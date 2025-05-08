Türkiye ile ABD uzun vadeli yatırımlarla ticarette 100 milyar dolarlık hedefe kilitlendi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin, iki ülke arasındaki ticaret açığının iki tarafı da üzmeyecek bir seviyede olduğunu belirterek, "Umuyoruz ki uzun vadeli yatırımların da karşılıklı artmasıyla birlikte Türkiye'nin, ABD ile koymuş olduğu 100 milyar dolar ticaret hacmine daha da hızlı bir şekilde ulaşmasını ümit ediyoruz." dedi.

"Türkiye-Denver İş ve Yatırım Diyaloğu" toplantısı, Özyeğin ve Denver Metro Ticaret Odası Başkanı J. J. Ament'in katılımıyla DEİK'in genel merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantı sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Özyeğin, Türkiye-ABD İş Konseyi olarak, Denver Ticaret Odasını ikinci kez İstanbul'da ağırladıklarını kaydederek, 45-50 kişilik bir heyetle geldiklerini ve birçok fırsatı yakından takip ettiklerini söyledi.

Özyeğin, "Biz burada iki ülke, iki şehir arasındaki yatırım derinliğini, ticareti artırmak noktasında Türkiye-ABD İş Konseyi olarak yoğun bir şekilde başka şehirlerle de olduğu gibi bu eyaletimizle de yakın bir işbirliği içinde çalışıyoruz. Burada amaç Denver'dan gelmiş olan şirketlerin Türkiye'de kendilerine ticaret ortakları veya farklı yatırımlar yapma potansiyellerini değerlendirmeleri. Diğer taraftan da yine Türk firmalarımızın ABD'de, bugün özelinde Denver, Colorado'da ne gibi yatırım olanakları var bunları görmesi. Firmalarımız birbirleriyle tanışma, yakınlaşma ve işbirliği fırsatlarını günün devamında da değerlendirecekler." diye konuştu.

ABD'de eyaletlerin çok farklı alanlarda ticaret ve endüstriye ev sahipliği yaptığını anlatan Özyeğin, Türkiye-ABD İş Konseyi olarak Amerika'da 7 ayrı eyalet komitesi kurduklarını bildirdi.

Özyeğin, her eyaletin kendi çerçevesinde farklı odak alanları olduğunu dile getirerek, "Denver'ın bir özelliği de Türk Hava Yolları çok yakın vakitte İstanbul-Denver uçuşunu başlattı. Tabii bu da yine ticari faaliyet adına iş insanlarımızın ve onların iş insanlarının da İstanbul'a çok daha hızlı, çok daha pratik bir şekilde ulaşması adına son derece kıymetli. Bugün Denver'dan havacılık, lojistik, turizm, enerji ve teknoloji alanlarında ağırlıklı olarak katılımcılar söz konusu. Bu firmalarla birebir bazı görüşmeler yapmak üzere aynı sektörlerden Türk oyuncular da bizlerle birlikte ikili görüşmelere katılacaklar." ifadelerini kullandı.

"100 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için çalışmalarımıza yoğunluk vereceğiz "

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Özyeğin, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmine değinerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin olumlu ivmelenmesinin güçlü bir şekilde sürdürdüğünü vurguladı.

Özyeğin, şöyle devam etti:

"32,5 milyar dolar ürün ticareti söz konusu, servisleri de eklediğimizde 45-46 milyar dolara ulaşan bir aslında ticaret hacmimiz söz konusu. Burada 2019'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında mutabakata varılmış ve ileriye dönük hedef olarak koyulmuş olan 100 milyar dolar hedefimiz var. Bizim de Türkiye-ABD İş Konseyi olarak 100 milyar doları yakalamamız adına ikili ticaret noktasında sırf buna odaklı bir çalışma grubumuz da var. Bu çalışma grubumuz özellikle burada fırsat alanlarını değerlendiriyor. Uluslararası bir danışmanlık şirketiyle 2013 ve 2019'da rapor yayımladık. Hangi alanlarda büyüme fırsatları var, hangi alanlarda daha fazla derinleşerek bu 100 milyar dolar seviyesine ulaşabiliriz diye. Bu noktada gördük ki hangi alanları belirlediysek o dönem potansiyel olarak aslında o alanlarda 4'e, 5'e katlanan hacimler söz konusu."

