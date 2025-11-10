Türkiye'nin e-ihracat Programı Tamamlandı

Türkiye'nin e-ihracat ekosistemini güçlendirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Trendyol işbirliğiyle hayata geçirilen "Birlik'te E- İhracat Programı" tamamlandı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, program, firmaların ihracat kapasitelerini artırma, destek başvurularında doğru ve güncel bilgiye erişimlerini kolaylaştırma ve küresel pazarlara açılırken ihtiyaç duydukları yol haritasını sunma hedefleriyle hayata geçirildi.

Program kapsamında 6 ilde 8 ihracatçı birliğinin katılımıyla düzenlenen toplantılarda 2 binin üzerinde ihracatçı firma e-ihracat destekleri, başvuru süreçleri ve küresel pazarlara açılma stratejileri hakkında kapsamlı şekilde bilgilendirildi.

Düzenlenen etkinliklerde Ticaret Bakanlığı yetkilileri e-ihracat teşviklerini tüm detaylarıyla paylaşırken, Trendyol ise e-ihracat stratejilerini, pazaryeri avantajlarını ve operasyonel yetkinliklerini katılımcılara aktardı.

"Dijital pazarlara girişi desteklemek için önemli adımlar atıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, dünyada hızla gelişen e-ihracat alanında KOBİ'lerin ve sanayicilerin dijital pazarlara girişini desteklemek için önemli adımlar attıklarını anlattı.

Kılıçkaya, "E-KİP adını verdiğimiz e-Kolay İhracat Platformumuzla firmalara girmeyi planladıkları pazarlara ilişkin analizlerden müşteri davranışlarına, rekabet verilerinden satış kanalı seçeneklerine kadar geniş bir bilgi kaynağı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Firmaların kendi sitelerinden, pazar yerlerinden veya konsorsiyumlar üzerinden yapacakları e-ihracatlarda komisyon, reklam ve depolama giderlerinde yüzde 70'e varan oranlarda destek alabildiğini kaydeden Kılıçkaya, e-ihracat oranını artırma hedefi doğrultusunda çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Daha fazla firmayı sınır ötesine taşımak için etkinlikler sürecek

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de programın ihracatçılara katkısından bahsederek, 7 trilyon dolara ulaşan dünya e-ticaret hacminin 2 trilyon dolarının e-ihracattan geldiğini, toplam e-ticaretin yaklaşık yüzde 25'inin sınır ötesi gerçekleştiğini bildirdi.

Tasarımdan üretime, üretimden satışa güçlü bir altyapıya sahip Türkiye'nin e-ihracatta da güçlenmesi için Ticaret Bakanlığı, TİM ve özel sektör temsilcileri ile üyelere yönelik bilinçlendirme, yeni iş modelleri oluşturma ve pazara giriş konularında koordineli olarak çalıştıklarını aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, Bakanlığımızın 2030 yılı için belirlediği, e-ihracatın toplam ihracat içindeki payını yüzde 10'a çıkarma hedefini önemli bir eşik olarak görüyoruz. TİM ve Trendyol ile birlikte 'E-İhracat Partnerlik Programı'nı hayata geçirdik. Program çerçevesinde düzenlediğimiz 'Birlikte e-İhracat Programı'nı 8 ihracatçı birliğimizde, 2 binin üzerinde üyemizin katılımıyla tamamladık. İhracat farkındalığını artırmak ve daha fazla firmamızı sınır ötesi pazarlara taşıyabilmek için önümüzdeki dönemde, ihracat ailesinin diğer paydaşlarının da dahil olacağı etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz."

"Türkiye'nin üretim gücünü global vitrine taşımak için çalışmaya devam ediyoruz"

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin ise e-ihracatta Türkiye'nin küresel pazarlardaki varlığını büyütmek istediklerini belirterek, Türkiye'nin üretim gücünü ve girişimcilik potansiyelini global vitrine taşımak için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Şahin, "Teknolojimizi, lojistik yetkinliklerimizi ve pazarlama gücümüzü Türk üreticisinin hizmetine sunuyor, ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca müşteriye ulaştırıyoruz. e-İhracatta Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirecek yolculuğumuzda emin adımlara ilerliyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu işbirliğinin binlerce üreticimizin küresel pazarlarda sürdürülebilir başarılar elde etmesine katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.