Türkiye-İtalya Bilim, Teknoloji, İnovasyon, Sanayi ve Yatırım Komitesi'nin ilk toplantısı Ankara'da yapıldı

Türkiye'nin dünya ile yapacağı bilim, teknoloji, inovasyon, sanayi ve yatırım alanlarındaki yeni markası "STİ³" kapsamında ilk toplantı İtalya ile yapıldı.

Türkiye-İtalya Bilim, Teknoloji, İnovasyon, Sanayi ve Yatırım (STİ³) Komitesi'nin ilk toplantısı ve mutabakat zaptı imza töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso'nun teşrifleriyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak geliştirdiğimiz STİ³ yaklaşımı, bilim, teknoloji, inovasyon, sanayi ve yatırımı tek bir stratejik platform altında bir araya getiren, çok boyutlu işbirliklerini kurumsallaştıran, ortak öncelikleri somut projelere dönüştüren, araştırmadan üretime, prototiplemeden ticarileşmeye ve yatırıma kadar tüm değer zincirini birlikte ele alan yenilikçi ve stratejik bir işbirliği modelidir." dedi.

Türkiye'nin büyük önem atfettiği bu modeli hayata geçirmek amacıyla İtalya ile güçlü bir irade ve vizyon birliği tesis ettiklerini anlatan Kacır, Akdeniz'in iki büyük ekonomisi olarak ülkeler arasındaki bağlara dikkati çekti.

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin iki ülke ilişkilerini çok boyutlu bir stratejik ortaklık anlayışıyla ileri taşıma yönündeki iradesinin, bu mekanizmaya üst düzey siyasi sahiplenme ve kurumsal bir derinlik kazandırdığını dile getirdi.

İlk toplantı çerçevesinde ortak öncelikleri somutlaştıracak, işbirliklerinin istikametini netleştirecek ve gelecek döneme yön verecek kapsamlı bir yol haritası imzaladıklarını vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"Teknoloji ve inovasyon, sanayi ve yatırım olmak üzere 3 ana sütun üzerine kurduğumuz yol haritamızda, toplam 23 öncelikli eylem alanı belirledik. Bu yol haritası bizlere yalnızca niyet beyanlarından ibaret olmayan, kurumlarımız arasındaki düzenli temas, ortak akıl ve somut eylemler üretme iradesi üzerine inşa edilmiş güçlü bir işbirliği zemini sunmakta. Bu anlayışla KOBİ'lerimiz ve teknolojik girişimcilik ekosistemlerimiz arasında sürekli, verimli ve hedef odaklı bir etkileşim tesis edecek yeni bir çalışma grubunu hayata geçirdik. Standartizasyon, test belgelendirme ve akreditasyon alanlarında teknik uyumu derinleştirecek ortak bir yapıyı devreye alırken, savunma sanayisinde inovasyon eksenli yeni açılımların önünü açacak teknik hazırlıkları da başlatıyoruz. Endüstride yapay zeka ve dijital dönüşüm başlıklarında ise bilgi birikimimizi buluşturacak, iyi uygulamaları karşılıklı olarak artıracak ve yeni ortaklıkları besleyecek kurumsal bir işbirliği zeminini birlikte kuruyoruz."

"Araştırmacılar ve şirketler toplam 1,8 milyar avro bütçeli 1547 projede yer aldı"

Kacır, kritik ham madde alanında kurdukları eşleştirme mekanizmasıyla şirketler arasındaki bağları kuvvetlendirmeyi ve tedarik zincirini daha dayanıklı bir yapıya kavuşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

"Ufuk Avrupa", "Dijital Avrupa" ve "Tek Pazar Programı" başta olmak üzere tüm Avrupa Birliği (AB) programlarında Türk ve İtalyan kuruluşların birlikte yer almalarını önemsediklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:"

"Kısa vadede mevcut programlar altında ortaklığımızı güçlendirmeyi, orta vadede ise Rekabetçilik Fonu ekseninde şekillenecek yeni finansman imkanlarında birlikte proje üretme kapasitemizi daha ileri taşımayı amaçlıyoruz. AB çerçeve programlarında, iki ülkeden araştırmacılar ve şirketler birlikte toplam 1,8 milyar avro bütçeli 1547 projede bugüne kadar yer aldı. Araştırma kurumlarımızın müşterek çağrılarıyla hayat bulan 45 projeyle akademisyenlerimizin ortak teknoloji geliştirmesini ve bilim ekosistemimizin entegrasyonunu sağladık. Önümüzdeki ay açılması öngörülen yeni çağrıyla birlikte iki ülkenin araştırma ve inovasyon ekosistemleri arasında yeni ortaklıkların önünü açmayı ve mevcut işbirliğimizi daha ileri seviyeye taşımayı hedefliyoruz. STİ³ Komitesi vasıtasıyla karşılıklı doğrudan yatırımları güçlendirmeyi ve yatırımcılarımız için daha öngörülebilir, daha etkin ve daha cazip bir iklim oluşturmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde STİ³ çatısı altında hayata geçirdiğimiz İtalya- Türkiye İşletmeler ve İnovasyon Platformu ile iş dünyamızı, yatırımcılarımızı ve inovasyon ekosistemimizi, ortak üretim, ortak yatırım ve ortak teknoloji geliştirme anlayışı etrafında buluşturacağız. Bu yapı, şirketlerimizi, startuplarımızı ve girişim sermayesi fonlarını, teknoloji transferi, ölçek büyütme ve ortak sanayi geliştirme projeleri etrafında bir araya getirecek."

"Ortak inovasyon kapasitemizi derinleştireceğiz"

Bakan Kacır, halihazırda 1600'ü aşkın İtalyan firmasının, enerji, otomotiv, makine, finans, gıda, hazır giyim, inşaat, perakende ve ilaç başta olmak üzere pek çok sektörde Türkiye'de faaliyet gösterdiğinin, çok sayıda Türk firmasının da İtalya'nın üretim, istihdam ve teknoloji kapasitesine önemli katkı sunduğunun altını çizdi.

Birbiriyle çalışmayı bilen, birbirini tanıyan ve asırlardır köklü ticari ilişkilere sahip iki ülke olarak, mevcut işbirliği zeminini artık orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlarda daha güçlü bir ortaklığa dönüştürmeyi istediklerini vurgulayan Kacır, önceliklerini sahada uygulamaya geçirmek ve kurumsal işbirliğini tahkim etmek üzere yol haritalarıyla birlikte yeni eş güdüm, izleme ve uygulama araçlarını da devreye alacaklarını bildirdi.

Söz konusu modelin, farklı kurumların bilgi birikimlerini, teknik kapasitelerini ve uygulama yetkinliklerini ortak hedefler doğrultusunda aynı çatı altında buluşturan çok aktörlü yapı olduğunu anlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Türk tarafında Bakanlığımızın ilgili genel müdürlükleriyle birlikte TÜBİTAK, TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK Uzay, TÜBİTAK SAGE, Türkiye Uzay Ajansı, KOSGEB, TSE, Savunma Sanayii Başkanlığı, Bilişim Vadisi ve DEİK gibi çok sayıda kurumumuz sürece önemli katkılar sunuyor. Önümüzdeki dönemde teknoloji ve inovasyon alanındaki işbirliğimizi sadece fikir üretimiyle sınırlı bırakmayacak, bunu ticarileşme ve yatırımlarla daha güçlü bir zemine ilerleteceğiz. İş dünyamızı bu sürecin doğal ve asli paydaşı haline getirerek, ortak üretim ve ortak inovasyon kapasitemizi derinleştireceğiz. AB programlarıyla yeni finansman araçlarını bu ortaklığın itici gücü olarak değerlendirecek ve birlikte daha fazla proje geliştireceğiz. Türkiye ile İtalya arasındaki stratejik işbirliğini, ortak irade ve vizyonla şekillenen ve geleceğe yön veren güçlü bir ortaklık ufkuna taşımak için çalışacağız."

Konuk Bakan Adolfo Urso ise İtalyan firmaların Türkiye'deki yatırımlarını artırmalarını arzu ettiklerini, dolayısıyla komitenin, ülkeler arasındaki ilişkiler için önemli bir adım ve Avrupa ve Akdeniz bölgesindeki diğer ülkeler için de çok önemli bir işaret olduğunu söyledi.

STİ³ hakkında

STİ³ yaklaşımı, klasik ve parçalı işbirliği modellerinin ötesine geçerek, bilgi üretiminden sanayiye, sanayiden yatırıma uzanan tüm değer zincirini uyumlaştırılmış bütüncül bir işleyiş yapısı haline getirmeyi hedefliyor. Bu modelle araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin somut ekonomik çıktılara dönüşmesi, teknolojilerin ölçeklenmesi ve sürdürülebilir finansman ile desteklenmesi öngörülüyor.

Bilim, teknoloji, yenilik, sanayi ve yatırım alanları üzerine inşa edilen STİ³'ün, ülkeler arasında karşılıklı fayda, tamamlayıcılık ve uzun vadeli ortaklık ilkeleri doğrultusunda, politika, araştırma, üretim ve yatırım alanlarının eşgüdüm içinde hareket etmesini sağlaması ve çok paydaşlı yönetişim yapısı, tematik çalışma grupları ve ortak projeler yoluyla, işbirliklerinin etkin şekilde hayata geçirilmesini ve sürdürülebilirliğini teminat altına alması amaçlanıyor.

Türkiye, güçlü sanayi altyapısı, gelişen inovasyon ekosistemi ve stratejik konumuyla, Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında bir işbirliği köprüsü olma rolünü STİ³ yaklaşımı ile daha ileri taşıyacak. Bu model, yalnızca ikili ilişkileri güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda küresel rekabet gücünü artıran, dayanıklı tedarik zincirleri oluşturan ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen yeni nesil bir işbirliği mimarisi sunacak.