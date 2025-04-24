Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakereleri Devam Ediyor

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye- Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EPA) halen müzakere aşamasındadır. Bu anlaşmanın, ticaretin çeşitlendirilmesi ve dengelenmesi, yatırımların artırılması ve gerçek bir kazan kazan ortaklığı kurulması açısından stratejik bir araç olacağına inanıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Osaka EXPO 2025 kapsamında bulunduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'da Türkiye- Japonya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Japonya İş Dünyası Federasyonu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen toplantıda, DEİK Başkanı Nail Olpak ile Türk ve Japon iş dünyası temsilcileri de yer aldı. Bakan Bolat, bu yıl Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 101'inci yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Geride kalan yüzyılda, ülkelerimiz arasındaki dostluğu; karşılıklı saygı ve refaha dayalı ortak idealler üzerine inşa etmeyi başardık. Şimdi ise bu dostluğun ikinci yüzyılına girerken, iş birliğimizi ileri taşıyacak cesur ve stratejik adımları birlikte atma sorumluluğuyla hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum" dedi.

'TİCARETİMİZDEKİ YAPISAL DENGESİZLİK HALEN BİR SORUN'

Bolat, Japonya'nın inovasyon, ileri teknoloji ve hassas mühendislik alanlarında dünyada önde gelen aktörlerden olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye ise stratejik konumu, dinamik ekonomisi, nitelikli iş gücü ile sunmuş olduğu Avrupa, Asya ve Afrika gibi pazarlara erişim imkanıyla üretim ve lojistikte bölgesel bir merkez olarak kendini kanıtlamıştır. 2024 yılı itibarıyla ikili ticaret hacmimiz 5,4 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Türkiye'nin Japonya'ya ihracatında 2024 yılı içerisinde kaydedilen yüzde 11,4'lük artışı memnuniyetle karşılamakla birlikte, ticaretimizdeki yapısal dengesizliğin, halen önemli bir sorun olarak karşımızda durduğunu ifade etmek isterim. Bu dengesizliği gidermek ve daha sürdürülebilir, karşılıklı faydaya dayalı bir ticaret yapısı oluşturmak konusunda kararlıyız. Bu çabanın merkezinde yer alan 'Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması' halen müzakere aşamasındadır. Bu anlaşmanın, ticaretin çeşitlendirilmesi ve dengelenmesi, yatırımların artırılması ve gerçek bir kazan kazan ortaklığı kurulması açısından stratejik bir araç olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'DAHA FAZLA YATIRIM YAPMAYA DAVET EDİYORUZ'

Halihazırda, 275 Japon firmasının Türkiye'de aktif faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Bolat, "Otomotivden enerjiye, kimyasallardan gıda işleme sanayisine kadar birçok sektörde dünya çapında tanınan birçok Japon firmasını ülkemizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Ancak, Japonya'nın dünya genelindeki 2 trilyon doları aşan doğrudan dış yatırım portföyü içinde Türkiye'nin payının sadece yüzde 0,11 gibi düşük bir seviyede kaldığını da üzülerek ifade etmeliyim. Bu nedenle, Japon yatırımcıları Türkiye'nin artan potansiyelini keşfetmeye ve özellikle, imalat sanayi, yeşil ve temiz enerji, elektrikli araç ekosistemi, dijital endüstriler ve akıllı şehirler, altyapı ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

'ALTYAPI PROJELERİNDE JAPONLARIN ROLÜ İKONİK'

Üçüncü ülkelerde hayata geçirilen müteahhitlik projelerinde de Türkiye ile Japonya arasında önemli bir iş birliği alanı oluştuğunu vurgulayan Bolat, "Bu noktada daha büyük bir potansiyeli olduğunu da görüyoruz. Bu bağlamda, 1 Ekim 2024 tarihinde İstanbul'da düzenlediğimiz 7'nci Türkiye-Japonya Müteahhitlik Konferansı, Türkiye ve Japonya'nın üçüncü ülkelerdeki iş birliğinin ne denli ilham verici ve etkili projelere imza atabileceğini açıkça ortaya koymuştur. Dubai metrosu, Yeni Doha Uluslararası Havalimanı ve Hamad Havalimanı Genişletme Projesi gibi prestijli projelerde Türk ve Japon firmalarının elde ettiği başarılar, birlikte çalıştığımızda neler başarabileceğimizin somut göstergeleridir. Japon firmalarının Türkiye'deki altyapı projelerindeki ikonik rolünü de özellikle vurgulamak isterim. Boğaziçi köprüleri, Marmaray Tüneli ve halen devam eden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü rehabilitasyon çalışmaları, Japonya'nın ülkemizin kalkınmasına sağladığı kalıcı katkıların sadece birkaç örneğidir" açıklamasında bulundu.