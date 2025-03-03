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Türk Telekom, GSMA Kongresi'nde Yenilikçi Çözümünü Tanıttı

Türk Telekom, GSMA Kongresi'nde Yenilikçi Çözümünü Tanıttı
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Türk Telekom iştiraki Argela'nın Barselona GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı SEBA ve BBF tabanlı çözüm, ilk ihracatını Avrupa'nın önde gelen bir operatörüne yaparak dünya pazarına adım attı. CEO Ümit Önal, Türkiye'nin teknoloji üreten ülke olma hedefinin önemine vurgu yaptı.

Türk Telekom iştiraki Argela'nın Barselona GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı SEBA ve BBF tabanlı çözümü, ilk ihracatını Avrupa'nın önde gelen bir operatörüne yaparak dünyaya açılırken, ulaştığı hane sayısı her geçen gün artıyor.

Türk Telekom, Türkiye'nin teknoloji ihraç eden ülke olma hedefi doğrultusunda yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor. Grup şirketi Argela ve ABD'deki iştiraki Netsia ile birlikte Türk mühendislerin titiz çalışmalarıyla geliştirilen SEBA (SDN Enabled Broadband Access/Yazılım Tabanlı Genişbant Erişim Çözümü) ve BBF tabanlı Netsia BB Suite, yazılım tabanlı bulut bilişim teknolojileri ile telekom operatörlerinin sanal sunucuları üzerinde çalışarak, donanım altyapı maliyetini azaltıp kaynak tasarrufu sağlıyor. Türk Telekom iştiraki Argela'nın Barselona GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı çözümü, ilk ihracatını Avrupa'nın önde gelen bir operatörüne yaparak dünyaya açılırken, ulaştığı hane sayısı her geçen gün artıyor.

Barselona'da gerçekleştirilen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türk Telekom olarak yenilikçi çözümler geliştiren iştiraklerimiz ile teknoloji trendlerine yön veren, yerli ürün ve projeler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Mühendislerimizin titiz çalışmalarıyla hayata geçirilen genişbant altyapı ihtiyacına yönelik çözümler sunan yenilikçi ürünümüzün hane kapsaması günden güne artıyor. Bu başarı, ürünümüzün teknolojik üstünlüğünü ve Türk inovasyonunun küresel arenadaki rekabet gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Netsia BB Suite, Türkiye'nin teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuna katkı sunarken, ülke ekonomisine katma değer oluşturacak ve milli kalkınmayı hızlandıracak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" diye konuştu. - BARSELONA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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