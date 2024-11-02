Türkiye İhracatı Ekim'de Rekor Kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "İlk 10 ayda 216,4 milyar dolara ulaştık. Son 12 ayda ise 262,3 milyar doları aştık." dedi.

Gültepe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmasında, TUSAŞ'a yapılan saldırıyı kınadığını söyledi.

Türkiye'nin terörden çok çektiğini belirten Gültepe, hiçbir terör eyleminin kendilerini yollarından döndüremeyeceğini ifade etti.

Hainlere inat çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Gültepe, savunma ve havacılık sektörü ihracatının ekim ayında yüzde 60'ın üzerinde arttığını kaydetti.

Ekim ayında 23,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdikleri bilgisini veren Gültepe, "Geçen yılın Ekim ayına göre yüzde 3,6 artıdayız. Bu rakamla birlikte bugüne kadar ki en yüksek ekim ayı ihracatına imza attık. İlk 10 ayda 216,4 milyar dolara ulaştık. Son 12 ayda ise 262,3 milyar doları aştık. Elbette mal ihracatının yanında, hizmet ihracatında da gidişat son derece önemli. Hizmet İhracatçıları Birliğimizin tahminine göre ekimde yaklaşık 11 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik." dedi.

En fazla ihracat otomotiv sektöründe gerçekleşti

Sektörlere bakıldığında otomotivin yine ilk sırada olduğunun altını çizen Gültepe, "3,58 milyar dolar ihracata imza atan sektörümüzü yürekten kutluyorum. Otomotivi, 2,5 milyar dolarla kimya, 1,58 milyar dolarla hazır giyim, 1,55 milyar dolarla elektrik-elektronik ve 1,3 milyar dolarla çelik sektörleri takip etti. Oransal olarak ihracatını en fazla artıran sektörlerimiz yüzde 78 ile gemi ve yat, yüzde 61 ile savunma ve havacılık, yüzde 58 ile fındık, yüzde 45 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 44 ile süs bitkileri oldu." diye konuştu.

Ekim ayında 19 sektörde ihracatın arttığına, 7 sektörde ise düşüş gerçekleştiğini anlatan Gültepe, "Düşüş yaşanan sektörlere baktığımızda mücevher sektörümüz, yüzde 24 ile geçen ay ihracatı en çok gerileyen sektörümüz oldu. Mücevherin ardından hububat, kimya, yaş meyve ve sebze ile çelik sektörlerimizde gerilemeler yaşandı." ifadelerini kullandı.

"Avrupa kıtasının toplam ihracatımızdaki payı yüzde 57 oldu"

En çok ihracat yapılan ülkelerin ise Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Irak ve İtalya şeklinde sıralandığı bilgisini veren Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"39 ülkede yüzde 50'nin, 98 ülkede yüzde 10'un üzerinde ihracat artışı kaydettik. Genel tabloda ise 122 ülkeye ihracatımızı artırdık. En çok ihracat yaptığımız ülke grupları arasında Avrupa Birliği 9,9 milyar dolarla yine ilk sırada yer aldı. Diğer Avrupa ülkelerini de kattığımızda, Avrupa kıtasının toplam ihracatımızdaki payı yüzde 57'nin üzerinde oldu. Firmaların yasal merkezini baz alan TİM verilerine göre, geçen ay 64 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan 5 ilimiz, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir şeklinde sıralandı. Eskişehir, Aydın, Giresun ve Düzce tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Ekimde ilk kez ihracat yapan 1.374 firmamız, ihracatımıza 116,9 milyon dolar katkı sundu."

Birim ihracat değeri 1,56 dolara ulaştı

Birim ihracat değerinde yüzde 7'lik bir artış gerçekleştiğini ifade eden Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu artışla birim değerimiz 1,56 dolara ulaştı. Parite geçen ay ihracatımıza pozitif katkı verdi. Ekim ayında parite etkisiyle 342 milyon dolar artış kaydettik. Küresel talep ihracatımızın performansında önemli rol oynuyor. IMF'nin raporuna göre, bu yıl ve 2025'te küresel büyümenin 3,2'de kalacağı öngörülüyor. Yani küresel talebin seneye de zayıf seyredeceğini söyleyebiliriz. Nitekim Dünya Ticaret Örgütü, 2025 yılında küresel mal ticaretinde sadece yüzde 3'lük bir artış bekliyor. Biz üretim ve ihracatın ülke ekonomisi için ne anlama geldiğini biliyoruz. Sorumluluğumuzun da farkındayız. Koşullar ne olursa olsun, üretmeye devam edeceğiz."

İhracatı artırmak için var güçleriyle çalışmayı sürdüreceklerine değinen Gültepe, 2024 gibi zor bir yılda 10 ayı geride bıraktıklarını ve rakamlarda artıda olmalarının önemli olduğunun altını çizdi.