Trump'ın getirdiği tarifelere de işaret eden Özyeğin, ABD'nin Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu anımsattı.

Özyeğin, "Ülkelerle ABD'nin ikili pazarlıklarının, görüşmelerinin sonlanması ve biraz da toz dumanın ortadan kalkması ertesinde yine bu raporumuzu canlandırmak üzere tekrar yine 100 milyar dolarlık hedefimize daha da emin adımlarla gitmek adına çalışmalarımıza yoğunluk vereceğiz." dedi.

İki ülke arasındaki ticaret açığının bir hesaba göre 500 milyon dolar, başka bir hesaba göre bir milyar dolar olduğunu aktaran Özyeğin, bunun iki tarafı da kesinlikle üzmeyecek bir seviyede olduğunu belirtti.

Özyeğin, "Türkiye'yle ABD'nin dış ticaret ortaklarına baktığımızda Türkiye, bu anlamda çok daha yakın işbirliği kurabileceği ve arasında daha büyük tarife bariyerleri koyması gerektirmediği bir ülke. Umuyoruz ki uzun vadeli yatırımların da karşılıklı artmasıyla birlikte Türkiye'nin, ABD ile koymuş olduğu 100 milyar dolar ticaret hacmine daha da hızlı bir şekilde ulaşmasını ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesine dikkati çeken Özyeğin, hem Cumhurbaşkanlığı hem de ABD tarafından yapılan açıklamalara göre görüşmenin olumlu geçtiğini işaret etti.

Özyeğin, "Burada verilen mesajlar çok kıymetli. Bununla birlikte karşılıklı bir görüşmenin de önümüzdeki dönemde gerçekleşeceğini anlıyoruz. İki ülke arasındaki kıymetli iş, ticaret ve ekonomik inisiyatifleri, tüm ticari-ekonomik taraftaki konuların daha da ivmelenmesini sağlayacağına inandığım bir görüşmenin de olacağını anlıyoruz. Biz de Türkiye-ABD İş Konseyi olarak bu gibi bir görüşmede her türlü katkıyı sağlamak için hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

"Ekonomilerimiz arasında çok fazla ortak nokta var"

Denver Metro Ticaret Odası Başkanı J. J. Ament de Trump'ın tarifelerine değinerek, özellikle Türkiye gibi önemli ortaklarla dünya çapında serbest ve adil ticarete ihtiyaç olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Ament, "Bence Denver, Colorado ve ABD ile İstanbul ve Türkiye arasındaki fırsatlar muazzam. Bu engellerin mümkün olduğunca asgari düzeyde olmasını sağlamamız gerekiyor, böylece iki toplum arasında serbest ticaret ve serbest yatırım akışı sağlanabilecek." dedi.

Türk yatırımcıların ABD'de fırsatlar bulması için birçok olanak olduğunu belirten Ament, Denver'ın havacılık, uzay, biyoloji, bilim, teknoloji, lojistik için coğrafi olarak arzu edilen bir konum olduğunu söyledi.

Ament, "Ekonomilerimiz arasında çok fazla ortak nokta var. Bu yüzden daha fazla birlikte çalışmamız için fırsatlar olduğunu düşünüyorum ve bunu, İstanbul ile Denver arasında Türk Hava Yolları'nın direkt ve kesintisiz seferlerinin birinci yılını kutladığımız şu günlerde yapabiliyoruz. Bu yüzden gidip gelmek kolay ve ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver'da Türk yatırımcılar için birçok fırsat var." diye konuştu.