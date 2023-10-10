Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı İzmir'de Başladı

26. Türkiye- Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı, iki ülkeden iş dünyası temsilcilerin katılımıyla İzmir'de başladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Hyatt Regency İstinye Park'ta düzenlenen toplantının açılışında, Türk ve Japon ekonomilerinin birlikte hayata geçireceği projelerin, sadece iki ülke açısından değil bölgesel ve küresel anlamda önemli sonuçlar doğuracağına inandığını vurguladı.

Toplantıda iş insanlarının yeni sektörleri ve farklı coğrafyaları da kapsayacak şekilde potansiyel fırsatları değerlendireceğini dile getiren Gürcan, coğrafi konumu gereği Türkiye'ye yapılacak her yatırımın bölgeye yatırım yapmak anlamına geldiğini söyledi.

Türkiye ile Japonya arasındaki ticaret hacminin 2022 yılı itibarıyla 5,3 milyar dolar olduğunu, sene sonunda 6 milyar dolar sınırını aşacağının öngörüldüğünü belirten Gürcan, şöyle konuştu:

"İhracat ve ithalat rakamlarımızdan Türkiye aleyhine 1'e 7 oranında bir dengesizlik olduğunu da belirtmek istiyorum. Ticaretimizin daha dengeli bir yapıya kavuşması hususunun da bizim açımızdan öncelikli bir konu olduğunun da altını çizmek istiyorum. Bu noktada uzun süredir müzakerelerini sürdürdüğümüz Türkiye-Japonya serbest ticaret anlaşmasının ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin daha dengeli bir şekilde gelişmesi adına temel bir görev ifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlaşmanın Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümüne yakışır bir şekilde kazan-kazan prensibi çerçevesinde sonuçlanması en büyük arzumuzdur."

Japon şirketlerinin üçüncü ülkelerde, Türk firmaları ile ortak çalışmalar yapmak istediğini de kaydeden Gürcan, şöyle devam etti:

"Türk iş dünyasının yoğun olarak faaliyet gösterdiği Orta Asya ve Afrika ile savaş sonrası yeniden yapılanma projeleri için Ukrayna'da birçok iş potansiyelinin mevcut olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple önümüzdeki döneme yönelik olarak bu bölgelerde şimdiden harekete geçilmeli ve muhtemel iş fırsatlarını birebir takip etmemiz gerektiğini inanıyorum. Sonuç olarak Japonya ile Türkiye arasındaki köklü işbirliği ve dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve daha çok ileri boyuta taşınmasını amaçladığımızı bir kez daha vurgulamak isterim."

"Türkiye, Avrupa'da en fazla teknoloji yatırımı alan 10 ülkeden birisi"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Yardımcısı Bekir Polat, Türk ekonomisinin son 20 yılda, ciddi bir sürdürülebilir büyüme yakaladığını belirtti.

Türkiye'nin genç, dinamik ve yetkin iş gücüne sahip olduğunu hatırlatan Polat, "2021-2022 döneminde yaklaşık 3,2 milyar dolar, teknoloji yatırımı geldi ülkeye. Türkiye, Avrupa'da en fazla teknoloji yatırımı alan 10 ülkeden birisi oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 85 milyonluk nüfusu olduğuna işaret eden Polat, şöyle konuştu:

"Yatırımcıların bölgesel bir pazar olarak Türkiye'yi konumlandırmalarını temenni ediyoruz. Şimdiye kadar Türkiye, küresel doğrudan yatırımlardan yaklaşık yüzde 1 pay alıyordu. Bu payı da inşallah yine reform süreçleri ve büyümeyle yüzde 1,5'e çıkartmak niyetindeyiz. Tabii burada özellikle son dönem pandemi sonrası şirketlerin tedarik zincirindeki kırılmalar ya da mevcut jeopolitik nedenlerden ötürü yakın ülkelerden tedarik ya da dost ülkeden tedarik gibi kavramlarla hareket etmeleri ve stratejilerini değiştirmeleri de Türkiye için, bizim açımızdan yeni bir fırsat. 280 firma ve toplam 4,7 milyar dolar yatırım ile Japon şirketlerinin Türkiye'deki yatırımlarının, uyum ve başarı potansiyelinin farkındayız. Öncelikle iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin ve tarihi bağların da daha stratejik bir niteliğe taşınabileceğine inanıyoruz."

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata da gelecek yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıla gireceğini belirtti. Takahiko Katsumata, Ukrayna'nın yeniden yapılandırılması, üçüncü ülkelerde işbirliklerinin ilerletilmesi, deprem riskinin azaltılması gibi konularda çalışmalar yapılması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Keidanren Japonya-Türkiye Ekonomi Komitesi Eş Başkanı Tsugio Mitsuoka ise iki ülke arasındaki ekonomik bağların daha da güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Üçüncü ülkelerdeki işbirliklerinin de önemini vurgulayan Tsugio Mitsuoka, iki ülke arasında yüksek kaliteli bir ekonomik ortaklık anlaşması yapıldığında, her iki tarafın da stratejik işbirliğini devam ettirebileceğini ifade etti.

Tsugio Mitsuoka, toplantıda serbest ticaret anlaşmanın imzalanması konusunda iki tarafın da nesnel olarak nasıl politikalar izlemesi gerektiğini tartışacaklarını da kaydetti.

Toplantıda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi Osman Aksoy, DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Oğulcan Kemal Sagun da birer konuşma yaptı.

Görüşmeler ve panellerin yer aldığı toplantı, bu akşam sona erecek.