimi, stil danışmanlığı, fotoğraf & video prodüksiyon, podcast yayıncılığı ve konuşmacı konumlandırması gibi hizmetleri bünyesinde barındırıyor.

Elmas Nida Baykal Alkan: Ekip Arkadaşlarımızın Hayallerine Eşlik Etmek Çok Değerli

YOU Thought Leadership Kurucu Ortağı Elmas Nida Baykal Alkan, "omg! iletişim olarak kurulduğumuz ilk günden beri yaratıcılığı destekliyor, katılımcılığa ve kapsayıcılığa önem veriyoruz. İçinde girişimcilik ruhu taşıyan ekip arkadaşlarımızın hayallerine eşlik etmek, onlara yeni bir yol açmak, aynı zamanda kendi işimizin geleceği için de çok değerli. 7 yıldır birlikte keyifle çalıştığımız ekip arkadaşımız Mustafa Boran'ın hem ajansımıza hem de sektörümüze değer katacağına inandığımız iş fikri ile bir dönüşüm yaratacağımızı düşünüyorum. Lider iletişiminin giderek değer kazandığı günümüzde, iletişim alanında bugüne kadar kazandığımız deneyimi YOU Thought Leadership ile başka bir noktaya taşıyarak yöneticileri sektörlerine ilham veren etkileyicilere dönüştüreceğiz. Sadece düşünce liderliği alanında nişleşmiş ajans yapısıyla, ses getirecek projelere imza atacağımıza şüphem yok." dedi.

Mustafa Boran: CEO'lar Şirket Piyasa Değerinin %44'ünden Doğrudan Sorumlu

YOU Thought Leadership Kurucu Ortağı Mustafa Boran, "İş dünyasındaki karar vericilerin %80'inden fazlası, düşünce liderliğinin bir şirkete duydukları güveni artırdığını söylerken, bir CEO'nun itibarının ise şirketin piyasa değerinin %44'ünden doğrudan sorumlu olduğu görülüyor. Yalnızca lider iletişimine odaklanan bir PR ajansı kurma fikri de buradan ortaya çıktı. Yöneticiler, konumları gereği şirketin yüzü olarak görülüyorlar ancak birçok kritik işle ilgilenirken düşünce liderliği içeriği üretmeye ve kendilerini sektörlerinde ön plana çıkarmaya yeterince zaman ayıramıyorlar. Bu noktada devreye girerek PR faaliyetlerinde hali hazırda kullandığımız yöntemlerle iş dünyası liderlerini iş dünyası etkileyicilerine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Çünkü müşterilerden yatırımcılara, rakiplerden gazetecilere kadar herkes bir markanın arkasında kimin olduğunu ve sektör trendleri ya da şirketin gidişatı hakkındaki görüşlerinin neler olduğunu bilmek istiyor. Liderlerin itibarını artırırken iletişim hatalarından kaynaklanacak olası krizlerin de önüne geçmeyi hedefliyoruz." dedi.

