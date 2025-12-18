Haberler

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre; Türkiye'de kasım ayında en fazla konut satışı 24 bin 234 ile İstanbul'da oldu. İstanbul'u 12 bin 796 satış ile Ankara ve 8 bin 540 satış ile İzmir takip etti. Konut satışının en az olduğu iller ise sırasıyla Ardahan, Bayburt ve Artvin oldu.

  • Türkiye'de ocak-kasım döneminde konut satışları 1 milyon 434 bin 133 oldu.
  • En fazla konut satışı 24 bin 234 ile İstanbul, en az satış 78 ile Ardahan'da gerçekleşti.
  • Kasım ayında yabancılara yapılan konut satışlarında Rusya vatandaşları 310 konutla ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 oranında artarak 1 milyon 434 bin 133 olarak gerçekleşti. İşte yurtta konut satışının en az ve en fazla olduğu iller.

EN FAZLA KONUT SATILAN İLLER

Konut satışının en fazla olduğu iller listesinin başında 24 bin 234 satış ile İstanbul yer aldı. İstanbul'u 12 bin 706 satış ile Ankara ve 8 bin 540 satış ile İzmir takip etti.

EN AZ KONUT SATILAN İLLER

2025'in ilk 11 ayında ise en az konut satışı olan iller sırasıyla 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin oldu.

YABANCILARA YAPILAN SATIŞLARDA DA ZİRVE İSTANBUL'UN

Kasımda, yabancılara 1943 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda yıllık bazda yüzde 9,7 düştü. Söz konusu ayda, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı, yüzde 1,4 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı, 728 konutla İstanbul aldı. Bu ili, 662 ile Antalya, 157 konutla Mersin takip etti. Yabancılara yapılan konut satışları, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 azalışla 18 bin 993'e geriledi.

EN FAZLA SATIŞ RUSLARA YAPILDI

Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı, Rusya vatandaşlarına yapıldı. Söz konusu ayda Rusya vatandaşları, Türkiye'den 310 konut satın aldı. Bunu, 159 konutla Ukrayna ve 151 ile Alman vatandaşları izledi.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Ekonomi
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Gain Medya soruşturması derinleşiyor! Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

Ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alındı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2022 yılında Arjantin'in şampiyonluk kutlamalarına izinsiz şekilde dahil olan Nusret kriz çıkardı

Ne yaptın Nusret! Bu kutlamanın bedeli ağır oldu
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Herkes onu konuşuyor! Ziraat Türkiye Kupası'na damga vuran kaleci

Herkes onu konuşuyor! Türkiye Kupası'na damga vuran kaleci
Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş

Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş
2022 yılında Arjantin'in şampiyonluk kutlamalarına izinsiz şekilde dahil olan Nusret kriz çıkardı

Ne yaptın Nusret! Bu kutlamanın bedeli ağır oldu
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi

Arabeskin sevilen isminden kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
İspanyol basınından gündeme bomba gibi düşen Arda Güler iddiası

130 milyon euroluk yıldızla takas edilecek iddiası
Mourinho Fenerbahçe'den eski futbolcusunu Benfica'ya istiyor

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı yıldızı istiyor
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Yurt dışındaki 3 ünlüye yakalama kararı! Aralarında Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı da var

Yurt dışındaki 3 isme yakalama kararı! Aralarında Şeyma Subaşı da var
Ak Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan Leyla Zana'ya yönelik tezahüratlara tepki

Bursasporluların attığı slogana Ak Partili vekilden sert tepki
title