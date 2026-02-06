Türk yaş meyve ve sebze üreticileri Almanya'da "boy gösterdi"

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen yaş meyve ve sebze fuarına Türkiye'den katılan 63 şirket, sağlıklı, çeşitli ve rekabetçi fiyat vizyonu kapsamında hizmetlerini tanıttı.

Messe fuar alanında gerçekleştirilen ve Avrupa'nın en büyük organizasyonlarından biri olan Fruit Logistica Fuarı'nda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen, meyve ve sebzenin tüm değer zincirinde faaliyet gösteren şirketler, yeni hizmetlerini ve ürünlerini uluslararası şirketlere ve fuar katılımcılarına anlatma fırsatı buldu.

Messe Berlin tarafından düzenlenen ve çok sayıda ülkeden yaş meyve ve sebze sektörü temsilcilerini bir araya getiren Fruit Logistica, bu yıl "Hadi Büyüyelim!" (Let's Grow!) temasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Alanında Avrupa'nın en büyük organizasyonlarından biri olan Fruit Logistica Fuarı'nda bu yıl 90 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 firma yer alıyor.

Fuara, bireysel katılım sağlayan 25 Türk firmasının yanı sıra Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından kurulan geniş Türkiye Pavyonu ile katılım sağlandı.

Küresel tarımda önemli bir konuma sahip olan Türkiye için fuar, ülkenin kendini tanıtabilmesi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Aksun Tarımsal Ürünler, Değirmenciler, Irgeler Tarım, Sinerji Lojistik Gıda, Erdoğan Ekinci, Doğan Fresh, Altun Gıda, Ana Fruit Gıda ve Anı Tarım gibi Türk şirketleri fuarda yeni hizmet ve ürünlerini sergilerken, Fruit Logistica Fuarı'na bu yıl toplam 63 Türk şirketi katıldı.

Fuarda yapay zeka ve otomasyonun tedarik zincirlerini nasıl yeniden şekillendirdiği, jeopolitiğin tedarik zincirlerine etkisi, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, robotik kalite kontrol sistemleri ve tedarik zinciri çözümleri 50'den fazla oturumda tartışıldı.

"Türkiye, Avrupa'nın en güçlü tedarikçilerinden biridir"

Sinerji Lojistik Gıda Üst Yöneticisi (CEO) Berdan Ber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yaş meyve ve sebzede dünyanın üçüncü büyük üretici ülkesi olduğunu ve bu ürünleri katma değerli şekilde dünyanın her yerine göndermek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebzede toplam üretiminin yaklaşık yüzde 8'ini ihraç ettiğini belirten Ber, "Fruit Logistica, aşağı yukarı 100'e yakın ülkenin stant kurduğu ve bir araya geldiği bir merkez. Bu oranları artırmak istiyoruz. Bunun yolu da bu tür önemli fuarlardan geçiyor. Güzel bir buluşma merkezi. Çok renkli geçiyor." dedi.

Ber, Türkiye'nin Avrupa nezdinde gıda güvenliği konusunda ciddi bir baskı altında olduğunu ve bu kapsamda yoğun pestisit denetimleri yapıldığını, gıda güvenliğini önceleyen bir ülke olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin pestisit kontrolü konusunda başarılı olduğunu ifade eden Ber, şunları kaydetti:

"Bu konuda ciddi anlamda başarılıyız. Binde 3 oranına kadar sorunlu ürün olabiliyor. Bu da yüzde 1'in altında kaldığımızı ve ciddi bir sıkıntı yaşamadığımızı gösteriyor. Bu bizim güçlü tarafımız. Öte yandan Avrupa, lojistik anlamda yakın olduğumuz bir bölge. Bu da bizi güçlü kılıyor. Avrupa Birliği içinde İspanya, Yunanistan ve İtalya gibi üretici ülkelerle bazı kalemlerde, özellikle narenciye ürünlerinde rekabet etmekte zorlanıyoruz. Ancak genel anlamda kendimize özgü sebzelerde güçlü bir konumdayız. Özellikle incir, kiraz ve nar gibi meyvelerde Avrupa'nın en güçlü tedarikçilerinden biriyiz."

Ber, Kovid-19 pandemisi sürecinde gıda güvenliğinin ve tarıma yönelik kamu teşviklerinin ön plana çıktığını hatırlatarak, Mısır'ın bu alanda güçlü devlet destekleriyle ciddi bir ivme yakaladığına işaret etti.

Berdan Ber, "Pazarda çok ciddi pay almaya başladılar. Türkiye'de üretime verilen devlet teşvikleri, düşük faizli krediler ve Ziraat Bankası destekleri var. Ancak ihracatı destekleme noktasında, özellikle son dönemde uygulanan ekonomi politikaları ve kur politikası, ihracatçılarımızı rekabetçi olmaktan bir miktar uzaklaştırdı." değerlendirmesinde bulundu.

"Sağlıklı gıda üretiyoruz"

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Özen, Antalya'nın batısında bulunan dört ilçe olarak fuara katıldıklarını aktardı.

Özen, "Biz ihracat yapan ve üreten bir bölgeyiz. Ürettiğimiz ürünleri Avrupa ve dünyanın birçok ülkesine gönderiyoruz. Bölgemizdeki üreticilerin ve ihracatçıların yeni pazarlar oluşturması için fuara katılım sağlamak istedik. Burada olmaktan mutluyuz. Ayrı bir gurur yaşıyoruz. 9 firmamızla birlikte bölgemizi temsil ediyoruz. 'İyi ki geldik' diyoruz." ifadesini kullandı.

Sağlıklı gıda ürettiklerini ve bu konuda iddialı olduklarını dile getiren Özen, "Yemediğimiz hiçbir ürünü kimseye yedirmiyoruz. Bu nedenle buradayız. Dünyaya sağlıklı gıdayı satmak ve ulaştırmak için buradayız." dedi.

Özen, Türk hükümetinin ihracatı artırmaya yönelik verdiği teşviklere değinerek, "Gümrük kapılarındaki sıkıntıların biraz daha azaltılmasını istiyoruz. Talebimiz bu yönde. Bunun dışında devletimiz gereken desteği fazlasıyla sağlıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin coğrafi konum avantajı

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Sin Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin de Türkiye'den fuara ilginin yüksek olduğunu, yeni diyaloglar kurmak ve yaş meyve sebze ihracatını artırmak amacıyla fuara katıldıklarını söyledi.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebzede jeopolitik konumu ve iklim yapısı açısından ciddi bir avantaja sahip olduğunu anlatan Sin, "Bu avantaj her zaman var olacak. Üretim ve su kullanımına ilişkin doğru planlamalar yapılması gerekiyor. Tarım dünyanın her ülkesinde destekleniyor. Türkiye'de de desteklenmesi gerekiyor ve destekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.