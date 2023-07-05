Türkiye, Alsancak Limanı'nın işletme haklarını Körfez Arap ülkelerine satma görüşmelerine başladı

Türkiye, Alsancak Limanı'nın işletme haklarını Körfez Arap ülkelerine satmak için görüşmelerde bulunuyor. Liman, yılda 1.2 milyon adet konteyner yükü işleyebilir.

Türkiye, yeni ekonomi ekibi altında yabancı yatırımları teşvik etme çabasının ilk büyük anlaşması olacak şekilde, Ege'deki İzmir şehrindeki Alsancak Limanı'nın işletme haklarını satmak için Körfez Arap ülkeleriyle müzakerelerde bulunuyor.

"Körfez bölgesindeki ülkelerle yatırım görüşmeleri yapılıyor ve Alsancak Limanı da bu yatırımların kapsamında," Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Pazartesi günü Bloomberg'e söyledi.

"Arkadaşlarımız müsteşar düzeyinde buluştu," diyen Uraloğlu, alıcıları isimlendirmeden veya anlaşmanın potansiyel değerini belirtmeden konuştu.

Liman, Türk egemen varlık fonu TWF'ye aittir ve ulusal demiryolu şirketi TCDD tarafından işletilmektedir. Varlık fonu yorum yapmayı reddetti.

Bloomberg'in Salı günü bildirdiğine göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ay sonunda yatırım çekmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar gibi Körfez ülkelerini ziyaret edecek.

TCDD verilerine göre Alsancak, yılda 1.2 milyon adet yirmi fit eşdeğer birim konteyner yükü ve 1.4 milyon ton genel ve kuru yığın yükü işleyebilir.