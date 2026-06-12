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Ticaret Bakanı Bolat, "Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu" kapanış töreninde konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Bolat, 'Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu' kapanış töreninde konuştu Açıklaması
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk yatırımcıların Kuzey Makedonya'daki yabancı şirket sayısı bakımından ilk sırada olduğunu, ayrıca Türkiye'nin yatırım değeri açısından ikinci sırada yer aldığını belirtti. DEİK tarafından düzenlenen Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'nda konuşan Bolat, iki ülke arasındaki güçlü ekonomik ve ticari ilişkilere vurgu yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türk yatırımcıların, Kuzey Makedonya'daki yabancı şirket sayısı bakımından ilk sırada yer aldığını biliyoruz." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Makedonya Birinci Başbakan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Bakanı Bekim Sali, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timcho Mucunski, DEİK Başkanı Nail Olpak ve çok sayıda iş insanı katıldı.

İş forumunun kapanış töreninde konuşan Bolat, Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın diplomasi, siyasi ilişkiler, ekonomik ilişkiler, ticaret, yatırım, müteahhitlik, ulaştırma, enerji ve turizm dahil olmak üzere tüm alanlarda son derece güçlü ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Bu forumun, her iki kardeş ülkenin özel sektörleri arasında, işletmelerin azami fayda sağlamasına katkıda bulunacak önemli bir dönüm noktası olacağına inandıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Türk yatırımcıların, Kuzey Makedonya'daki yabancı şirket sayısı bakımından ilk sırada yer aldığını biliyoruz. Ayrıca Türkiye, yatırım değeri açısından Kuzey Makedonya'ya yapılan doğrudan yabancı yatırımlar arasında ikinci sırada bulunmaktadır. Türk müteahhitleri de Kuzey Makedonya'da altyapı, enerji ve ulaştırma projelerini üstlenme ve başarıyla tamamlama konusunda önemli başarılara imza atmaktadır. Turizm alanında ise Kuzey Makedonya, Türk turistler açısından Balkanlar bölgesinde ilk sırada yer almaktadır. Aynı şekilde, Kuzey Makedonya'ya gelen yabancı turistler arasında Türk turistler de ilk sıradadır."

Bakan Bolat, her iki tarafın gösterdiği büyük çaba, iyi niyet ve özverili çalışmalar sayesinde geleceğin çok daha parlak olacağına inandıklarını belirterek, "Bu vesileyle, iki tarafın da ortaya koyduğu samimi niyet ve yoğun emeklerin ilişkileri daha da ileriye taşımasını temenni ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız
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