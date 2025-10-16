Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda Tekstil Sektörü Fırsatları Ele Alındı

Türkiye- Afrika İş ve Ekonomi Forumu kapsamında, tekstil sektörünün bölgedeki fırsatlarının ele alındığı "Rekabetçi ve İş Birlikçi Tekstil Değer Zincirleri" paneli düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu forum, bu yıl "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla gerçekleştiriliyor.

Forum kapsamında, tekstil sektörünün bölgedeki fırsatlarının ele alındığı "Rekabetçi ve İş Birlikçi Tekstil Değer Zincirleri" paneli düzenlendi.

DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Kübra Orakçıoğlu Kazan moderatörlüğünde düzenlenen panelde, 3-S Mühendislik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Uganda'nın İstanbul Fahri Konsolosu Levent Serdar Dervişoğlu, AYTIM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Aydın, AIMEC, Kıdemli Danışman ve Ekonomist Tarig Ali Yousif Ahmed ve Zargue'sia Üst Yöneticisi (CEO) Ishmael Humphrey Tsakatsa konuştu.

"Afrika bizleri orada üretim yapmak için bekliyor"

Levent Serdar Dervişoğlu, Afrika'nın ham madde ve insan kaynağı açısından büyük potansiyeli olduğunu belirterek, "Afrika bizleri orada üretim yapmak için bekliyor, ürünlerimizi oradan dünyaya ihraç edebiliriz. Teknolojilerimizi burada uygulayabiliriz, rekabetçi gücümüzü daha da keskinleştirebiliriz." dedi.

Tekstil ürünleri başta olmak üzere Türk ürünlerinin bölgede saygınlığı olduğuna işaret eden Dervişoğlu, inşaat firmalarının Uganda'ya yaptığı yatırımlardan bahsetti.

Dervişoğlu, bölgede yatırımcılar için sanayi bölgelerinin oluşturulmak istendiğini aktararak, Afrika'nın barındırdığı fırsatları anlattı.

Sevda Aydın da Türkiye'nin sanayisinin güçlü olduğunu, Afrika'nın da nüfusuyla buna hazır olduğunu belirterek, "Afrika sanayileşmek için uyanış içerisinde. Yüzünü Türkiye'ye dönmüş durumda. Türk markalarını seviyorlar, inanıyorlar ve güveniyorlar. Türk sanayisinin 50-60 yıllık bilgi birikimini özellikle Afrika'nın işbirliğiyle gelecek 50-60 yıla da beraber götürebiliriz." ifadelerini kullandı.

"İhtiyacımız olan şey stratejik bir işbirliği ortağı"

Tarig Ali Yousif Ahmed ise Afrika'nın tarım özelinde önemine değinerek, Afrika'nın gıda üretiminin önemli bir kısmını ihraç ettiğini belirtti.

Afrika'nın dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden olduğunu söyleyen Ahmed, şunları kaydetti:

"Afrika dünyanın en iyi tekstillerine de ev sahipliği yapıyor. Şu an ihtiyacımız olan şey stratejik bir işbirliği ortağı. Bu sayede Afrika'nın imalat temeli güçlendirilebilir. Bizim imalatı güçlendirmemiz gerekiyor, bu da değer zincirinde kendimizi güçlendirmekten geçiyor. Birçok Türk sanayici Mısır'da da kendi yerlerine açtılar. Endüstri anlamında katalizör etkisi görüyor ve bu da tekstili güçlendirecek. Teknoloji transferini, üretimi desteklemeyi tavsiye ediyorum."

Ishmael Humphrey Tsakatsa da karşılıklı olarak her ülke için faydalı olabilecek şekilde Türkiye-Afrika ortaklığının devam etmesi temennisinde bulunarak, bölgede teknolojiyle birlikte yeşil üretim yapılabilecek pek çok fırsat olduğunu ve bunların da ihracatı artıracağını belirtti.