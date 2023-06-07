Türkiye, Afrika'da küresel güçlerle rekabet ediyor

Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım, Türkiye'nin Fildişi Sahilleri'nden başlayarak tüm Afrika genelinde ticari ilişkileri geliştirmeye devam ettiğini ve bu alanda küresel güçlerle rekabette olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım, Türkiye'nin Fildişi Sahilleri'nden başlayarak tüm Afrika genelinde ticari ilişkileri geliştirmeye devam ettiğini ve bu alanda küresel güçlerle rekabette olduğunu söyledi.

Barım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye- Fildişi Sahilleri ilişkilerinin iki ülke cumhurbaşkanının karşılıklı ziyaretleriyle 2015 yılından itibaren ivmelendiğini söyledi.

İlişkilerin sağlam temellerde kurulduğunu belirten Barım, Fildişi Sahilleri'nin ekonomik, ticari ve insani olarak büyük potansiyeli bulunduğunu anlattı.

Türkiye'nin özellikle Batı Afrika'da ciddi rakiplerinin olduğunu aktaran Barım, "Çin ve ABD'nin ticareti burada çok yüksek. Ticaret hacmi olarak Çin birinci ortak. Hindistan, Kanada, Japonya, Kore gibi ülkelerin burada yatırımları mevcut. Fakat Türkiye'nin Afrika'da edindiği yer, yani şampiyonlar ligine girmiş olmamız, en büyük güçler arasında sayılıyor olmamız bizim burada da görünürlük kazanmamıza neden oldu. Çok güzel karşılanıyoruz her kademede." dedi.

Türkiye'den büyük şirketlerin ülkede yatırımlarının bulunduğunun altını çizen Barım, Fildişi'nde toplu konut alanındaki açığın giderilmesi için sürekli davet aldıklarını söyledi.

Barım, "Bize hep yapılan çağrı, Türk firmalarının gelip burada inşaat yapması. Halkın bir kısmı sokakta yaşıyor, dolayısıyla barınma gerekiyor." diye konuştu.

"Türk şirketlerimiz için oldukça güvenli bir ülke"

Afrika'da güvenlik konusunun genellikle iç meselelerden kaynaklandığını vurgulayan Barım, ülkelerde özellikle cumhurbaşkanlığı seçim dönemlerinde gerginlik ve kabileler arası birtakım hassasiyetlerin ortaya çıktığını belirtti. Fildişi'nin 2011'deki iç çatışmalardan bu yana dengeli bir politika gütmeye, her ülkeyle ilişkisini geliştirmeye çalıştığını, ekonominin de kontrollü olduğunu anlatan Barım, "Türk şirketlerimiz için oldukça güvenli bir ülke. Buranın güvenli bir alan olduğunu söyleyebilirim. Dışarıda toplumsal olaylar neredeyse sıfır." ifadelerini kullandı.

Fildişi'nde Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2025 yılında yapılacağını ve ülkenin önünde istikrarlı bir 2 yıl bulunduğunu vurgulayan Barım, "Buranın istikrarının bozulmasına pek izin verilmez. Çünkü çok büyük yatırım projeleri var, milyar dolarlık." dedi.

Ülkede Türk firmaları için yatırım fırsatlarının bulunduğuna işaret eden Barım, Fildişi'nin kakao, kajun ve kauçuk üretiminde dünyada lider olduğunun altını çizdi. Barım, "Türk firmaları için tarım güzel bir alan. Onun dışında bizim inşaat konusunda her zaman belli bir kalitemiz var. Çin ile biz kalite üzerinden rekabet ediyoruz. Bunun dışında eğitim ve sağlık alanında da yatırıma ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

Barım, Türkiye'nin Batı Afrika'daki en önemli ve büyük ticari ortağının Fildişi Sahilleri olduğunu kaydederek, "Ticaret hacmimiz 1 milyar dolara yaklaştı ve artış eğiliminde, bundan memnunuz. Biraz sabır, biraz da büyük oyuncularla rekabet ettiğimizi anlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Maarif Vakfının pilot projeyle Abidjan'da okulu bulunduğunu, ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Türkiye Bursları ve Diyanet bursuyla Türkiye'ye öğrenci gönderildiğini anlatan Barım, "Burada eğitim kalitesine çok dikkat ediyoruz. Başvurular çok yüksek olmasına rağmen eğitim kalitesine baktığımız için sayı biraz düşüyor. Bunlar çok talep görüyor ve bizim burslarımız halk nezdinde çok beğeniyle anılıyor." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Barım, Türkiye'den Fildişi'ne TİKA ve Diyanet'in yardımlarının yanı sıra kurban ve bayramlarda yapılan yardımlarla halktan halka ilişki kurulduğuna işaret etti.

"Tek Türk Büyükelçisi gidebilir o mahallelere"

Türkiye'nin Fildişi'nde çok iyi bir imajının bulunduğunu dile getiren Barım, "Cumhurbaşkanımız da yönetimimiz de ülke de İstanbul da çok gönülden beğeniliyor. Burada gerçekten el üstündeyiz diyebilirim. Bayrağımızı astığımız zaman, 'bir tek Türk büyükelçisi gidebilir oralara' denen mahallelere girebiliyoruz. Bunu bana halk söylüyor. 'Oraya ancak Türk bayrağıyla girilir' diyorlar. Bunun şimdi meyvelerini toplama zamanı." değerlendirmesini yaptı.

Afrika ile ticarette "eşitler arası, kazan-kazan" terimlerini Türkiye'nin bulduğunu söyleyen Barım, sonradan başka ülkelerce bu tanımlamaların kullanılmaya başlandığını belirtti.

Büyükelçi Barım, depremde Fildişi Sahilleri'nin 1 milyon dolarlık yardım yaptığını kaydetti.