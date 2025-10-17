Türkiye, 2024'te Dünyanın En Büyük 16. Ekonomisi Olmayı Hedefliyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yıl sonu itibarıyla dünyanın en büyük 16'ncı ekonomisi konumuna yükselmiş olmayı tahmin ediyoruz. Türkiye, satın alma gücü paritesine göre ise dünya sıralamasında 11'inci, Avrupa'da ise 4'üncü sırada olduğumuzu ifade edebilirim. En son İtalya'yı da geride bıraktık. 2024 yılında mal ihracatımız yüzde 2,5 oranında artarak 262 milyar dolara ulaşmış ve rekor seviyeye gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, MÜSİAD tarafından düzenlenen Türk İş Dünyası Buluşması programına katıldı. Burada konuşan Yılmaz, "Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara ve belirsizliklere rağmen Türkiye, üretim gücüyle, yatırım ortamıyla ve rekabet kapasitesiyle dikkat çeken bir konumda yükselişini sürdürmektedir. Ekonomimiz, hem bölgesel hem de küresel ölçekte güven veren sağlam yapısıyla istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. 2024 yılında yüzde 3,3'lük bir büyüme kaydeden ekonomimizin, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 oranında büyüdüğünü görüyoruz. Bu istikrarlı büyüme performansı, ülkemizin güçlü ekonomik temellerini, dinamik özel sektörünü ve etkin kamu politikalarını bir kez daha ortaya koymaktadır. 2025 yılında 1,5 trilyon doları aşması bekliyoruz. Bu şekilde yıl sonu itibarıyla dünyanın en büyük 16'ncı ekonomisi konumuna yükselmiş olmayı tahmin ediyoruz. Türkiye, satın alma gücü paritesine göre ise dünya sıralamasında 11'inci, Avrupa'da ise 4'üncü sırada olduğumuzu ifade edebilirim. En son İtalya'yı da geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN DÜNYA MAL İHRACATINDAKİ PAYI YÜZDE 1,07 SEVİYESİNE YÜKSELMİŞTİR

Yılmaz, Türkiye'nin, 2024 yılında mal ihracatı oranında yüzde 2,5 artış sağlanarak, 262 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bunun rekor bir seviye olduğunu belirten Yılmaz, "Türkiye'nin dünya mal ihracatındaki payı yüzde 1,07 seviyesine yükselmiştir. 2025 yılında ise ihracatımızın 273,8 milyar dolara; turizm gelirlerimizin 64 milyar dolara ulaşmasını, cari açığımızın milli gelire oranın ise yüzde 1,4 gibi son derece makul bir seviyesinde kalmasını bekliyoruz. Avrupa ile Asya arasında köprü vazifesi gören Balkanlar tarih boyunca ticaret yollarının, kültürlerin ve fikirlerin kesişme noktası olmuştur. Balkanlar'ın kalbinde yer alan Arnavutluk, ülkemize ve Avrupa pazarlarına yakınlığı nedeniyle stratejik bir konuma sahiptir. Deniz taşımacılığı bağlantısının bulunması ve ülkemiz ile yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmaları sayesinde ülkemiz yatırımcılar açısından cazip bir ülke konumundadır. Arnavutluk ile ikili ilişkilerimizin gelişmesinde şüphesiz burada faaliyet gösteren siz iş insanlarımızın büyük katkısı bulunuyor. Arnavutluk ile ticaretimizin geliştiğini ve 2024 yılında ticaret hacmimizin 1 milyar dolara yaklaştığını görüyoruz. Ayrıca, 120 milyon dolar civarında da hizmet ticareti söz konusudur. Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar Arnavutluk'ta 1,8 milyar doların üzerinde 37 projeyi hayata geçirmişlerdir. Bu projelerin önemli bir bölümünü karayolu, köprü, tünel ve demiryolu çalışmaları oluşturmuştur. Teknik müşavirlik alanında ise 12 milyon dolar değerinde 23 proje tamamlanmıştır" dedi.