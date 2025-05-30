Türk-İş'i ziyaret eden CHP lideri Özel: Asgari ücret temmuzda artırılmalı

Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılması talebi gündemdeki yerini korurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu konudaki temaslarını sürdürüyor. Özel, Türk-İş Genel Merkezi'ni ziyaret ederek konfederasyon başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Özel, hükümeti ve mevcut ekonomik düzeni eleştirdi.

"22 BİN LİRANIN ALIM GÜCÜ 18 BİN LİRAYA DÜŞTÜ"

Özgür Özel, "Asgari ücretten etkilenen tüm yapılarla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar 'emekçiyi enflasyona ezdirmedik' diyen iktidar, bu yıl emekçiyi ezdi. 30 bin liranın altında bir asgari ücret olmamalı dedik, haklı çıktık. TÜİK'in rakamlarına göre 22 bin liranın alım gücü 18 bin liraya düştü" dedi.

"TEMMUZ ARA ZAMMI YAPILMALI"

"Asgari ücret 4 kez zam görmeliydi ama 1 kuruş bile artmadı" diyen Özel, hükümete çağrı yaptı: "Temmuz ara zammı yapılmalı. Meclis'te grubu bulunan tüm partilere çağrımızı yineliyoruz: Emekçinin hakkını savunalım."

"İLERİDE EMEĞİN İKTİDARI GELECEK"

Sistemin tamamen değişmesi gerektiğini belirten Özel, "İleride emeğin iktidarı gelecek. O güne kadar bu halkın dayanacak gücü kalmadı. Biz tüm gücümüzle bu düzenin değişmesi için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.