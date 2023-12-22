Türkiye'de Kafessiz Yumurta Taahhüdü Veren Firmaların Sayısı Artıyor

Yumurtası için yetiştirilen tavukların endüstriyel kafeslere son verilmesi için çalışan Kafessiz Türkiye, her yılın sonunda hazırladığı Yumurta Takip Raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye'de faaliyet gösteren ve kafessiz yumurta taahhüdü veren 59 firma ile henüz taahhüt vermeyen 39 firma olmak üzere toplamda 98 firma yer alıyor. Bu firmalar otel, perakende, kafe/restoran, gıda üreticisi ve yemek servisi olmak üzere beş farklı sektörden seçildi. Firma seçiminde büyüklük, satın aldıkları yumurta sayısı, piyasa etkileri ve taahhütlerinin sektörleri için önemi göz önünde bulunduruldu.

Rapor, Türkiye'deki hayvan refahı değişikliklerini izlemeyi ve endüstriyel kafes sistemlerinden elde edilen yumurtaların kullanımını terk etmeyi taahhüt eden firmaları şeffaf bir şekilde takip etmeyi amaçlıyor. Raporda ayrıca alternatif üretim sistemleri, Türkiye'deki şirketlerin hayvan refahı alanında ilerlemeleri ve kamuoyu görüşü hakkında bilgilere yer veriliyor.

Kafessiz Türkiye'nin internet sitesinde yer alan rapora göre 2023 yılı itibarıyla Türkiye'de operasyonlarını yürüten ulusal ve yabancı birçok marka, tüketicinin artan şeffaflık talebine ve hayvan refahına uygun üretim arzusuna sessiz kalmayarak kafes yumurtasını terk etmeyi taahhüt ediyor. Türkiye'deki tüketicilerin yüzde 80'inden fazlası, endüstriyel kafes sistemlerini reddediyor ve hayvanları kötü şartlarda yetiştiren firmaların ürünlerini almamak konusunda kararlı olduğunu belirtiyor. Otel, perakende, kafe/restoran, gıda üreticisi ve yemek servisi olmak üzere beş farklı sektörden firmaların yer aldığı 2023 Yumurta Takip Raporu'nda raporunda, 98 firmadan 59'unun kafeslerden elde edilen yumurtaları kullanmayacağına dair söz verdiği belirtiliyor.

Rapora ilişkin açıklama yapan Kafessiz Türkiye Kampanya Direktörü Emre Kaplan, "Tavuklar, Türkiye'de yetiştirilen tüm kara hayvanlarının yüzde 95'ini oluşturuyor.TÜİK verilerine göre Türkiye'de sadece yumurtası için yetiştirilen 109 milyon tavuk var ve bu tavukların 100 milyon kadarı yumurta endüstrisinin karlılığını artırmak için bir A4 kağıdından daha küçük bir alana hapsedilerek ömrünü toprağa basamadan geçiriyor. Türkiye'deki sokak hayvanı sayısı en yüksek tahminlere göre 8 milyon civarında. Yani ülkemizde kafeslerde eziyet gören hayvanların sayısı, sokak hayvanı sayısının 12 katından daha fazla" dedi.

"RAPORUN SON BASKISINI YAPACAĞIMIZ GÜNLERİ BEKLİYORUZ"

Kaplan, "Kampanyamıza başladığımız ilk günden beri yüz binlerce imzacımızın desteğinden anladığımız gibi, Türkiye kamuoyu gür bir sesle kafeslere karşı çıkıyor. Hiçbir hayvana kar hırsı için bu kadar insanlık dışı koşullarda eziyet çektirilmesini istemiyor. Bu sebeple gelecekten umutluyuz.2023 Yumurta Takip Raporumuz, kamuoyunun hayvan refahı için gür sesle yaptığı çağrıya, şirketlerin verdiği cevapları listeliyor. Bağımsızlığımızı korumak için hayvansal ürün satan hiçbir şirketten maddi destek almadan yürüttüğümüz bu çalışma yine gıda sektöründeki en büyük firmaları kapsıyor. Bu yılda da kafesleri terk etmek üzere söz veren firma sayısının artmasından memnuniyet duyuyoruz. Kafeslerin yasaklandığı ve bu raporun son baskısını yaptığımız güne ulaşmayı iple çekiyoruz" diye konuştu.