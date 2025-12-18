Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 oranında artarak 1 milyon 434 bin 133 olarak gerçekleşti. İşte yurtta konut satışının en az ve en fazla olduğu iller.

EN FAZLA KONUT SATILAN İLLER

Konut satışının en fazla olduğu iller listesinin başında 24 bin 234 satış ile İstanbul yer aldı. İstanbul'u 12 bin 706 satış ile Ankara ve 8 bin 540 satış ile İzmir takip etti.

EN AZ KONUT SATILAN İLLER

2025'in ilk 11 ayında ise en az konut satışı olan iller sırasıyla 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin oldu.

YABANCILARA YAPILAN SATIŞLARDA DA ZİRVE İSTANBUL'UN

Kasımda, yabancılara 1943 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda yıllık bazda yüzde 9,7 düştü. Söz konusu ayda, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı, yüzde 1,4 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı, 728 konutla İstanbul aldı. Bu ili, 662 ile Antalya, 157 konutla Mersin takip etti. Yabancılara yapılan konut satışları, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 azalışla 18 bin 993'e geriledi.

EN FAZLA SATIŞ RUSLARA YAPILDI

Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı, Rusya vatandaşlarına yapıldı. Söz konusu ayda Rusya vatandaşları, Türkiye'den 310 konut satın aldı. Bunu, 159 konutla Ukrayna ve 151 ile Alman vatandaşları izledi.