Türkgözü Sınır Kapısının açılışına katılan Özakalın;

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Ardahan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndaki incelemelere ve Posof Türkgözü Gümrük Kapısı'nın açılış törenine katıldı.

Bakan Bolat ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çıldır'daki incelemelerin ardından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iştiraki olan Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ (GTİ) tarafından modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı'nın açılış törenine katıldı. Törene, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra, Gürcistan Maliye Bakan Yardımcısı Giorgi Kakaurıdze, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, bölge milletvekilleri, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız ile çok sayıda davetli katıldı.

Hisarcıklıoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün Ardahan'ı ve ülkemizi, Kafkaslara ve Asya'ya daha güçlü bir şekilde bağlayacak, bu topraklara daha fazla refah ve zenginlik getirecek, çok önemli bir adım atıyoruz. Ülkemiz ve iş dünyamız adına gururlu ve mutluyuz" dedi.

12 Gümrük Kapısı Yenilendi

Bugüne kadar 12 sınır kapısını en ileri teknolojiyi kullanarak tamamen yenilediklerini ve ülke ekonomisine kazandırdıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, modernize ettikleri kapılarda, bekleme sürelerinin yarı yarıya azaldığını bildirdi. Yenilenen kapılardan geçiş hacminin katlanarak arttığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Bütün bunlar için, Oda-Borsa camiası olarak, tam 660 milyon dolarlık yatırım yaptık. Türkgözü gümrük kapısını modernize etmek için de 180 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Yani devleti bu kadar para harcamaktan kurtardık. Bu kapılardan elde edilen gelirden de, devletimiz 340 milyon dolar daha fazla, vergi geliri sağladı. Demek ki Oda-Borsa camiası olarak, devletimizin kasasına 1 milyar dolar kazandırmış olduk. Bundan da sadece devlet değil, özel sektörümüz ve üyelerimiz de kazandı. Ülkemizden karayolu ile yapılan ihracatın yüzde 85'i, modernize edilen bu kapılardan geçiyor. Yeni kapılar sayesinde, mal taşıyan tırların bekleme süreleri kısaldı. Özel sektörümüz navlun masrafından tasarruf etti. Ayrıca ülkemize gelirken, Türkiye'nin görünen ilk yüzü olan çağdaş, güvenli ve konforlu tesislerimizle, ülkemizin prestijini de yükselttik."

Bakan Bolat; "152 Gümrük kapısının yönetiminden sorumluyuz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise törende yaptığı konuşmada, gümrük kapılarında yapılan modernizasyonlarla ilgili bilgi verirken, Bakanlık olarak 152 gümrük kapısı yönetiminden sorumlu olduklarını hatırlattı. GTİ ile işbirliği yaparak 13 tane gümrük kapısını modernize ettiklerini belirten Bakan Bolat, dış ticaretin artması için gümrük kapılarının önemine değindi.

Türkiye'nin uluslararası ticaret açısında çok önemli bir koridorun merkezinde yer aldığını ifade eden Bolat, Türkgözü kapısının da Türkiye'yi Kafkaslara, Asya'ya bağlayan çok önemli bir nokta olduğunu bildirdi. Türkiye'nin liman, kapı ve taşıma alt yapı kapasitesinin artırılmasının büyük öneme sahip olduğunu belirten Bakan Bolat, hükümetin bu işler için çok önemli projeleri gerçekleştirdiğini anlattı. Türkiye'nin geçen yıl 254 milyar dolar ihracatı olduğunu hatırlatan Bolat, depremin olumsuz etkilerine rağmen bu yıl da aynı rakamları koruduklarını anlattı. Türkiye'nin 620 milyar dolarlık dış ticaretinde gümrük kapılarının çok önemli işlevi olduğunu belirten Bolat, bu gümrük kapılarında hızın önemine işaret etti.

Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız da konuşmasında 2005 yılında Habur ve Cilvegözü Gümrük kapıları ile başladıkları modernizasyon serisine Türkgözü Gümrük Kapısı da eklemenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Bu modernizasyonun iki ülke arasındaki ticaretin ve insan hareketlerinin daha hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleşmesine olanak sağlayacağını ifade etti.

Özakalın, "Modern sınır kapıları ülkemize prestij kazandırıyor"

Hizmete açılan Türkgözü Sınır Kapısı'nın hayırlı olması temennisinde bulunan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, gümrük kapılarında gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarının, ticaretin rahat, kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi anlamında büyük önem taşıdığını söyledi. Sınır kapılarının modern bir altyapıya kavuşması ve nitelikli personelin buralarda görev yapmasının Türkiye'nin prestij kazanması ve imajı açısında da çok önemli olduğunu vurgulayan Özakalın, Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ (GTİ) tarafından Yap-İşlet Devret modeliyle yenilenen sınır kapılarında, geçişlerin hızlı ve güvenli şekilde yönetilebildiğini, gümrükleme hizmetlerinin daha süratli yapıldığını ve oluşan yığılmaların önüne geçildiğini ifade etti. Özakalın ayrıca, "TOBB Yönetim Kurulumuz adına bölgedeki oda ve borsalarımız koordinatörü olarak bu sınır kapılarımızı periyodik şekilde ziyaret ederek, hizmetlerin eksiksiz yürütülmesi için gayret göstereceğiz" dedi.

Ardahan'daki açılış törenine yerli ve milli otomobil TOGG'la gelen Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası (PTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'la birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM