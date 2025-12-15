Türkiye'nin kozmetik pazar büyüklüğü 3,7 milyar dolar

ANTALYA'da düzenlenen Kozmetik Kongresi'nin başkanı Fuat Arslan, Türkiye'nin kozmetik pazar büyüklüğünün 3,7 milyar dolar olduğunu, bu rakamın 1,6- 1,7 milyar dolarının ihracattan kaynaklandığını söyledi.

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Kozmetik Kongresi, Antalya'da 15-17 Aralık tarihleri arasında yapılıyor. Bu yıl kongrenin ana teması, 'Holistik güzellik yaklaşımı' olarak belirlendi. Sektörün tüm paydaşlarının bir araya geldiği kongrenin açılışında KÜAD Başkanı Levent Kahrıman, Kongre Başkanı Fuat Arslan, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, TİTCK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, ürün güvenliği, piyasa denetim süreçleri, tüketici sağlığı, ihracat performansı ve sektörün 2026'ya hazırlanması gereken öncelikli alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'HER YIL DENGELİ BİR BÜYÜMESİ VAR'

KÜAD Başkanı Levent Kahrıman, küresel kozmetik sektörünün hızla büyüdüğü, tüketici beklentilerinin değiştiği ve sahte ürünlerin giderek daha ciddi bir tehdit oluşturduğu bir dönemde Türkiye'nin, kozmetikte bilimsel üretim, sürdürülebilirlik ve güvenilirlik odaklı yeni bir dönüşüm sürecine girdiğine dikkat çekti. Türkiye'de kozmetik sektörünün büyüyen bir sektör olduğunu belirten Kongre Başkanı Fuat Arslan, "Her yıl dengeli bir büyümesi var. Yüzde 8-10 arasında yıllık büyümesi var. Pazar büyüklüğü de yaklaşık 3,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kozmetik sektörü iç pazar miktarı 2 milyar dolar. İhracat potansiyeli de 1,6- 1,7 milyar dolar" dedi.

'BEKLENTİLERİMİZ YİNE POZİTİF YÖNDE'

Birtakım zorluklar ve bölgesel problemlere rağmen Türkiye'de kozmetik sektörünün her zaman potansiyel oluşturduğunu söyleyen Fuat Arslan, "Bu yıl da beklentilerimiz yine pozitif yönde. Bu büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz. Uluslararası Kozmetik Kongresi de aslında özellikle kozmetik sektörüne bu yönüyle çok katkı sunan bir organizasyon. Her yıl farklı bir temayı gündemimize alıyoruz. Özellikle dünyada konuşulan yeni gelişmeleri, yeni trendleri, yeni yaklaşımları. Tüketicinin beklentilerini, tüketicinin algılarını değerlendirdiğimiz, kritik ettiğimiz ve günün sonunda da katılımcıların önümüzdeki dönemdeki planlarını yaparken daha doğru planlamalar yapmaları için fırsat sunan bir organizasyon" diye konuştu.

'HOLİSTİK GÜZELLİK' YAKLAŞIMI

Katılımcı sayısı yönüyle de dünyanın en büyük uluslararası kozmetik kongrelerinden biri olduğunu anlatan Arslan, "Bu yıl özellikle bütünsel yaklaşımı, dünyadaki adıyla 'Holistik Beauty'i konuşuyoruz. Çünkü artık kozmetik ürünlerin etkinliğini artırma yönünde birtakım farklı çalışmalar var. Çevresel faktörlerin çok daha yoğun olduğu, stresin, uykusuzluğun, toksinlerin ve mental yorgunluğun yoğun şekilde hayatımızın içerisine girdiği bir dönem. Özellikle sadece kozmetik uygulamalarıyla beklentiye cevap verebilmek çok da kolay değil. O yüzden özellikle uluslararası markalar farklı yaklaşımlar sunuyor. Zihnin, bedenin ve ruhun bir noktada buluştuğu birtakım etkin yöntemlerden bahsediyorlar. Bütünsel yaklaşımının felsefesi de aslında biraz buna dayanıyor. Doğanın gücü, bilimin verileri, insanın kadim geçmişi ve günümüz modern hayatının ihtiyaçlarını bir noktada buluşturan bir felsefenin adı aslında, bütünsel yaklaşım. Biz de katılımcılarımıza bu yeni dünyadaki en güncel bilgiyi ve bunun çerçevesini aslında birçok konuyla paylaşmak istedik" dedi.

200'E YAKIN ÜLKEYE İHRACAT

Türkiye'nin 1,7 milyar dolarlık ihracatının yaklaşık 200 ülkeye gerçekleştiğini dile getiren Arslan, "Kozmetik sektörü olarak özellikle Orta Doğu, Afrika, Avrupa ülkeleri, son dönemde Uzak Doğu ülkeleri, Güney Amerika bölgesine ihracatımız var. Bu alan gittikçe de genişliyor. Kozmetik sektöründe özellikle ihracat noktasında ön planda olan markalarımız, bulundukları ülkelerde artık marka değeri de üretmeye başladı. Sadece çok satan değil artık orada yaygın, yerleşik şekilde kullanılan ve gittikçe de marka değeri üretmeye başladılar" diye konuştu.

KOZMETİKTE YENİ FELSEFE HEDEFİ

Türkiye kozmetiğinin, geçmişin kadim bilgeliğiyle bugünün inovasyonunu aynı konuda birleştirdiğini ifade eden Arslan, "Güneyin güneşiyle olgunlaşmış bitkiler, Anadolu'nun jeotermal zenginliği, Ege'nin bitki örtüsü kokuları, Orta Anadolu'nun toprak mineralleri, Karadeniz'in yeşili ve nemli yosunu, Türk kozmetiğini, Anadolu'nun binlerce yıllık şifa kültürünü modern bir bakış açısıyla doğadan gelen bilgi, gelenekten süzülen ritüeller, bilimin doğruladığı formüller, insan bütünlüğüne saygılı yeni bir güzellik anlayışı olarak tanımlıyor. Biz de bu toprakların bilgisini modern bilimin ışığıyla birleştirerek yeni bir güzellik perspektifi dünyaya sunabiliriz. Holistik güzellik bizim için sadece bir trendden çok aslında bir gelecek vizyonu da olabilir. Umarım 2026 ve sonraki yıllar Türkiye kozmetiğinin konuşulduğu, yeni bir felsefenin anlatıldığı bir yıl olur. Özellikle ekip kurarak önümüzdeki dönemde Türk kozmetik felsefesini ve dilini, uluslararası iletişimini kurabileceğimiz yeni bir anlatımla, bir çalışma ekibiyle bu çalışmalarımıza başladık" dedi.