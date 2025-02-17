Türk Ziyaretçiler Belgrad Turizmini Büyütüyor

Belgrad Turizm Örgütü Halkla İlişkiler Sorumlusu Jelena Stankovic, Türk ziyaretçilerin, özellikle Belgrad ve Sırbistan'ın genel turizmi için önemli olduğunu belirterek, "2024'te yaklaşık 200 bin Türk ziyaretçi Belgrad'ı ziyaret etti." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Stankovic, Türk ziyaretçilerin sayılarla en kalabalık turist pazarını temsil ettiğini vurguladı.

Geçen yıl yaklaşık 200 bin Türk turistin Belgrad'ı ziyaret ettiğini bildiren Stankovic, "Sadece başkentten bahsediyoruz. Bu sayı Belgrad için son derece yüksek ve Türk turistleri birkaç yıldır en iyi gezginler listesine yerleştiriyor. Örneğin, geçen yıl için belirttiğim sayılar, yüzde 34'lük bir büyüme artışını gösteriyor ki bu çok önemli. Bizim için en büyük turizm pazarının daha da büyüyebileceğini, iki ülke arasında turistik açıdan son derece iyi bağlantılar sayesinde daha da büyüyebileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Stankovic, Sırbistan tarafından Türkiye'ye yönelik turizm akışını desteklemek açısından, ulusal hava yolu şirketinin İstanbul'u Belgrad'a günlük uçuşlarla bağladığını dile getirdi.

İki ülke arasındaki farklı uçuş rotalarına da değinen Stankovic, şöyle devam etti:

"Ulusal hava yolu şirketi ayrıca Ankara'yı da Belgrad'a bağlıyor. İstanbul'u Belgrad'ın yanı sıra Niş ve Kraljevo ile de birleştiriyor. Bu çok önemli çünkü ülkemizdeki diğer destinasyonları, farklı şehirleri ve bölgeleri de tanıtıyoruz. Türk seyahatseverlerin artık sadece başkentimizde yaşayabilecekleri bir ziyaretin ötesinde, Sırp kültürünü ve tarihini keşfetmeye daha fazla ilgi gösterdiğini öğrendik."

"Yılın her dönemi ve mevsimde çeşitli turizm olanakları mevcut"

Yılın her döneminde ve mevsimde çeşitli turizm olanaklarının mevcut olduğunu ifade eden Stankovic, turizm programlarının, turların, gastronomi, müzeler ve kültürel etkinliklerin, Türkiye'den gelen turistlerin Belgrad'ı seçme nedenlerinden olduğunu söyledi.

Stankovic, Belgrad'dan şehir dışına yapılan gezilerin de tercih edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Novi Sad, Niş gibi şehirlere yapılan ziyaretler, Tuna Nehri üzerinde yapılan turlar, manastır ve bağ gezileri gibi özel turlar da mevcut. Hem gruplar halinde gelen turistler hem de bireysel seyahat eden turistler var. Ayrıca Balkan bölgesini kapsayan büyük turlar düzenleyen büyük tur operatörleri için Belgrad, Türk turistlerin en fazla vakit geçirdiği, ardından diğer Balkan ülkelerine devam ettikleri en önemli merkez konumunda yer alıyor."

Özellikle de Sırbistan'ın Türk gezginler için vizesiz bir ülke olduğuna dikkati çeken Stankovic, Türkiye ve Sırbistan arasındaki turizm işbirliğini genişletmeyi planladıklarını belirtti.

Stankovic, bu genişletme kapsamında acentelerin işbirliği, iş anlaşmaları yaptığını, gelecek sezona hazırlandığını, ayrıca gelecek yıl için tur operatörleriyle özel teklifler için çalıştıklarını söyledi.

Daha önce yapılan işbirlikleri ve kampanyaların şimdiye kadar kendileri için etkili olduğunu ifade eden Stankovic, "Çünkü bir ulus olarak turlar olarak ülkenizdeki itibara önem veriyoruz. Ayrıca Türk endüstrisine ve ayrıca Türk gezginlere ziyaretlerinden önce yardımcı olmak için Türkçe dilinde ve sürekli çevrim içi olan, kişilere özel bir sosyal medyamız var." dedi.

Stankovic, Türkiye'deki turizm fuarlarında yer almalarının Türkiye ve Sırbistan arasındaki büyük işbirliğinin bir kanıtı olduğunun altını çizerek, "Kovid-19 veya başka bir kritik zamanda bile ara vermedik. Sektöre ve Türkiye'deki turistlere, acentalara ve tur operatörlerine tekliflerimizi sunuyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Türkiye ve Bosna-Hersek arasındaki turizm trafiği karşılıklı olarak gelişiyor"

Saraybosna Kantonu Turizm Derneği Tanıtım Uzmanı Damir Muminagic de Türkiye'nin Bosna Hersek turizmi için en büyük pazar olduğunu vurgulayarak, "2024'te Türkiye'den gelen turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 20'lik bir artış yaşandı." dedi.

Muminagic, Bosna Hersek'in, Türk turistler için cazip bir destinasyon olmasının başlıca nedenlerinden birinin iki ülke arasındaki vizesiz seyahat uygulaması olduğunu söyledi.

Ayrıca, Saraybosna'da faaliyet gösteren önemli Türk üniversitelerinin ve Türk öğrencilerin eğitim için bölgeyi tercih etmesinin de turizmi canlandıran unsurlar arasında yer aldığına dikkati çeken Muminagic, şunları ifade etti:

"İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde tanıtım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki turizm trafiği karşılıklı olarak gelişiyor. Türkiye'den gelen ziyaretçilerin büyük kısmının grup turları, bireysel seyahatler ve eğitim programları kapsamında ülkeye geliyor. "