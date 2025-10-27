Türk Sağlık Sektörü, ATO öncülüğünde Riyad'da

Türkiye, sağlık sektöründeki üretim, teknoloji ve hizmet gücünü, Ankara Ticaret Odası (ATO) koordinasyonunda 27-30 Ekim 2025 tarihleri arasında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek "Küresel Sağlık Fuarı 2025"te (Global Health Exhibition 2025) dünyaya tanıtacak. ATO, Milli Katılımlı Fuar organizasyonu kapsamında "Küresel Sağlık Fuarı 2025"te yer alan Türk sağlık sektörü firmalarına yönelik, fuar öncesi bir tanışma resepsiyonu düzenledi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Ankara Ticaret Odası'nın, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen "Milli Katılımlı Fuar Düzenleme Yetkisi" ile Türk sağlık sektörünü, Körfez bölgesinin en büyük ve en prestijli sağlık organizasyonlarından biri olan Küresel Sağlık Fuarı ile uluslararası sahneye taşıdığı belirtildi. ATO, Türkiye'yi bu güçlü platformda, 'Şifanın, İnovasyonla Buluştuğu Yer' sloganıyla tanıtıyor. ATO öncülüğündeki organizasyon, Türk sağlık sektörünün küresel pazardaki rekabet gücünü artırmayı, uluslararası iş birliklerine yeni kapılar açmayı ve Ankara'yı sağlıkta marka şehir haline getirmeyi hedefliyor.

Ankara Ticaret Odası, Milli Katılımlı Fuar organizasyonu kapsamında "Küresel Sağlık Fuarı 2025"te yer alan Türk sağlık sektörü firmalarına yönelik, fuar öncesi bir tanışma resepsiyonu gerçekleştirdi. Narcissus Otel'de düzenlenen resepsiyonda, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler birer konuşma yaptı.

"Türkiye'nin sağlık alanındaki marka değeri için tarihi bir adım"

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası olarak, sektörün gücünü uluslararası alanda görünür kılmayı ve firmalara kalıcı iş birlikleri için yeni kapılar açmayı amaçladıklarını belirterek, "Riyad'daki Küresel Sağlık Fuarı 2025, bu vizyonun somut bir yansıması olacak. Bu fuara milli katılımımız, yalnızca firmalarımız için değil, Türkiye'nin sağlık alanındaki marka değeri için de tarihi bir adım niteliğinde" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın başkent olmasının yanı sıra, aynı zamanda sağlıkta, sanayide ve ticarette güçlü bir merkez olduğunu vurgulayan Baran, Riyad'daki organizasyona taşınacak başarı hikayelerinin, Ankara'nın girişimci ruhunu, üretim gücünü ve küresel vizyonunu temsil edeceğini kaydetti.

"Fuara 130 ülkeden, 2 bin civarında firma katılacak"

ATO olarak, şehrin ve ülkenin ekonomisini büyütmek için çalıştıklarını anlatan Baran, buradan verimli sonuçlarla ülkeye dönmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Dünyada sağlık sektörünün yeniden şekillendiğini ve özellikle pandeminin bu süreçte önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Gürsel Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak, Ticaret Bakanlığı'mızdan aldığımız yetkiyle, bu yıl ilk kez hizmet sektöründe milli katılım organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Ankara'mız sağlık alanında son 20 yılda büyük ilerlemeler kaydetti. Bu adımı, şehrimizin ihracatını artırma ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde yer alma vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Fuara katılma kararımızda, fuarın küresel ölçekte taşıdığı önem ve etki belirleyici oldu. Bu fuar, dünyadaki bu alandaki en önemli organizasyonlardan biri. Fuara, yaklaşık 130 ülkeden 2 bini aşkın firma katılım sağlıyor. Fuar kapsamında 500'den fazla konusunda gerçekten çok önemli kişiler konuşmacı olarak yer alacak ve sağlık sektöründeki yenilikleri ve gelişmeleri yine bu fuarda birinci ağızdan paylaşacak. Bu nedenle, fuarda kurulacak her bağlantıyı çok önemli görüyor; firmalarımıza, sektörümüze, ülkemize kazanç olarak değerlendiriyoruz. Biz Ankara Ticaret Odası olarak, bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesi için buradayız" dedi.

"Türkiye sağlık alanında cazip olduğu için yüksek oranda hasta çekiyor"

Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler de yaptığı konuşmada, Küresel Sağlık Fuarı'nın, tüm katılımcılara hayırlı olmasını ve azami fayda ile Türkiye'ye dönmelerini diledi. Riyad'ın, son yıllarda dünyada en çok fuar yapılan şehirlerden biri haline geldiğine dikkati çeken İşler, bu kapsamda Büyükelçilik olarak ticaret müşavirlerinin her türlü katkı ve desteği sunduklarını, bundan sonra da sunmaya devam edeceklerini söyledi. Fuarın, sağlık alanında olmasının önemine işaret eden Emrullah İşler, "Türkiye, hakikaten çoğu ülkeyle kıyaslandığı zaman hem hekimlerimizin başarısı, hem fiyat bakımından daha cazip olduğu için bu alanda yüksek oranda hasta çekiyor. Türkiye'deki hastanelerimiz, özellikle özel hastanelerimiz hakikaten çok başarılılar ve çok önemli başarılara imza atıyorlar. Eğer, bu alanda burada iş birliği yapmak isteyen arkadaşlarımız olursa, bizim kapımız her zaman açık" diye konuştu.

Büyükelçi İşler, Suudi Arabistan'ın, yabancı yatırımcılara çok büyük fırsatlar sunduğunun altını çizerek, bu doğrultuda çeşitli teşvikler olduğunu anlattı. Suudi Arabistan'ın, bölgede büyük, güçlü ve potansiyeli olan bir ülke olduğunu dile getiren İşler, Türk inşaat ve savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren firmaların, çalışma ve görüşmeleri doğrultusunda atacağı büyük imzalar olduğuna işaret etti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin, 2024'te 8 milyar dolar olduğunu hatırlatan İşler, bu rakamı öncelikle 10 milyar dolara, sonrasında ise 15 milyar dolara taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Küresel Sağlık Fuarı 2025 çerçevesinde düzenlenen resepsiyona, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz ve Ali İhsan Güçlü, Büyükelçilik Ticaret Müşavirleri Hasan Murat Nesimoğlu ve Mustafa İlker Özdem, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Projeler Direktörü Bilal Şamil Okan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Suudi Arabistan Danışmanı Cüneyt Sarıçimen, ATO 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Naz Öztürk, 64 No'lu Temizlik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Çiğdem Uzer Biçel, 63 No'lu Proje Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Sabahat Altınışık, 8 No'lu Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ömer Faruk Kayaaslan ile ATO Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Karabudak ve firma temsilcileri katıldı. - RİYAD