Türkiye'nin Kuru Domates İhracatı Yılın İlk Yarısında 95 Milyon Dolar Gelir Elde Etti

Türkiye, kavurucu sıcakta yoğun mesaiyle hazırlanan kuru domatesin ihracatından yılın ilk 6 ayında 95 milyon 85 bin dolar gelir elde etti.

Ege'nin verimli ovalarında yetişen ve güneşte kurutulan domatesler, işlemlerin ardından başta ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye bu yılın ocak-haziran döneminde 93 ülkeye 31 bin 589 ton kurutulmuş domates sattı.

Sektör, bunun karşılığında 95 milyon 85 bin dolar gelir elde etti.

Bu dönemde kuru domates ihracatında ilk sırada 22 milyon 671 bin dolarla ABD yer alırken bu ülkeyi 14 milyon 491 bin dolarla İtalya ve 10 milyon 899 bin dolarla İngiltere takip etti.

Kurutulmuş domatesler, Avrupa ve ABD'de daha çok makarna, pizza, salata ve hamburgerlerde tercih ediliyor.

Kavurucu sıcakta saatler süren yoğun mesai

İzmir'in verimli topraklarından binlerce kilometreye öteye ulaşan domatesin ihracat yolculuğu, kavurucu sıcağın altında verilen zorlu mesaisiyle başlıyor.

Kurutulmuş domates sektörüne öncülük eden Torbalı ilçesinde nisan ayında ekimi, temmuzda ise hasadı yapılan domatesler, kamyon veya traktörlerle tarlalara getiriliyor.

Sergi alanlarını kırmızıya bürüyen domatesler, kükürt veya tuz atılarak bir hafta güneş altında bekletilerek kurutuluyor.

Gün doğumuyla kaldıkları çadırlardan çıkarak çalışmaya başlayan işçiler, toprak zemin üstüne serilmiş beyaz örtüyle kaplı alana giriş yapıyor. Kavurucu güneşin altında zamanla yarışan işçilerden her biri günlük yaklaşık 150 kasalık domates kesiyor.

Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, sezonun başlamasıyla Torbalı Ovası'nın kırmızıya büründüğünü söyledi.

Coğrafi işaretli kuru domatese karşı ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Olgun, şunları kaydetti:

"Yaş domatesi işleyip kuruttuktan sonra 10 katlık bir katma değer elde ediyoruz. Türkiye'de kurutulmuş domatese karşı bir ilgi yok ama son yıllarda bizim coğrafi işaret almamızla yavaş yavaş burada da kullanılmaya başlandı. Ama dünya Torbalı'nın kuru domatesine hasta diyebilirim. Yaklaşık 100 ülkeye ihracat yapıyoruz ve bu sene de talep patlaması var. "