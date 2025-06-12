Türk Telekom ve Türk Kızılay'dan Deprem Bölgesindeki Öğrencilere Eğitim Desteği

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Türk Telekom ve Türk Kızılay, deprem bölgesindeki illerde hayata geçirdikleri '100. Yıl Kütüphaneleri' ile on binlerce öğrenciye eğitim ve teknoloji desteği sunuyor. Öğrenciler, yaklaşan LGS ve YKS sınavlarına bu kütüphanelerde sağlanan interaktif eğitim materyalleri ile hazırlanıyor.

Türk Telekom ve Türk Kızılay tarafından deprem bölgesindeki illerde hayata geçirilen "100. Yıl Kütüphaneleri"nden yararlanan öğrenciler, yaklaşan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kütüphanelerde sunulan eğitim ve teknoloji desteğiyle hazırlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımı ve herkes için erişilebilirlik ilkesiyle kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeye devam ediyor.

Türk Telekom ve Türk Kızılay arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle depremden etkilenen öğrenciler için geçen sene hayata geçirilen 100. Yıl Kütüphaneleri'nde, on binlerce öğrenciye eğitim ve teknoloji desteği sunuldu.

Deprem bölgesindeki tüm öğrencilerin kullanımına açık kütüphanelerde, LGS sınavı ve YKS'ye girecek öğrenciler, dijital içeriklere ve etkileşimli eğitim materyallerine erişim sağlayarak sınavlara daha kapsamlı şekilde hazırlanma imkanına kavuştu.

Türk Telekom, kütüphanelerde fiber internet altyapısı ve WiFi erişimi sağlarken, iştirak şirketi Sebit'in sunduğu dijital ve basılı eğitim kaynakları sayesinde öğrenciler, sınavlara etkin bir şekilde hazırlanıyor.

Ders anlatım videoları, çözümlü sorular ve deneme sınavları gibi içeriklerle zenginleştirilen 100. Yıl Kütüphaneleri, öğrencilere odaklanabilecekleri güvenli bir çalışma ortamı sunuyor.

Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya'da bulunan konteyner kentlerde kurulan 13 kütüphaneden şu ana kadar yaklaşık 80 bin öğrenci yararlandı. 100. Yıl Kütüphaneleri sayısının yıl sonuna kadar 20'ye ulaşması hedefleniyor.

"İnsan odaklı projelere öncelik veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, teknoloji alanındaki bilgi birikimlerini toplumun hizmetine sunduklarını, "Türkiye'ye Değer" anlayışıyla önceliklerini her zaman insan odaklı projelere verdiklerini belirtti.

Önal, Türk Kızılay ile gerçekleştirdikleri işbirliğiyle deprem bölgesindeki 100. Yıl Kütüphaneleri'nde öğrencilere eğitim ve teknoloji desteği sağlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını vurguladı.

100. Yıl Kütüphaneleri'nde sundukları desteklerin içeriğine değinen Önal, şunları kaydetti:

"100. Yıl Kütüphaneleri'ndeki sınıflara fiber altyapı ve teknoloji desteğimizin yanında, eğitim alanında öncü iştirakimiz Sebit'in yapay zeka teknolojisiyle kişiye özel hazırlanan akıllı çalışma programlarını sunarak gençlerimizin derslerine destek olurken, LGS ve YKS'ye girecek öğrencilerin başarılarına katkıda bulunuyoruz. Gençlerin eğitim yolculuklarına eşlik etmek, bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak ve fırsat eşitliğini güçlendirmek için teknolojiyi seferber ettik. Ülkemizin geleceğini inşa edecek gençlerimizin potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri hedefiyle eğitim yolculuklarında daima yanlarında yer almayı sürdüreceğiz."

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da deprem bölgesinde birçok proje hayata geçirdiklerini, Türk Telekom ve diğer bağışçılarla başlattıkları 100. Yıl Kütüphaneleri'nin en çok önem verdikleri projeler arasında yer aldığını anlattı.

Deprem bölgesinde 1,5 milyon öğrencinin bulduğunu kaydeden Yılmaz, "Bugün 80 bin öğrencimizin yararlandığı 100. Yıl Kütüphaneleri'nde Türk Telekomun sağladığı bilgisayar, internet altyapısı, yenilikçi eğitim platformları ve kaynaklar, liseye ve üniversiteye giriş sınavlarında öğrencilere çok ciddi fayda sağladı." ifadelerini kullandı.

Projeyi geleceğe yapılan yatırım olarak gördüklerini aktaran Yılmaz, "İnanıyorum ki orada çalışan, yeniden ayağa kalkan çocuklarımız, bu ülkenin geleceğini şekillendirecek. Çocuklarımız ülkemizi afetlere karşı bilinçlendirmede en başta olacak." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Ekonomi
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