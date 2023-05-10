Türk Telekom engelli bireylere yönelik çalışmalarını sürdürüyor

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, "Engelli bireylerin eğitimden sanata kadar bilgiye eşit şartlarda erişebilmesi adına teknolojik çözümler sunmaya ve hayatın her alanında teknolojiyi faydaya dönüştüren çalışmalar yapmaya...

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, "Engelli bireylerin eğitimden sanata kadar bilgiye eşit şartlarda erişebilmesi adına teknolojik çözümler sunmaya ve hayatın her alanında teknolojiyi faydaya dönüştüren çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. İnsanı odağımıza alan vizyonumuz doğrultusunda engelleri kaldıran projelerimizle Türkiye'ye değer katıyoruz" dedi.

Türk Telekom, teknolojinin sunduğu imkanları, toplumun tüm kademelerinde fırsat eşitliğini sağlamak için seferber ediyor. Türk Telekom'un az gören çocuklar için Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile birlikte hayata geçirdiği Günışığı Projesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında az gören çocukların okullarda, akranları ile birlikte aynı sınıflarda eğitim görmesini kolaylaştıran teknolojilere odaklanıyor. Türk Telekom bu kapsamda az gören çocukların sınıf eğitimleri için geliştirdiği yenilikçi çözüm 'TahtApp'i 11 ilde 24 okula daha kurmayı planlıyor.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü olmamızın yanı sıra, teknolojiyi insanın iyilik ve faydasına dönüştürme misyonumuz çerçevesinde projeler üretiyoruz. Türk Telekom olarak, teknolojiyi herkesin hayata eşit katılımını sağlayacak şekilde kullanıyor, engelleri ortadan kaldırıyoruz. Bu doğrultuda da özellikle kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi belirlerken herkesi "Değerli Hissettirmek" vizyonumuzu temel alıyoruz. Zira, sunduğumuz teknolojinin olanaklarından herkes faydalanabiliyorsa, çözüm ve hizmetlerimiz anlam kazanıyor. Bunun bilinci ile rotamızı, engelli bireylerin de hayata eşit katılımını sağlamak adına sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak belirliyor, bu kapsamda projeler üretiyoruz. Bu projelerden biri de Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilen TahtApp yazılımı. Az gören çocukların sınıf içinde akranları ile birlikte eğitim hayatlarını sürdürmelerine olanak tanıyan TahtApp'i yeni eğitim öğretim yılında daha fazla okulda kullanıma sunacağız. Bunun yanı sıra okullarda öğrenci ve velilere farkındalık eğitimleri de verilmeye başlanacak. Üstün teknolojimizle geliştirdiğimiz bu projeler ile engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içinde daha fazla yer almalarına katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'ye değer katmak için sürdürdüğümüz kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz, artan bir motivasyon ve sorumluluk bilinciyle devam edecek" dedi.

Görme ve işitme engelliler AKM'de vakit geçirebiliyor

Hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle teknolojiyi, iyilik ve faydaya dönüştürmeyi hedefleyen Türk Telekom, ana destekçisi olduğu AKM'de kurumsal sosyal sorumluluk projesi 'Sesli Adımlar' uygulamasını kullanıma sundu. Görme ve işitme engellilerin faydalandığı Sesli Adımlar uygulaması; AKM'nin tüm girişlerine, sinema, kütüphane, sergi salonu, restoranlara, kafelere ve Türk Telekom Opera Salonu'na sesli yönlendirme sağlıyor. 'Sesli Adımlar' uygulamasını mobil cihazlarına indiren engelli sanatseverler, AKM'nin kapalı ve açık alanlarında, uygulama eşliğinde erişilebilir bir kültür sanat deneyimi yaşıyor.

Çocukların derslerdeki fiziksel koşulları iyileştirilecek

TahtApp uygulaması, gelecek eğitim döneminden itibaren projeye dahil edilen 24 yeni okulda kurularak kullanıma açılacak. TahtApp, tahtanın tablete aktarılması ile az gören çocukların engelsiz akranlarıyla bir arada eğitim alabilmesini sağlıyor. Ders takibinde standardizasyon sağlayan TahtApp uygulaması, öğrencilerin dersleri takip etmesine, sorulara daha kolay cevap verebilmesine ve derslere diğer arkadaşları ile aynı tempoda, daha aktif katılımına da imkan tanıyor.

Türk Telekom'un sosyal sorumluluk projesi 'Telefon Kütüphanesi ile kullanıcılar, 50 kategoride 3 binden fazla sesli kitap ve dünyaca ünlü 50 sesli betimlemeli tabloya mobil telefonları aracılığıyla ulaşabiliyorlar. Bunun yanında; 'Telefon Kütüphanesi' ücretsiz sunduğu İlaç Barkodu Okuma ve Para Tanıma fonksiyonlarıyla da engellilerin yaşamını kolaylaştırıyor. Ayrıca erişilebilir sanata da katkı sağlayan Türk Telekom, görme ve işitme engellilere özel bağımsız navigasyon hizmeti olan Sesli Adımlar uygulamasını ana destekçisi olduğu AKM'de sanat severlerin kullanımına sunuyor. - İSTANBUL