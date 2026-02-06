Türkiye-Mısır İş ve Yatırım Forumu Kahire'de Düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin teşrifleriyle Kahire'de düzenlenen Türkiye-Mısır İş ve Yatırım Forumu, iki ülkenin ekonomi kurmaylarını ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi. Forumda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin kısa vadede 15 milyar dolara çıkarılması hedefi ön plana çıkarken, Erzurum ekonomisi adına tarihi adımlar atıldı.

3 ayrı sektörel iş birliği protokolüne imza attı

Yeni İş Birlikleri ve Yatırım Fırsatları Masada Toplantı kapsamında, Türkiye ve Mısır arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi adına atılacak stratejik adımlar kapsamlı bir şekilde ele alındı. İş dünyası temsilcileri, yeni ortak yatırım fırsatlarını değerlendirirken; sanayiden müteahhitlik sektörüne kadar geniş bir yelpazede iş birliği olanakları görüşüldü. ETSO'dan Kahire'de Stratejik Hamle: 3 Önemli Protokol Forum kapsamında düzenlenen Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği toplantısı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) açısından oldukça verimli geçti. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ile Erzurum'un ihracat potansiyelini artıracak 3 ayrı sektörel iş birliği protokolüne imza attı. Kayseri ve Trabzon Oda/Borsalarının da paydaş olduğu ve Erzurum ekonomisine değer katacak protokoller şu alanları kapsıyor: Mobilya ve Orman Ürünleri: Kayseri Ticaret Odası iş birliğiyle. Turizm ve Maden: Trabzon Ticaret Odası iş birliğiyle. Tarım ve Hayvancılık: Erzurum Ticaret Borsası iş birliğiyle.

"Hedefimiz Şehir İhracatına Somut Katkı Sunmak"

İmza töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, forumun iki ülke iş dünyası arasındaki bağları güçlendireceğini vurguladı. Atılan imzaların kağıt üzerinde kalmayacağını belirten Özakalın, "Mobilyadan turizme, madencilikten tarıma kadar geniş bir yelpazede attığımız bu imzaların, şehrimiz ihracatına somut katkılar sunmasını hedefliyoruz" dedi. Başkan Özakalın ayrıca, Türk iş dünyasını Mısırlı yetkililer ve yatırımcılarla buluşturan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren ile emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.