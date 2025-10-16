Türk Telekom, 5G İhalesi ile Dijital Dönüşümdeki Liderliğini Sürdürüyor

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türk Telekom olarak, bugüne kadar yaptığımız her yatırımın Türkiye'nin kazanımı olduğunun bilinciyle hareket ettik. Ülkemizin dört bir yanına değer katan yatırımlarımızla, dijital dönüşümün öncüsü olduk. 2050 yılına kadar uzatılan imtiyaz sürecimizle Türkiye ekonomisine 20 milyar doların üzerinde doğrudan katkı sağlarken, bugün gerçekleştirilen 5G ihalesiyle ülkemiz ekonomisine 1 milyar doların üzerinde yeni bir katkı sunacağız. İhale sonrası en yakın rakibimizin 1,5 katı frekans aldık. 5G'de abone başı en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip olduk. 5G ihalesindeki tüm paketlerde, planladığımız şekilde aldığımız frekanslar sayesinde, en iyi müşteri deneyimini sunma hedefimizi bir adım daha ileri taşıyor, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlama sorumluluğumuzu sürdürüyoruz. Kamu yararını her zaman önceliklendirerek, ülkemizin dijital geleceğini inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 5G ihalesi sonrası açıklamalarda bulundu. Önal, "Bugün, Türkiye'nin dijital geleceğini şekillendirecek çok önemli bir adımın atıldığı tarihi bir gündeyiz. 5G frekans ihalesi, ülkemizin dijitalleşme yolculuğunda stratejik bir dönüm noktası niteliğinde. Türk Telekom olarak bu sürece uzun yıllardır büyük bir kararlılıkla hazırlandık. 5G'yi yalnızca bir teknoloji geçişi değil, ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak değerlendirdik. Ar-Ge çalışmalarımızdan 5G denemelerine ve saha testlerine kadar birçok alanda yatırımlarımızı bu strateji doğrultusunda gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"185 yıldır, iletişimin her döneminde olduğu gibi, 5G çağının da öncüsüyüz" diyen Önal, "Türkiye'nin ilk milli endüstriyel 5G şebekesi, uzaktan ilk ameliyat, otonom traktör, canlı ilk 5G maç yayını, ilk hologram basın toplantısı gibi sektörde hayata geçirdiğimiz sayısız ilklerle de bunu kanıtladık. Yıllardır yaptığımız fiber yatırımları, bugün 5G'nin en güçlü temelini oluşturuyor. Yaygın fiber altyapımız, 5G'nin hızlı, güvenli ve kesintisiz bir şekilde hayata geçmesi için kritik öneme sahip. Bugün, 515 bin kilometrelik fiber ağımız, yüzde 55'i fiberle bağlı LTE mobil baz istasyonlarımız, mobildeki üstün performansımız, teknoloji birikimimiz ve yenilikçi uygulamalarımızla Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörüyüz" açıklamalarında bulundu.

Önal, "5G, sadece bağlantı hızını artıran bir teknoloji değil. Sağlıktan tarıma, ulaşımdan sanayiye, spordan sanata kadar tüm alanlarda verimlilik, hız ve güvenlik adına, sınırları yeniden tanımlayan, yenilikçi çözümleri mümkün kılan bir dönüşüm anlamına geliyor. Bu dönüşümün merkezinde de biz varız. Bunu bir milli sorumluluk olarak görüyoruz ve bu konuda üzerimize düşeni yapmayı sürdürüyoruz. BTK pazar verilerine göre, 2024 itibarıyla son 4 yıldır sektörün en çok yatırım yapan şirketiyiz. 4.5G ihalesinde stratejik şekilde aldığımız frekanslar ve sonrasında izlediğimiz müşteri deneyimine dayalı strateji ile mobilde sektörün oyun kurucusu konumuna geldik. Mobil Numara Taşıma (MNT) pazarında 2024 itibarıyla son 3 yıldır en çok tercih edilen operatörüz. Son on iki ayda 2,5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı ile hem kendi tarihimizin hem de sektörün en yüksek artışını kaydettik. 5G vizyonumuzu da sadece altyapı yatırımlarıyla sınırlamadık. Teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak yerli ve milli bir 5G ekosistemi kurmak ve geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Türkiye'nin dijital geleceği için stratejik yatırımlarımıza ve yerli ekosistemin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Önal, "5G'yi tarımdan sanayiye Türkiye'nin her köşesine, hayatın her alanına taşıyacak, bu alandaki öncü rolümüzü sürdüreceğiz. İhale, frekans ve frekans bedellerinde yaklaşımımız kamu yararı, sürdürülebilir kalite ve uzun vadeli ekonomik değer ilkeleriyle şekilleniyor. 1 Nisan 2026 tarihindeki ilk sinyale kadar da farklı alanlarda hayata geçireceğimiz uygulamalarımızla 5G'nin dönüştürücü gücünü Türkiye'ye göstermeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL