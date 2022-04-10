"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için 7 finalist belli oldu - Haberler

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"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için 7 finalist belli oldu

AA - Yıldız Taşdelen Erli - Ekonomi
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'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimi için 7 finalist belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için 38 aday arasından finale kalan 7 model açıklandı.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen " Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için 38 aday arasından finale kalan 7 model açıklandı.

Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucu 38 aday arasından belirlenen 7 finalist otomobil Citroen C4, Honda Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C Serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka ve Renault Taliant olarak belirlendi.

10 Mayıs'taki test sürüşünün ardından yapılacak oylama sonucu en fazla puanı alan model, 7 Haziran'da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Ayrıca, "Yılın Tasarımı", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın İnovatif Projesi" dallarında da ödül verilecek.

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, 7. kez düzenlenecek "Yılın Otomobili" seçiminin sektörde büyük heyecan yarattığını belirterek, "Önceki yıllarda tatlı bir çekişmeye ve heyecana sahne olan bu organizasyon, bu yıl da büyük çekişmeye sahne olacak. Hepsi birbirinden değerli otomobiller arasında seçim yapmak için üyelerimiz çok zorlanacak." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de Yılın Otomobili 2022", Bridgestone, Intercity, Shell Helix Motor Yağları, Bosch, ALJ Finans ve TÜVTÜRK sponsorluğunda gerçekleşiyor.

AA / Yıldız Taşdelen Erli - Ekonomi

Otomobil, Türkiye, Citroen, Honda, Ekonomi, Haberler

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