TÜRK-İş Genel Başkanı Ergun Atalay: Asgari ücrete zam yapmayın

TÜRK-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, asgari ücrete senede bir kez zam yapılmasına karşı çıkarak, enflasyonun olmadığı bir zam yapılmasının anlamsız olduğunu belirtti.

TÜRK-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, asgari ücrete senede bir kez zam yapılacağı yönündeki açıklamalara ilişkin, "Hiç olmasın, zam yapmayın. Enflasyon da olmasın, zam da yapmayın, para da vermeyin. Parayı ver yap zammı, parayı ver yap zammı, neye yarıyor ki?" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, Ankara'da Türk-İş 24'üncü Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Atalay, asgari ücret konusuna değinerek, "Dört gözle kamuoyu konuşuyor asgari ücreti. Şimdi bizim yıllardır oraya arkadaşlarımız katılıyor. 12 kalemi ilgilendiriyor. Bu ücret başlangıç ücreti. Öyle bir noktaya geldi ki bizim ülkemizde bu ücret geçim ücreti oldu; 11 bin 400 lira. Bakan Bey geçen gün söylüyor; bu, senede bir kere olacak. Hiç olmasın, zam yapmayın. Enflasyon da olmasın, zam da yapmayın, para da vermeyin. Parayı ver yap zammı, parayı ver yap zammı, neye yarıyor ki? 2 gün sonra 4 işçi oturacak. Bir sağlık işçisi, kasiyer, enerji işçisi, karayollarında kar temizleme yapan karayolu işçisi. Bu paraya nasıl geçinemediklerini anlatacaklar. Cambaz olsanız 11 bin 400 liraya bir hafta götüremezsiniz. Hala bunu diyen işverenler var, siyasiler var. 2 gün sonra otururlar; yönetim oturur, başkanlar kurulu oturur, bir yol haritası çizer. O yol haritasına göre uzmanlarımız var; bu Asgari Ücret Komisyonu'na girecek arkadaşlarımıza anlattılar. 8 milyon asgari ücretli, bu ülkenin en büyük sözleşmesi. Hiç bizim için fark etmiyor, onlar da TÜRKİŞ'in üyesi. Bizim kardeşlerimiz, komşularımız, arkadaşlarımız. Değerli arkadaşlar, sendikacılar, bugüne kadar temsil ettiğimiz insanların başını öne eğmeye lüksümüz yok. Benim de yok" ifadelerini kullandı.

'REFAHTA BULUŞALIM'

Atalay, asgari ücretin ardından yapılan zamlara değinerek, "Sözleşme bitiyor, arkadan arka arkaya zamlar devam ediyor. Arkadan memur sendikaları çıkıyor 'işçiye fazla verdiniz bize de verin.' Allah Allah. Hekimlerle aram çok iyi. Bir imamlarla iyi bir hekimlerle. Hekimler de çıkıyor 'bize de verin.' Hekim de biziz, memur da biziz, bizim parçamız. Yoksullukta birleşmeyelim refahta birleşelim. Böyle söylemeyi doğru bulmuyorum" dedi.

Atalay, 20 bin lira ücret alan bir işçinin sene sonunda vergi kesintisi nedeniyle 16 bin lira ücret aldığını belirterek, "Ülkeyi yönetenlere sabah akşam bunu anlatıyoruz. Benim 20 bin liramdan 4 bin lirayı niye alıyorsunuz arkadaş? Çok alandan çok alın, az alandan az alın" diye konuştu.

Atalay, taşeron düzenlemesi ile 750 bin civarında kişinin kadroya geçtiğini anımsatarak, "Ancak sepetin tepesinde kış kıyam elektrik direğinin tepesinde asıl işi yapan kadroya geçmedi. Karayollarında aynı araçta kar temizliyorlar; biri 12 bin lira alıyor, diğeri 22 bin lira alıyor. Burada iş barışı çıkar mı?" ifadelerini kullandı.