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Türkiye'de de satılan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekmek üzere

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Florida'yı kasıp kavuran kasırga ve meyvelerdeki hastalıklar, Türkiye'de de satışı yapılan ünlü meyve suyu markası Tropicana'nın portakal üretimine büyük darbe vurdu. Yanlış markalaşma ve yükselen fiyatlar şirketi büyük bir finansal krizle karşı karşıya bıraktı.

Türkiye'de de satışı yapılan kahvaltılarda da tercih edilen meyve suyu markası kötü günlerden geçiyor. ABD'de 1947'de kurulan ve portakal suyu üretiminde devrim yaratan Tropicana, son yıllarda büyük finansal zorluklarla karşı karşıya. Florida'daki güçlü kasırgalar ve ormanlık alanları etkileyen hastalıklar, markanın en temel hammaddesi olan portakal üretimini ciddi şekilde sekteye uğrattı. Büyük bir üretim kaybı yaşayan markanın, portakal üretiminde son 88 yılın en düşük seviyesine düşmesinin beklendiği de belirtildi.

NET KARI YÜZDE 10 AZALDI

CNN Business'ta yer alan habere göre Tropicana, geçtiğimiz çeyrekte yüzde 4'lük bir gelir kaybı yaşarken, net karı yüzde 10 azaldı. Şirketin çoğunluk hissesine sahip olan PAI Partners, 30 milyon dolarlık acil bir kredi sağlarken azınlık hisseye sahip PepsiCo, yatırımının değerini 135 milyon dolar düşürdü.

Türkiye'de de satılan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekmek üzere

İklim değişikliği ve meyvelerdeki hastalıklar markayı zor durumda bırakırken iç değişikliklerin de şirketin imajını zorladığı değerlendirildi. Tüketiciler, portakal suyunun yüksek şeker içeriğinden kaçınarak daha sağlıklı alternatiflere yöneldi. Marka da bu talebe kulak vererek 2023'te sıfır şekerli bir portakal suyu serisi ve gazlı içecekler gibi yeni ürünler piyasaya sürdü. Ancak markanın 80 yıl boyunca portakal suyu ile özdeşleşmiş olmasının bu geçişi zorlaştırdığı belirtildi.

SADIK MÜŞTERİLERDEN "HİLE" TEPKİSİ

Şirketin yıllar önce 'yeniden markalaşma' ile ambalaj tasarımında yeniliğe gitmesinden sonra şişe boyutunu küçültme kararı da tüketiciler tarafından olumsuz karşılandı. Tropicana, fiyatları artırmamak adına 52 ons'luk şişeyi 46 ons'a düşürdü. Ancak bu, markanın sadık müşterileri tarafından "hile" olarak değerlendirildi. Tüm bu zorluklar karşısında Tropicana, iklim değişikliği, hastalıklar, yüksek fiyatlar ve değişen tüketici tercihlerinin etkisiyle büyük bir krizle baş başa kaldı.

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Türkiye'de de satılan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekmek üzere
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıLaboratuvar Ogretmen:

Boykot edilen ürünlerin aynı şekilde batması ile boykota devam.

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Haber YorumlarıLaboratuvar Ogretmen:

İsrail Türkiye'nin topraklarınıda içeren vaadedilmiş topraklar haritasını israilli askerler kolarında taşırken, israil basını Türkiye ile savaşın tarihini veriyorken. Bizimde buna göre aklımızı başımıza almamız lazım. Akıllı İnsan kendine sıkılacak merminin parasını verir mi?

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Haber YorumlarıHeisenberg:

ulan içinde sanki gerçek portakal var

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

bunları içmeyin kendinizi biraz değerli görün kemdinize çöp torbası muamelesi yapmayın ! portakalın anavatanı burası ! al evde sık bu kadar üşengeç olma en azından gerçek portakal suyu iç hergün içemezsin belki ama has gerçek bir şifa içersin !!! insanın ömrü 120 yıldır ortalama ! YEDİKÇE AZALIR !!!

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Haber Yorumlarıtokuşbey:

eee ? bize ne bundan. ulan alt tarafı %10 satışları azalmış, bize ne bundan.!! zaten eski tadı yok oralet gibi olmuş

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Haber YorumlarıI. Borrel:

Oooh iyi olmuş, hiçte üzülmedik, darısı diğerlerine..

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Haber YorumlarıA B:

Malum cola markasının ürünü

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

GUNAHI BU HUKUMETE OY VERENLERIN BOYNUNA..SATTIKLARI YETMEDI BIRDE IFLASA SURUKLUYORLAR..AMA BEN EKONOMISTIM...BENIM ALANIM EKONOMI..

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Tmm on yil da akp floridadaki firtinayi bahane eder.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Hazır meyve suları sağlıklı değil zaten evde sık iç

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