Türkiye-Finlandiya Küresel Sürdürülebilir İnşaat Forumu Ankara'da gerçekleştirildi

ANKARA'da Türkiye- Finlandiya Küresel Sürdürülebilir İnşaat Forumu düzenlendi. Sürdürülebilir çözümler için ülkeler arası ortaklıkları teşvik eden forumda, Uganda, Ruanda ve Endonezya'dan yetkililerin katılımıyla üçüncü ülkelerde altyapı yatırımları için işbirliği modelleri masaya yatırıldı.

Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) organizasyonuyla Ticaret Bakanlığı, Finlandiya'nın Türkiye Büyükelçiliği ve Business Finland iş birliğiyle düzenlenen Türkiye- Finlandiya Küresel Sürdürülebilir İnşaat Forumu, 27 Mayıs 2025 tarihinde Ankara'daki TMB binasında gerçekleştirildi. Uganda, Ruanda ile Endonezya'dan da yetkililerin katıldığı forumda, küresel iş birlikleri ve diğer ülkelerle projelerde ortak fırsatlar masaya yatırıldı. Türkiye ve Finlandiya'nın sürdürülebilir inşaat alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve üçüncü ülkelerde iki ülke arasında iş birliği imkanlarını değerlendirmeyi amaçlayan forum, Finlandiya Ticaret Heyeti'nin 26-28 Mayıs tarihlerindeki ziyareti kapsamında hayata geçirildi.

'TÜRKİYE VE FİNLANDİYA'DAN ŞİRKETLERİN GÜÇ BİRLİĞİYLE KÜRESEL ÖLÇEKTE ETKİ YARATABİLİRİZ'

"Bu forum, küresel inşaat sektöründe sürdürülebilir uygulamaları geliştirmek amacıyla uzmanlık, inovasyon ve ortak değerleri bir araya getirmek için heyecan verici bir fırsat sunuyor" diyen Finlandiya'nın Türkiye Büyükelçisi Pirkko Hämäläinen, açılışta yaptığı konuşmada, Finlandiya'nın 2035'e kadar karbon nötr olmayı hedeflediğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Finlandiya'nın yenilenebilir enerji, enerji verimli yapılar, veri merkezi, akıllı ulaşım ve su yönetimi gibi alanlardaki uzmanlığı, Türkiye'nin güçlü ve deneyimli müteahhitlik sektörüyle büyük bir sinerji yaratıyor. Bu sinerji, sadece iki ülke arasında değil; Afrika ve Asya'da gelişmekte olan pazarlarda da önemli etkiler doğurabilir. Türkiye'den müteahhitlerin 137 ülkede yarım trilyon doları aşan proje gerçekleştirdiği bir ortamda, bu başarıyı sürdürülebilir çözümlerle birleştirerek küresel düzeyde örnek oluşturabilecek projelere imza atabileceğimize inanıyorum."

Pirkko Hämäläinen ayrıca, şubat ayında Helsinki'de düzenlenen Türkiye-Finlandiya Karma Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) toplantısında Finnvera ve Türk Eximbank arasında imzalanan reasürans anlaşmasının, bu ortaklığın finansal temelini güçlendirdiğini dile getirdi.

'YENİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ'

Forumun ev sahibi TMB Başkanı M. Erdal Eren, şunları kaydetti:

"Sadece yüklenici değil, aynı zamanda yatırımcı olarak da faaliyet gösteren Türk müteahhitleri, özellikle enerji, sağlık, ulaştırma ve turizm gibi alanlarda küresel ölçekte projeler üstleniyor. Uganda, Ruanda ve Endonezya gibi ülkeler, güçlü kalkınma vizyonları ve sürdürülebilir altyapı ihtiyacıyla bizler için önemli fırsatlar sunuyor. Finlandiyalı şirketlerin teknoloji gücüyle Türk müteahhitlerinin deneyimini birleştirerek bu pazarlarda etkili çözümler geliştirebiliriz."

Finlandiya'nın ihracat kredi ajansı Finnvera'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Jussi Haarasilta, Türkiye'de yaptıkları iş birliklerinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle aktardı:

"Türkiye, Finnvera'nın ihracat kredi garantisi sağladığı ilk 10 ülke arasında yer alıyor.Türk şirketleriyle birlikte çalışma konusunda çok olumlu deneyimlerimiz var. Türk şirketlerinin Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanındaki gerçekleştirdiği büyük altyapı projeleri için finansman desteği sunmak istiyoruz. Bugün burada yaptığımız görüşmeler çok yapıcı geçti ve yeni projeler için şimdiden heyecan duyuyoruz."

'SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ İÇİN İŞ BİRLİKLERİNİ DESTEKLİYORUZ'

Finlandiya hükümetine bağlı olarak faaliyet gösteren ve ülkenin inovasyon, ihracat ve yatırım alanlarında küresel bağlantılarını güçlendirmeyi hedefleyen ulusal bir iş geliştirme ajansı olan Business Finland'ın Kıdemli Direktörü Mirja Kaarlela ise şu açıklamayı yaptı:

"Business Finland olarak, 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren organizasyonumuzla, Finlandiya şirketlerinin uluslararası pazarlara açılmalarını destekliyor, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunacak projeleri önceliklendiriyoruz. Uluslararası müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerinde Türk şirketleri küresel sıralamada ikinci konumda. Finlandiya özellikle veri merkezi, havaalanı, demiryolu, liman, yenilenebilir enerji, sosyal altyapı projeleri için alanlarında öncü olan sürdürülebilir, yüksek teknolojili ve yenilikçi ürün ve çözümler sağlayan tedarikçilere sahip. Türk müteahhitlik şirketlerinin bu tedarikçiler ile Türkiye'deki ve yurt dışındaki projelerindeki iş birliklerinin Türk firmaların rekabetçi avantaj kazanmasını destekleyeceğini, bu anlamda iki ülke arasındaki somut iş birliğinin güçlenerek artacağına inanıyoruz."

ÖZEL FİNANS OTURUMU

İkili görüşmelerle yeni iş birliklerinin temelleri atıldığı Türkiye-Finlandiya Küresel Sürdürülebilir İnşaat Forumu kapsamında, üçüncü ülkelerde altyapı projelerinde teknoloji transferi ve finansmana erişimi konusu ele alındı. Uganda, Ruanda ve Endonezya'dan temsilcilerle iş ortamı ve yatırım prosedürleri değerlendirildi, sürdürülebilir projeler için üçlü iş birliklerinin önemine dikkat çekildi. 27 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenen forumda, Türk Eximbank, Finnvera, Citibank, Societe Generale ve Deutsche Bank'ın katılımıyla 'Sürdürülebilir Altyapı Projelerinin Finansmanı' başlıklı özel bir oturum da gerçekleştirildi.