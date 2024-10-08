Türkiye'nin 'En Etkin 50 CHRO'sunun 32'si kadın

DataExpert katkıları ve BMI Business School tarafından yürütülen ve 2016 yılından bu yana sürdürülen 'En Etkin 50 CHRO' araştırmasının sonuçları açıklandı. Binden fazla şirketin insan kaynakları alanındaki etki ve yetkinlikleri değerlendirilerek hazırlanan liste, Türkiye ekonomisinin yüzde 65'ini temsil eden yöneticileri ve liderlerin sorumlu oldukları çalışan sayısının bin ile 70 bin arasında olduğu şirketleri kapsıyor. Geçen yıl en etkin İK yöneticilerinin yüzde 60'ını oluşturan kadın liderler, bu sene yüzde 64'lük bir orana ulaşarak 32 isimle listede yer aldı. Bu yıl 7'nci kez belirlenen 'En Etkin 50 CHRO'ya ödülleri 16 Ekim'de Re-Skilling In The Age of AI temasıyla gerçekleşecek CHRO Summit 2024'te takdim edilecek.

DataExpert katkıları ve BMI Business School tarafından 7'ncisi yapılan 'En Etkin 50 CHRO' araştırmasının 2024 yılı sonuçları belli oldu. Adayların CHRO başarı kriterlerindeki performanslarının ve yetkinliklerinin Danışma Kurulu tarafından incelenmesiyle belirlenen En Etkin 50 CHRO listesinde bu yıl Türk Hava Yolları, Mercedes-Benz Türk, Petrol Ofisi Grubu, OYAK, QNB Finansbank, TEB, Siemens Healthineers, Kibar Holding, Turkcell, Eczacıbaşı Topluluğu, Şişecam, Hepsiburada, TAV Havalimanları Holding, Vodafone Türkiye, Tüpraş, Yapı Kredi, Akbank, L'Oréal Türkiye, IC Holding, Beko, Borusan Otomotiv, İGA İstanbul Havalimanı, Boyner Grup, Koç Holding ve Ford Otosan gibi ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren şirketlerin İK liderleri yer aldı.

Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından saptanan kriterler çerçevesinde, performanslarıyla dikkat çeken Türkiye'nin En Etkin 50 İnsan Kaynakları Lideri'ne ödülleri; 16 Ekim'de İstanbul'da bir otelde gerçekleşecek olan CHRO Summit 2024'te takdim edilecek.

ZİRVEDE YER ALACAK İSİMLER AÇIKLANDI

Türkiye'nin insan kaynakları alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapacak CHRO Summit 2024'te 23'ün üzerinde üst düzey konuşmacı yer alacak. Re-Skilling In The Age of AI temasıyla gerçekleşecek zirvede yer alacak isimler şöyle: "LinkedIn EMEA Büyüyen Pazar Lideri Ali Matar, OYAK İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Başkanı Can Örüng, Mercer Doğu Akdeniz Bölgesi CEO'su Dinçer Güleyin, Türkiye Sigorta İnsan Kaynakları, Strateji ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Doğan Başar, Esin Avukatlık Ortaklığı Elif Nur Çakır Vurgun, Öğretim Üyesi, Ekonomist Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, Token Finansal Teknolojiler Dijital Kart Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Erkin Uzun, Meditopia Kurucu Ortak ve CEO'su Fatih Mustafa Çelebi, sahibinden.com İnsan ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker, ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, Deloitte Türkiye İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri İlksen Keleş, Assessment Systems Turkey Kurucu ve CEO'su Levent Sevinç, IC Holding İnsan & Kültür Başkanı Nazire Ulusoy, Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, Securitas İşgücü Yönetimi Koordinatörü Necmi Bahar, Hedef Filo Yönetim Kurulu Başkanı Önder Erdem, İGA İstanbul Havalimanı İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Seda Kaplan Erdoğan, Şişecam İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Şengül Arslan, Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, DataExpert Yönetici Ortağı Yasin Altunkaya, TEI CHRO Yeliz Çetinkaya, DeFacto İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı & TEGEP Denetim Kurulu Üyesi Yeşim Çokeker ve Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Yeşim Özlale Önen."

EN ETKİN 50 CHRO LİSTESİ

Alfabetik sıraya göre açıklanan En Etkin 50 CHRO Listesi ise şöyle:

İSİM SOYİSİM FİRMA

Abdulkerim Çay Türk Hava Yolları

Alper Tokalp Hayat

Asena Akbalcılar Aşkın KoçSistem

Banu Artüz Anadolu Efes

Betül Çorbacıoğlu Mercedes-Benz Türk

Burcu Yüksel Kocagöz Petrol Ofisi Grubu

Can Örüng OYAK

Cenk Akıncılar QNB Finansbank

Çiğdem Ünsal TEB

Deniz Demir Yeniay Siemens Healthineers

Dr. Doğan Başar Türkiye Sigorta

Erhan Özel Temsa

Eriş Aslan Koçtaş

Erkan Durdu Turkcell

Esra Beyzadeoğlu Hepsiburada

Eylem Özgür Eczacıbaşı Topluluğu

Faruk Gözleveli Pladis Türkiye / Ülker

Güntulu Peker sahibinden.com

Hakan Öker TAV Havalimanları Holding

Hale Ökmen Ataklı ING Türkiye

Murat Yüksel L'Oréal Türkiye

Nazire Ulusoy IC Holding

Nazlı Tlabar Güler Vodafone Türkiye

Nihan Alhan Borusan Boru

Nursel Ölmez Ateş Borusan Holding

Oğuzhan Coşkunyürek Havelsan

Olcay Yılmaz Nomak Migros Ticaret

Osman Özdemir Ford Otosan

Önder Korkmaz Tüpraş

Özden Önaldı Yapı Kredi

Özlem Ökten PepsiCo

Özlem Özbatır Akiş GYO

Pınar Anapa Akbank

Pınar Yamaner Alarko Holding

Seda Kaplan Erdoğan İGA İstanbul Havalimanı

Seda Kayrak Kızıltan Boyner Grup

Selda Seçkinler Oba Kale Holding

Semih Sel Kuveyt Türk Katılım Bankası

Sezgin Diz Kalyon PV

Şengül Arslan Şişecam

Şennur Kuru Kibar Holding

Toygan Pulat Beko

Tuğba Gök Nam Brisa

Tuğba Paşalı Karacan Borusan Otomotiv

Umut Günal Koç Holding

Ülfet Banu Baykent Uysal Mey Diageo

Yakup Aydilek Enerjisa Enerji

Yeliz Çetinkaya TEI

Yeşim Çokeker DeFacto

Yeşim Özlale Önen Sabancı Holding

CHRO Summit 2024 hakkında detaylı bilgi için web sitesini ziyaret edilebilir.