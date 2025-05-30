Türk-İş'i ziyaret eden CHP lideri Özel: Asgari ücret temmuzda artırılmalı

Türk-İş'i ziyaret eden CHP lideri Özel: Asgari ücret temmuzda artırılmalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Türk-İş'i ziyaret eden CHP lideri Özel: Asgari ücret temmuzda artırılmalı
Haber Videosu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret ara zam talebiyle Türk-İş'i ziyaret etti. Görüşmenin ardından konfederasyon başkanı Ergün Atalay ile kamera karşısına geçen Özel "Bu düzen değişmeli, asgari ücret temmuzda artırılmalı. Meclis'te grubu bulunan tüm partilere çağrımızı yineliyoruz, emekçinin hakkını savunalım" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılması talebi gündemdeki yerini korurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu konudaki temaslarını sürdürüyor. Özel, Türk-İş Genel Merkezi'ni ziyaret ederek konfederasyon başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Özel, hükümeti ve mevcut ekonomik düzeni eleştirdi.

"22 BİN LİRANIN ALIM GÜCÜ 18 BİN LİRAYA DÜŞTÜ"

Özgür Özel, "Asgari ücretten etkilenen tüm yapılarla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar 'emekçiyi enflasyona ezdirmedik' diyen iktidar, bu yıl emekçiyi ezdi. 30 bin liranın altında bir asgari ücret olmamalı dedik, haklı çıktık. TÜİK'in rakamlarına göre 22 bin liranın alım gücü 18 bin liraya düştü" dedi.

"TEMMUZ ARA ZAMMI YAPILMALI"

"Asgari ücret 4 kez zam görmeliydi ama 1 kuruş bile artmadı" diyen Özel, hükümete çağrı yaptı: "Temmuz ara zammı yapılmalı. Meclis'te grubu bulunan tüm partilere çağrımızı yineliyoruz: Emekçinin hakkını savunalım."

"İLERİDE EMEĞİN İKTİDARI GELECEK"

Sistemin tamamen değişmesi gerektiğini belirten Özel, "İleride emeğin iktidarı gelecek. O güne kadar bu halkın dayanacak gücü kalmadı. Biz tüm gücümüzle bu düzenin değişmesi için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Rusya-Ukrayna barış masası yeniden İstanbul'da kuruluyor! Kremlin tarih verdi

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası İstanbul'da kuruluyor
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
Şarkıcı Şimal'den acı haber! Yaşam savaşını kaybetti

Kanserle mücadele eden ünlü isimden acı haber
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Dünkü görüşmedeki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
Rekabet Kurulu'ndan Arzum'a satış fiyatları için dev para cezası

Ünlü ev aletleri firmasına rekor ceza
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Örnek aile olarak gösteriliyordu! Survivor'da yasak aşk skandalı
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.