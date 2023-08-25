Türkiye- İran arasında yol çalışması devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere belsinde İran'a giden İpekyolu'nda yol çalışması devam ediyor.

Türkiye ile İran İslam Cumhuriyeti arasında uluslar arası İpekyolu olarak bilinen güzergah son dönemlerin en iyi yol çalışmasına tanık olurken, günde iki ülke arasında yüzlerce insan ulaşım sağlıyor. Yüksekova-İran arasında yer alan Esendere beldesinde iki sınırı birbirine bağlayan ana yolda ekipler tarafından yoğun bir çalışma yürütüyor. Yüklenici firma tarafından yapılan yol sıcak havaya aldırış etmeden yoğun bir şekilde kısa sürede yolun bitireceklerini belirtti.

Yol çalışmalarında harita teknikeri olarak çalışan Yunus Emre Bizan, "Bizim Türkiye İran arasında bulunan uluslararası İpekyolunda bir yol çalışmamız var. Bitümlü Sıcak Karışım çalışması yol çalışması yürütüyoruz. Artık çalışmalarımızın sonuna gelmiş durumdayız. Burası önemli bir yol iki ülkeyi birbirine bağlayan yoldur. Burası yoğun bir geçiş yolu olduğu için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Şuna zaten tam sınırdayız yaptığımız bu yol tüm bölgeye hayırlı olsun" dedi.

Esendere'de yaşan İzzet Akarsu isimli vatandaş ise, "Kaç yıldır yol problemimiz vardı. Araçlarımızın çoğu arızalanırdı. Burası iki ülkeyi birbirine bağlayan yoldur. Burası ticari yoldur, yüzlerce araç giriş ve çıkış yapıyor. Şükürler olsun arkadaşlar iyi bir çalışma yürüyor yani yol sorunumuz tamamen bitiyor. Çok güzel, çok düzgün bir yol yapıldı. Buda bizi çok memnun etti. inşallah her yol bu şekilde güzel yapılır. Bu güzel çalışmaya destek, katkı veren herkese teşekkür ediyorum" İfadelerini kullandı.