Türk Savunma Sanayisi Sınır Güvenliği İçin Yenilikçi Çözümler Geliştiriyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen milli teknolojiler, sınır güvenliği ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlıyor.

MÜSİAD Ankara Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle gerçekleştiriliyor.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, etkinliğin "Vizyon Konuşması" başlıklı bölümünde, sınır güvenliğinin sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok güncel bir konu olduğunu vurguladı.

Birbirine sınırı olmayan ülkelerin operasyon yapabildiğini kaydeden Nacar, "Bütün bunların yapılmasının temelinde aslında bilgi gücü, istihbarat gücü ve komuta kontrol gücünün yattığını biliyoruz. Bütün bu komuta kontrol ve bilgi gücünün de yapay zekayla analizler yapıldığı, senaryolar geliştirildiği zaman daha farklı mecralara operasyon yapılabildiğini, kapasite geliştirebildiğini görüyoruz. Bizim geliştirdiğimiz teknolojilerde kullanıcı için değer oluşturmak temel prensibimiz. Bu nedenle de özgün ve ihtiyaçlara özel çözümlere odaklanıyoruz." diye konuştu.

Nacar, HAVELSAN'ın sınır, petrol ve doğal gaz boru hatları, kritik tesis güvenliği gibi tecrübeleriyle dünyanın farklı coğrafyalarındaki projeleri de şekillendirerek yönetmeye çalıştıklarını ifade etti.

HAVELSAN'ın geliştirdiği otonom sistemlerin, sınır güvenliği sisteminin parçası olabilecek yazılım çözümleri ürettiklerini bildiren Nacar, en yetkin oldukları alanlardan birinin komuta kontrol sistemleri olduğunu kaydetti.

"Güvenlik güçlerimiz bizlere her zaman ilham kaynağı oluyor."

Nacar, gözetlenen sınırdan gelen verileri analiz edip, anlamlı veriler haline getirmenin önemine dikkati çekerek, anormal durumları tespit etmek ve anında aksiyon alabilmek için HAVELSAN'ın Harbiye Müşterek Komuta Kontrol Sistemi'ni geliştirdiklerini ifade etti.

Harbiye Müşterek Komuta Kontrol Sistemi'ni devriye ve hudut alanlarında geliştirdiklerini belirten Nacar, "Sınır güvenliğinde gerçek zamana yakın durumsal farkındalık oluşturmak, kullanıcıya karar ve müdahale üstünlüğü sağlamayı amaçlıyor. İhlali ne kadar erken tespit ederseniz, ne kadar erken tehlikenin yaklaştığını tespit ederseniz o kadar çabuk müdahale için zamanınız olur ve bu müdahaleyi zamanında gerçekleştirecek planlama şansınız olur. Alternatif planları devreye alma şansınız olur. Sadece burada komuta kontrol sisteminin güçlü olması değil, aynı zamanda bu komuta kontrol sisteminin gömülü eğitim sağlıyor olabilmesi de önemli bir kritik bileşen." diye konuştu.

Nacar, geliştirdikleri sistemlerin Türkiye'nin yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin güvenlik güçleri tarafından da kullanılmakta olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Zor bir coğrafyada olmamız bir dezavantaj gibi görünse de bu bizi aynı zamanda diri tutmaya da yarıyor. Güvenlik güçlerimiz sahada fedakarca çalışıyor. Bu kadar yoğun işler arasında bizim ürünleri sahada bire bir kullanıcı olarak da test edip bize geri dönüşler yapıyorlar. Bu çok kıymetli bir şey, daha ileri teknolojileri geliştirmek, doğru ürünleri geliştirmek, yanlışlıkları düzeltmek, hataları elimine etmek için bizlere her zaman ilham kaynağı oluyorlar." ???????