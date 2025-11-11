Haberler

Türkiye İş Bankası, 'Türkiye'nin En İyi Bankası' Ödülünü Kazandı

Türkiye İş Bankası, 'Türkiye'nin En İyi Bankası' Ödülünü Kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İş Bankası, The Financial Times tarafından düzenlenen 'Özel Bankacılık Ödülleri'nde 'Türkiye'nin En İyi Bankası' seçilerek önemli bir başarıya imza attı. Banka, yenilikçi hibrit özel bankacılık modeli ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile dikkat çekiyor.

Türkiye İş Bankası, The Financial Times bünyesinde yayımlanan Professional Wealth Management (PWM) ve The Banker tarafından düzenlenen 'Özel Bankacılık Ödülleri'nde ' Türkiye'nin En İyi Bankası' ödülüne layık görüldü.

Türkiye İş Bankası, finans sektörünün önde gelen uluslararası yayınlarından The Financial Times bünyesinde yayımlanan Professional Wealth Management (PWM) ve The Banker tarafından düzenlenen 'Özel Bankacılık Ödülleri'nde ' Türkiye'nin En İyi Bankası' ödülüne layık görüldü.

Yenilikçi hibrit özel bankacılık modeli: Co-private

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, özel bankacılıkta özellikle son yıllarda başarılı bir büyüme içerisinde olduklarını belirterek, bu başarıda özel bankacılık ihtisas şubelerinde sunulan hizmetin kalitesi, varlık yönetimindeki başarının yanı sıra Ticari İhtisas Şubelerinde özel alanlar oluşturulması ve ticari bankacılık uzmanlığının özel bankacılık hizmetleri ile bir arada sunulmasına dayalı co-private modelinin önemli rol oynadığını söyledi. Türkiye genelinde halihazırda 13 Özel Bankacılık İhtisas Şubesi ve 20 co-private şube ile hizmet verdiklerini ifade eden Sözen, "Daha önce krediler, dış ticaret mevzuatı ve yatırım gibi geleneksel hizmetlere odaklanan ticari şubelerimiz bu hibrit model ile artık daha bütüncül bir finansal planlama merkezi haline geldi. Burada özel bankacılık müşterilerimize bireysel varlıklarıyla ticari varlıklarının yönetimi için terzi usulü bir yaklaşımla tek çatı altında hizmet veriyoruz" diye konuştu.

"Aile varlıklarını uzun vadeli aile hedeflerini gerçekleştirmenin ve toplumsal etki oluşturmanın bir aracı olarak görüyoruz"

Müşterileri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarına en uygun portföy yönetimini gerçekleştirebilmek için teknolojiyi son derece etkin şekilde kullandıklarının altını çizen Sözen, müşteri ilişkileri yöneticileri için geliştirilen dinamik Özel Bankacılık Portföy Yönetimi platformu, İşCep'in özel bankacılık müşterileri için özelleştirilmesi gibi çalışmalarla en iyi kişisel varlık yönetimini sunmayı hedeflediklerini söyledi. Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle aile varlıklarının ikinci ve üçüncü kuşakların da dahil olacağı şekilde yönetilmesi büyük önem taşıyor. Bu yüzden gelecek odaklı bir yaklaşımla ailelere özel fonlar sunuyor, çevresel, sosyal, yönetişimsel yatırım paketimizi büyütüyoruz. Aile varlıklarını salt sermaye olarak değil, uzun vadeli aile hedeflerini gerçekleştirmenin, toplumsal etki oluşturmanın ve miras bırakmanın bir aracı olarak görüyoruz. Bu da varlıkların ikinci ve üçüncü kuşakların katılımıyla yönetilmesine ve fırsatların daha etkin değerlendirilmesine olanak sağlıyor. Aile Fonu ile müşterilerimizin miras planlaması, vasiyetname hazırlama, birikimlerin bağışlanması, vakıf kurma işlemleri gibi konularda uzmanlardan destek almalarını sağlıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla bu yılın başında Euromoney Özel Bankacılık Ödülleri'nde 'Türkiye'nin En İyi Bankası'nın da bulunduğu dört ödüle layık görüldük. Şimdi The Banker ve PWM tarafından düzenlenen bu organizasyonda Türkiye'nin en iyisi seçilmekten büyük mutluluk duyuyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
Kahve zincirinde 'ayı kupa' çılgınlığı

Kahve zincirinde "ayı kupa" çılgınlığı
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü! 2 işçi göçük altında, 4 yaralı var

Viyadük inşaatında iskele çöktü! 2 işçi göçük altında, yaralılar var
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Jennifer Aniston'dan yeni aşk paylaşımı: My Love

Jennifer Aniston'dan yeni aşk paylaşımı: My Love
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Güney Kore'de üniversite sınavı için tüm uçuşlar durdurulacak

Güney Kore'den çok konuşulacak karar: Tüm uçuşlar durdurulacak
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.