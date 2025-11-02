Haberler

Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu
Güncelleme:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre 2025'in 9 aylık döneminde kişi başına en borçlu il Ankara olurken, borcunu ödeyemeyen ikinci il 12 bin 903 lira ile İstanbul, 11 bin 462 lira ile Muğla da üçüncü sırada yer aldı. Borcunu ödeyemeyip takibe düşenlerin en yoğun olduğu şehir ise Karaman oldu.

Türkiye'de son dönemde dar gelirlinin borç miktarı atarken, borçların ödemesi ise her geçen gün zorlaşıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, eylül ayı itibarıyla bir yılda takibe alınan borç tutarı yüzde 91 yükseldi.

EN BORÇLU İL ANKARA OLDU

BDDK'ya göre, 2025 yılın 9 aylık döneminde Türkiye'nin en borçlu ili Ankara olurken, borcunu ödeyemeyen il ise Karaman oldu. Karaman'da kişi başı takipteki alacak tutarı 13 bin 316 lira oldu. Borcunu ödeyemeyen ikinci il ise 12 bin 903 lira ile İstanbul, 11 bin 462 lira ile Muğla da üçüncü sırada yer aldı. Kişi başı takipteki alacakta 10 bin 680 lira ile Gaziantep dördüncü, Kocaeli de 9 bin 989 lira beşinci oldu.

Nefes Gazetesi'nden Yurdagül Uygun'un haberine göre borç ödemede en az sorun yaşayan il ise Muş oldu. Kişi başı bin 702 lira ile takipteki alacağı en düşük il Muş olurken, onu bin 865 lira ile Bayburt, bin 920 lira ile Gümüşhane izledi. BDDK'nın verilerine göre, kişi başına kredi miktarı en yüksek il ise Ankara oldu. Ankaralıların kişi başına nakdi kredi tutarı 595 bin 699 lira oldu. Ankara'yı 582 bin 897 lirayla İstanbul, 436 bin 827 lirayla Gaziantep, 383 bin 718 lirayla Antalya, 343 bin 533 lirayla Denizli izledi.

EN AZ BORÇLU BİNGÖL

Kişi başına kredi borcu en az olan bölgeler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri oldu. En az kredi borcu olan şehir ise Bingöl oldu. Bingöl'de kişi başına nakdi kredi tutarı 61 bin 386 lira olarak gerçekleşti. Bingöl'ü 62 bin 973 lira ile Hakkari izlerken, onu 66 bin 224 lira ile Ağrı, 70 bin 167 lirayla Şırnak ve 82 bin 782 lirayla Muş takip etti.

TAKİPTEKİ ALACAK İKİYE KATLANDI

BDDK'nın 9 aylık verilerine göre, bankaların takipteki alacağı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 arttı. Geçen yıl eylül ayında 263 milyar 655 milyon lira olan takipteki alacaklar, bu yıl 502 milyar 762 milyon liraya yükseldi. Buna karşılık, toplam nakdi krediler ve nakdi kredilerdeki artış yüzde 42 oldu. 2025'in eylül ayı itibarıyla toplam nakdi krediler 21 trilyon 740 milyar liraya, nakdi krediler ise 21 trilyon 237 milyar liraya çıktı.

GEÇİNEMEYENLER NAKİT AVANSA SARILDI

Eylül ayı itibarıyla, bankalardan çekilen nakit avans miktarı da katlandı. Geçen yıl 360.4 milyar lira olan kredili mevduat hesabı, bu yıl yüzde 83 artarak 660.9 milyar liraya yükseldi. Bireysel kredi kart borcu ise eylül ayı itibarıyla yüzde 54.39 artarak 2.5 trilyon liraya çıktı. Bu arada BDDK'ya göre takipteki konut kredisi borcu yüzde 58.84 artarak 1 milyar lirayı geçerken, takipteki diğer tüketici kredi borcu ise tam yüzde 116.96 yükselerek, 99 milyarı geçti.

Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
